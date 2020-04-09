Theo quan niệm phong thủy, khi xây nhà gia chủ cần xem tuổi của mình có hợp với năm nào để lựa chọn thời điểm thi công phù hợp. Việc chọn thời điểm thích hợp cho việc xây nhà là để quá trình thi công được thuận buồm xuôi gió, gia đình gia chủ được thịnh vượng và êm ấm. Bài viết dưới đây sẽ giúp gia chủ xem tuổi canh tuất làm nhà năm 2021 Tân Sửu có tốt không để lựa chọn được thời điểm xây nhà thích hợp.

Việc xem tuổi canh tuất xây nhà năm nào sẽ giúp cho phong thủy nhà ở của gia chủ tuổi canh tuất sẽ tốt hơn, nhanh chóng thịnh vượng và tài lộc được dồi dào.

Khi bắt đầu kế hoạch làm nhà, ngoài việc xem ngày lành tháng tốt để khởi công xây dựng thì gia chủ tuổi canh tuất còn nên xem năm đó có hợp tuổi và hợp mệnh với mình hay không.

Xem tuổi canh tuất xây nhà năm nào sẽ giúp cho phong thủy nhà ở của gia chủ tuổi canh tuất sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngược lại, nếu năm xây nhà của gia chủ tuổi canh tuất không được tốt, nhất là phạm phải các điều cấm kỵ trong phong thủy như Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu sẽ làm giảm sự tốt đẹp phong thủy của ngôi nhà bạn. Điều này gây ảnh hưởng và không mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tuổi canh tuất làm nhà năm 2021 có tốt không?

Việc xem tuổi canh tuất (1970) làm nhà năm 2021 có tốt hay không được các chuyên gia phong thủy phân tích dựa theo 3 yếu tố là hạn Tam Tai, Hoang Ốc và Kim Lâu. Nếu tuổi canh tuất gặp hạn trong năm 2021 nhưng gia chủ vẫn muốn làm nhà thì có thể mượn tuổi để xây nhà. Gia chủ nên mượn tuổi người trên 70 tuổi vì những người tuổi này nằm cung phúc đức rất tốt cho việc xây nhà.

Các chuyên gia phong thủy phân tích dựa theo 3 yếu tố là hạn Tam Tai, Hoang Ốc và Kim Lâu - Ảnh minh họa: Internet

Kim Lâu

Năm 2021 (Tân Sửu) gia chủ tuổi canh tuất được 52 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2021 (Tân Sửu)

Theo cách tính hạn Kim Lâu, nếu gia chủ tuổi canh tuất khởi công xây nhà hay sửa nhà trong năm 2021 (Tân Sửu) thì sẽ không phạm vào hạn Kim Lâu.

Tam Tai

Gia chủ tuổi canh tuất 1970 muốn xây nhà cần tránh các năm Tam Tai như là: Năm Dậu, Năm Tuất, Năm Thân.

Năm dự kiến xây khởi công xây dựng là 2021 (Tân Sửu), như vậy gia chủ tuổi canh tuất xây nhà năm 2021 sẽ không phạm vào Tam Tai.

Nhiều người thắc mắc phạm Tam Tai có làm nhà hoặc sửa nhà được không? Theo các chuyên gia phong thủy thì phạm vào tuổi Tam Tai tốt nhất không nên làm nhà hoặc sửa nhà. Ông bà xưa thường nói có kiêng có lành, vì vậy nếu gia chủ phạm vào Tam Tai thì không nên khởi công làm nhà hoặc sửa chữa nhà, nếu muốn làm nhà thì nên mượn tuổi của người khác để xây nhà.

Hoang ốc

Theo cách tính hạn Hoang Ốc, nếu gia chủ tuổi canh tuất khởi công làm nhà hay sửa chữa nhà vào năm 2021 (Tân Sửu) thì sẽ không phạm vào hạn Hoang Ốc (Nhất Cát).

Xem tử vi tuổi canh tuất năm 2021

Theo tử vi tuổi canh tuất năm 2021 sẽ gặp thất tài, kinh doanh mưu sự thường bị kẻ xấu gièm pha và tài lực suy giảm. Mặc dù sẽ được sự ủng hộ nhưng cũng chỉ giúp giảm bớt sự nguy khốn.

Xem tử vi tuổi canh tuất năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn phải cẩn thận đề phòng và làm việc gì cũng phải cẩn thận không vội vàng. Nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói hoặc nếu có việc gì không thỏa đáng cũng nên nhẫn nhịn và cho qua. Tuy nhiên, đến cuối năm sẽ có quý nhân phù trợ và hơn nữa sẽ gặp duyên tương ngộ.

Về công việc

Năm nay 2021 là năm mà công việc của bạn sẽ không được mấy suôn sẻ và thường gặp nhiều trắc trở. Bạn nên cẩn thận và đề phòng vì sẽ có kẻ xấu bạn hãm hại bạn trong năm nay, nhất là trong công việc và mọi kế hoạch của bạn sẽ không có kết quả như mong muốn.

Tình duyên

Đường tình duyên năm nay của bạn tương đối thuận lợi, bạn sẽ gặp được nhiều người giúp đỡ và yêu thương bạn trong cả sự nghiệp lẫn việc học. Tuy nhiên, năm nay nếu gặp được tình duyên bạn vẫn chưa có thể kết hôn được.

Người tuổi canh tuất 1970 sẽ có đường tình duyên thuận lợi trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc và gia đình

Năm 2021 là năm tài lộc sẽ không đến nhiều với bạn, vì vậy bạn cần phải cố gắng để có công việc bình ổn nhất. Đối với cuộc sống trong gia đình bạn năm nay sẽ không có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Gia đình sẽ có cuộc sống êm đẹp thái hòa, gặp nhiều phát tài phát lộc và luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.

Năm 2021 là năm tài lộc sẽ không đến nhiều với người tuổi canh tuất 1970 - Ảnh minh họa: Internet

Xông nhà

Đầu năm 2021 chủ nhà tuổi canh tuất nên mời gia chủ sinh các năm tuổi như năm Kỷ Mùi, canh tuất hoặc Bính Thìn đến xông nhà đầu năm sẽ giúp mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, tài lộc đầy nhà, gặp nhiều may mắn và cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ.

Sức khỏe

Đối với sức khỏe của bạn trong năm nay sẽ có phần yếu kém hơn, nhất là về việc sinh con. Vì vậy, bạn cần luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để có được sức khỏe tốt hơn, nhất là trong tháng 9 năm nay.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn biết được tuổi canh tuất làm nhà năm 2021 có tốt không để có được kế hoạch xây nhà và làm việc chu toàn nhất trong năm 2021 này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.