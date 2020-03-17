Năm 2022 tuổi nào làm nhà được? Cần lưu ý những gì?

Nhiều người cho rằng một trong những việc quan trọng nhất khi xây nhà đó chính là xem tuổi, để biết bản thân hợp với năm đó để dựng nhà hay không, rồi cần xây nhà theo hướng nào để đem đến tài vận tốt. Xem tuổi để xây nhà đã có truyền thống từ lâu đời, giúp chủ nhân ngôi nhà an tâm hơn và sống bình yên hơn. Vậy năm 2022 tuổi nào làm nhà được ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Việc xem tuổi để xây nhà là vô cùng cần thiết. Theo quan điểm của nhiều người, trước khi xây nhà cần chuẩn bị chu toàn về tâm linh . Trước khi khởi công xây dựng bạn phải chọn lựa ngày giờ thật kỹ càng, phải xét đến tuổi tác, phong thủy để tránh phạm tuổi hạn hoặc sao hạn.

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, mệnh Kim. Người tuổi này sẽ hợp với mệnh Thủy và Thổ do tương sinh tốt. Đối với Nam sẽ hợp nhất với hướng Đông Bắc, sau đó tới Tây Bắc, Tây và Tây Nam, còn nữ sẽ hợp nhất với hướng Đông Nam.

Nếu không xem tuổi trước khi khởi công, việc công trình có bền vững, bạn có gặp may mắn hay tai họa thì khoan hãy nói tới, cái hại trước mắt chính là làm bạn không yên tâm, ảnh hưởng đến tinh thần. Ngoài ra, đa phần mọi người quan niệm nếu không chuẩn bị chu đáo về mặt tâm linh, cụ thể là để phạm tuổi thì công trình sẽ thường xuyên bị thiên tai, địch họa, hư hỏng nhanh chóng, kinh doanh không hiệu quả, chủ nhân công trình gặp bất hạnh,…

Các yếu tố không nên phạm phải khi xây nhà là gì?

Khi xem tuổi xây nhà cần tránh 3 yếu tố sau:

Kim Lâu

Tuổi Kim Lâu 1 hay còn gọi là Kim Lâu Thân: Khi xây nhà vào tuổi phạm Kim Lâu loại này thì chủ nhân ngôi nhà sẽ bị hại, có thể do ốm đau, bệnh tật, tai nạn,… nghiêm trọng hơn là có khả năng chết người.

Tuổi Kim Lâu 3 hay còn gọi là Kim Lâu Thê: Làm nhà tuổi này sẽ mang đến tai họa cho vợ của chủ nhân ngôi nhà.

Tuổi Kim Lâu 6 hay còn gọi là Kim Lâu tử: Xây nhà tuổi này mang tai hại đến cho con cái.

Tuổi Kim Lâu 8 hay còn gọi là Kim Lâu Lục Súc: Dựng nhà tuổi này làm hại vật nuôi hoặc làm ăn thất bát.

Hoang Ốc

Phạm phải Hoang Ốc với ẩn ý là khi xây nhà thì căn nhà đó là nhà hoang – nơi ma quỷ, vì vậy cần tránh xa Hoang Ốc. Cách tính Hoang Ốc khá phức tạp, do đó độc giả nên tham khảo ý kiến chuyên gia.

Tam Tai

Nếu phạm phải Tam Tai mà vẫn xây nhà thì chủ nhân dễ gặp điều không may hoặc các tai họa không đoán trước.

Khi xây nhà cần tránh Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 tuổi nào làm nhà được?

Để xây nhà tốt, bạn phải đảm bảo tuổi không phạm vào Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai, đồng thời thỏa mãn một số yếu tố khác như số mệnh, hướng nhà,… Từ đó, có thể tính toán tuổi thích hợp nhất để xây nhà năm 2022, có thể kể đến như: Ất Mùi (1955), Nhâm Dần (1962), Ất Tỵ (1965), Tân Hợi (1971), Giáp Dần (1974), Quý Hợi (1983), Kỷ Tỵ (1989), Mậu Dần (1998).

Các tuổi thích hợp để xây nhà năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không hợp tuổi thì có thể xây nhà không?

Nếu bạn gặp các vấn đề không thể thay đổi được, có thể do tiến độ dự án, hợp đồng,… bắt buộc bạn phải xây nhà trong năm nhưng lại không hợp tuổi năm đó thì vẫn còn cách cứu vãn. Bạn có thể mượn tuổi của những người phù hợp để xây nhà, cần lưu ý người đó phải nằm trong Tam Hợp, Nhị Hợp, người lớn tuổi hơn, chức vụ cao hơn, có vai vế trong dòng họ, khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, làm ăn khá, có phúc, đức, con cháu nhiều,…

Liệu có cách nào để xây nhà kể cả khi không hợp tuổi không? - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 xây nhà hướng nào tốt?

Năm 2022, tùy vào tuổi của bạn mà việc chọn hướng sẽ khác nhau. Theo phong thủy, có tất cả 8 hướng (4 chính, 4 phụ), trong đó chỉ có 4 hướng mang lại vận mệnh tốt cho bạn và gia đình, còn lại sẽ mang lại tài vận xấu.

Khi biết được tuổi của bạn thì có thể xem xét các hướng sau:

Hướng sinh khí: Là hướng chủ về phát phúc, hòa hợp, thăng tiến và lễ nghĩa, là hướng tốt nhất trong 8 hướng và nên được ưu tiên hàng đầu để xây nhà.

Hướng Thiên y: Là hướng mang lại cát khí được bảo hộ, che chở, mang đến bình an, hòa hợp, tài lộc cho gia đình. Đây cũng là hướng rất tốt để xây nhà.

Hướng Diên niên, Phục vị: Nếu không chọn được 2 hướng trên bạn có thể cân nhắc 2 hướng này, vì chúng cũng mang đến điều tốt đẹp cho gia đình bạn.

Bốn hướng còn lại bạn nên tránh hoặc tìm cách hóa giải phù hợp nếu bạn không thể thay đổi hướng nhà vì chúng mang lại nhiều điều xấu hoặc không may, các hướng ấy gồm: Hướng xấu tuyệt mệnh (hướng xấu nhất trong 8 hướng), hướng lục sát, hướng ngũ quỷ và họa hại.

Hướng sinh khí là hướng tốt nhất trong 8 hướng - Ảnh minh họa: Internet

Việc xây nhà không phải dễ, nó cần có thời gian để cân nhắc và tính toán chu toàn cả về khâu vật chất lẫn tâm linh. Trong đó, việc xem tuổi để xây nhà là vô cùng cần thiết, giúp mang lại những điều tốt đẹp cho chủ nhân ngôi nhà. Mong những chia sẻ về “Năm 2022 tuổi nào làm nhà được?” trong bài viết trên đã giúp ích cho các bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.