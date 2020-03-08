Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão xảy ra tranh chấp, tuổi Thân hao tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có một ngày trung bình. Tiền bạc ở mức tiêu xài vừa đủ, không thiếu thốn như trước đây. Bạn không có nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên nên quan tâm đến mối quan hệ của mình nhiều hơn, đừng ích kỷ mà ảnh hưởng đến nửa kia của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của 12 con giáp có lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra như thế nào để tìm cách phòng tránh.

Dần có nhiều thay đổi trong suy nghĩ cũng như tư duy của mình. Bạn không còn nóng tính nên được mọi người yêu mến. Trong công việc, Dần được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên quý trọng nên làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Lời khuyên cho Dần là nên làm tốt chuyện của mình, bạn sẽ thành công.

Sửu có nhiều mục tiêu chưa thể hoàn thành trong ngày thứ Hai. Về chuyện tình cảm, bạn không có mối quan hệ nghiêm túc với bất cứ ai, chỉ thích vui chơi qua đường. Về công việc, bạn nên chú trọng đến sức khỏe để hoàn thành những dự án được giao một cách tốt nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Mão gặp mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Mão xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, bị cấp trên khiển trách. Vấn đề tài chính của bạn không được tốt, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không biết tiết kiệm. Về tình cảm, mối quan hệ của bạn cũng không mấy tốt đẹp. Vì bạn thường xuyên cãi vã, không có thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ dần rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Thìn

Những mối quan hệ của bạn không được tốt đẹp như bản thân mong muốn. Những suy nghĩ của bạn khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi. Hãy chú ý đến cách ăn nói của mình, đừng gây ra nhiều hiểu lầm. Bạn nên biết kiềm chế tính nóng giận của mình, đừng để đối phương cảm thấy mệt mỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp xui xẻo nhất trong ngày. Công việc không thuận lợi, tình duyên cũng xảy ra nhiều xích mích, cãi vã. Thời điểm này rất dễ có con giáp thứ 13 xuất hiện, bạn nên thận trọng, đừng vì cái tôi quá lớn mà đánh mất mối quan hệ bấy lâu nay của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Ngọ xích mích với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ không còn hiềm khích hay xích mích gì với gia đình, người thân của mình. Những khó khăn trước đây được giải quyết êm đẹp. Bạn và người kia hiểu nhau hơn nên có thể dễ dàng bỏ qua hết những việc không hay trong quá khứ.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Mùi

Mùi bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày thứ Hai. Vì chứng hay quên nên bạn không nhớ đến những dự án hoặc lời mời đầu tư làm ăn. Điều này khiến vận trình của bạn không mấy thuận lợi, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn, hờn giận những người thân thiết xung quanh. Hãy bình tĩnh, đừng gây họa thị phi khắp nơi.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, khôn khéo nhưng không thể tránh khỏi hao tài tốn của. Bạn làm bao nhiêu tiêu xài hết bấy nhiêu, không tích góp được gì cho bản thân. Vì vậy mà vận trình của bạn vô cùng tệ, tiền bạc không thuận, công việc cũng gặp nhiều trục trặc vì tính cách của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Dậu không may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Trong lĩnh vực kinh doanh, Dậu không gặp được nhiều may mắn, tệ hơn là đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền, tìm kiếm hợp đồng béo bở. Uy tín của bạn cũng không còn nên việc làm ăn khá chậm trễ. Cấp trên sẽ có quyết định giảm lương, thưởng khiến vận trình của bạn vô cùng lận đận.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Tuất

Tuất nên sống đúng với bản chất của mình, đừng chạy theo lời người khác nói mà khiến bản thân mệt mỏi. Hôm nay, bạn muốn làm gì thì làm, đừng quá quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì về mình. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy giữ suy nghĩ của mình, đừng nghe lời ai. Đồng thời cũng nên nhường nhịn, đừng nói những lời làm tổn thương người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 9/3/2020 của tuổi Hợi

Hợi không có nhiều thời gian cho bản thân vì vậy sức khỏe của bạn sa sút trầm trọng. Về tình cảm, hãy quan tâm đến đối phương nhiều hơn để mối quan hệ ngày càng bền chặt. Bạn nên lắng nghe đối phương để không còn nhiều cuộc cãi vã.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm