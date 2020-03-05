15 ngày tới: 3 con giáp này trúng tiếng sét ái tình, trúng vé số, trúng đậm khi đầu tư làm ăn

Tâm linh - Tử vi 05/03/2020 15:02

Dưới đây là những con giáp may mắn, trúng tiếng sét ái tình, trúng vé số, trúng đậm khi đầu tư làm ăn với bạn bè, người thân trong 15 ngày tới.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần thực hiện được nhiều dự án còn ấp ủ bao lâu nay. Bạn có cơ hội để kiếm tiền, làm giàu trong 15 ngày tới. Trong công việc, bạn lấy được cảm tình của cấp trên nên muốn gì được nấy. Những ý tưởng, đóng góp của bạn được công nhận, đánh giá cao.

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Dần là con giáp may mắn trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn trúng tiếng sét ái tình, gặp được người như ý. Cả hai tâm đầu ý hợp, hợp nhau trong chuyện tiền bạc lẫn quan điểm sống cá nhân. Vì vậy mà bạn và người ấy có nhiều thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Bên cạnh đó chuyện đầu tư làm ăn của bạn cũng gặp được nhiều thuận lợi, tiền đổ về đều đặn như vắt chanh.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp may mắn trong 15 ngày tới. Bạn hiền lành, chân thành nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn được giúp đỡ nên làm gì cũng thành công. Cấp trên cũng bắt đầu nhận ra công sức, tài năng của bạn nên đánh giá cao năng lực. Thời điểm này, bạn có cơ hội nâng cao năng lực của mình. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội học hỏi thêm, đừng lười biếng mà đánh mất công việc tốt.

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Hợi nhận được nhiều thành quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Những vụ đầu tư làm ăn của bạn cũng thu hoạch được nhiều thành quả tốt. Hợi có thời gian, tiền bạc dư dả để vi vu đó đây, ăn uống và nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc vất vả, mệt mỏi.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp giàu sang nhất trong 15 ngày tới. Bạn khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Nhờ vào cách ăn nói khôn ngoan mà Mão nhận được nhiều cơ hội làm giàu, đầu tư vào lĩnh vực lớn.

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Mão được cấp trên yêu mến, trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn bắt đầu mối quan hệ với người mới. Cả hai có nhiều ý kiến và quan điểm sống giống nhau. Bạn cũng đã quên được những chuyện cũ nên tâm trạng thoải mái, không còn vướng bận gì nhiều. Thời điểm này, tình yêu, công việc của bạn sẽ vô cùng thăng hoa, muốn gì được nấy không cần phải lo lắng như trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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