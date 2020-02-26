Top con giáp ‘vét’ hết tiền của thiên hạ cho vào két sắt, vận đào hoa vượng sắc trong tháng 3

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp may mắn hốt hết tiền của thiên hạ cho vào két sắt. Vận trình của bạn ngày càng hanh thông, một bước lên mây. Tháng 3 này, bạn nhận được khá nhiều tin vui về đường công việc. Những công sức của bạn đã đổi lại nhiều thành tựu lớn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Thời điểm này bạn có nhiều lời mời tham gia tiệc tùng. Nhờ vậy mà bạn gặp được khá nhiều bạn mới. Người độc thân thoát ế trong chớp mắt. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về chuyện tiền bạc. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng sáng chói, làm một hưởng mười tha hồ mua sắm, đi du lịch đó đây.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần được cấp trên khen thưởng, cân nhắc cho lên vị trí cao hơn. Lương thưởng của bạn đổ về liên tục tiêu xài không hết. Điều này giúp vận trình của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi nhưng đúng theo kế hoạch của mình. Dần không còn lâm vào cảnh nợ nần như trước đây. Việc bạn làm đều được công nhận, đạt thành tựu lớn ngoài mong đợi.

Dần có số đào hoa, nhận được nhiều lời tỏ tình - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nữ tuổi Dần là con giáp đào hoa. Nam tuổi Dần đi đâu cũng trở thành trung tâm, nổi bật thu hút nhiều người. Vận tình duyên của bạn vô cùng tốt, hãy nắm bắt cơ hội này để tìm cho mình ý trung nhân tâm đầu ý hợp.

Tuổi Ngọ

Đường tình duyên, tiền bạc của Ngọ vô cùng hanh thông, vượng sắc. Những dự án của bạn cuối cùng cũng đạt được kết quả như ý. Trong công việc, bạn có cơ hội thể hiện hết những tài năng của mình.

Ngọ đường tình tiền viên mãn trong tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc về những mối quan hệ mới. Vì có rất nhiều người đang lợi dụng lòng tin để hãm hại, chơi xấu sau lưng bạn. Hãy sáng suốt để không bị mắc lừa cả về tình lẫn tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm