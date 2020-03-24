Năm 2021 tuổi nào làm nhà được, bạn đã biết chưa?

Năm 2021 là năm Tân Sửu, mệnh ngũ hành là Thổ nên được nhiều người có ý định xây nhà trong năm 2021 quan tâm đến. Vậy năm 2021 tuổi nào làm nhà được ? Hay năm 2021 xây nhà hướng nào tốt ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và biết được tuổi nào phù hợp làm nhà năm 2021 để gia đình êm ấm.

Đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, việc chọn thời điểm tốt để làm những việc quan trọng là vấn đề cần được quan tâm. Đối với việc xây nhà, chọn thời điểm tốt tức là chọn tuổi đẹp, giờ đẹp, ngày đẹp, tháng đẹp và chọn hướng đẹp để động thổ công trình.

Xây nhà là quyết định hệ trọng trong cuộc đời của mỗi người. Để xây nhà bạn cần phải chuẩn bị về tài chính và công sức trong một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy, những phát sinh trong quá trình xây nhà cũng rất được quan tâm, đặc biệt là vấn đề xem tuổi xây nhà.

Xem tuổi xây nhà giúp quá trình xây nhà được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Mục đích của việc xem tuổi xây nhà là để chọn ra được thời điểm tốt nhất cho việc xây dựng, để mọi việc được thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống gia đình sau này sẽ êm ấm. Ngoài ra, việc chọn thời điểm xây nhà sẽ giúp gia chủ cảm thấy an tâm và thoải mái hơn.

Ngược lại, nhiều người cho rằng những công trình nếu không xem xét kỹ các yếu tố phong thủy có thể sẽ gặp nhiều rủi ro, công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng tiêu cực.

Cách xem tuổi làm nhà năm 2021

Khi xem tuổi xây dựng nhà, người ta thường tính toán để không phạm phải 5 yếu tố khi xây nhà là: Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc, Trạch Tuổi.

Thái Tuế: Người ta quan niệm rằng Thái Tuế là sao chủ một năm, quyết định đến sự cát hung của năm đó. Những người bị phạm Thái Tuế nên cân nhắc và tránh làm các việc lớn như khởi nghiệp, hợp tác làm ăn, làm nhà, kết hôn…

Tam Tai: Nếu phạm Tam Tai, cuộc sống sẽ liên tục gặp xui xẻo, công việc xuống dốc, gia đạo lục đục.

Kim Lâu: Nếu tuổi làm nhà của gia chủ phạm hạn Kim Lâu thì cuộc sống gia đình sẽ gặp tai ương, công việc khó khăn và gặp nhiều trắc trở. Đây là vấn đề quan trọng nhất khi xem tuổi xây nhà vì là thông số đã có từ lâu. Hạn Kim Lâu là dãy số đã được tính từ lâu đời gồm: 1, 3, 5, 6 và 8. Lấy tổng số tuổi cộng lại và trừ đi 9, nếu đáp số ra những dãy số trên thì không nên động thổ xây nhà.

5 yếu tố quan trọng khi xem tuổi xây nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hoàng Ốc: Nếu gia chủ phạm phải hạn Hoàng Ốc thì gia đình sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và vận mệnh.

Trạch Tuổi: Đây là hạn ảnh hưởng đến vận mệnh của vợ và con cái. Tuổi mụ là tuổi được tính để xây nhà. Tuổi mụ = Năm xây nhà – Năm sinh + 1.

Năm 2021 tuổi nào làm nhà được?

Năm 2021 là năm Tân Sửu (mệnh Thổ) nên để xem tuổi xây nhà trong năm này bạn chỉ cần không phạm vào 1 trong 3 hạn Kim Lâu, Tam Tai và Hoàng Ốc là được.

Theo đó, trong năm 2021 Tân Sửu sẽ có những người sinh năm 52, 54, 55, 63, 64, 70, 79, 52, 88, 91 là hợp tuổi để xây nhà nhất. Vậy năm 2021 tuổi nào xây nhà tốt? Dưới đây là các tuổi phù hợp nhất để xây nhà năm Tân Sửu bạn có thể tham khảo:

Sinh năm 1952 - Nhâm Thìn.

Sinh năm 1954 - Giáp Ngọ.

Sinh năm 1955 - Ất Mùi.

Sinh năm 1963 - Quý Mão.

Sinh năm 1964 - Giáp Thìn.

Sinh năm 1970 - Canh Tuất.

Sinh năm 1979 - Kỷ Mùi.

Sinh năm 1982 - Nhâm Tuất.

Sinh năm 1988 - Mậu Thìn.

Sinh năm 1991 - Tân Mùi.

Các tuổi phù hợp để xây nhà năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu gia chủ có tuổi trùng với các tuổi trên thì có thể tự đứng ra động thổ cho công trình của mình.

Lưu ý khi mượn tuổi để xây nhà

Bên cạnh việc xem tuổi có hợp để xây nhà không, dựa vào các tuổi trên có thể giúp gia chủ biết được người có thể mượn tuổi để động thổ công trình. Khi mượn tuổi để sửa nhà hoặc xây nhà, bạn chú ý nên ưu tiên mượn tuổi người nằm trong các tuổi Tam Hợp, Nhị Hợp và tránh mượn người có tuổi xung, phá với mình.

Các chuyên gia phong thủy thường xem tuổi của người đàn ông để định cát hung và tính phong thủy cho một ngôi nhà.

Mượn tuổi xây nhà để động thổ công trình - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số kinh nghiệm mượn tuổi xây nhà năm 2021 bạn có thể tham khảo:

Không nên mượn tuổi xây nhà người đang có tang trong gia đình và tuổi không phạm các hạn Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu.

Ưu tiên mượn tuổi của người thân trong gia đình để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục. Nên mượn tuổi xây nhà người tuổi càng cao càng tốt vì thể hiện sức sống bền lâu, ngôi nhà cũng sẽ bền vững.

Người cho mượn tuổi xây nhà không được cho người thứ 2 cùng mượn tuổi trong thời gian người mượn trước đó đang xây nhà.

Nên mượn tuổi để khởi công xây dựng nhà mới. Tránh mượn tuổi khi sửa chữa nhà.

Lưu ý khi mượn tuổi để xây nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua bài viết trên, sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc năm 2021 tuổi nào làm nhà được? để có được kế hoạch xây nhà thuận lợi và suôn sẻ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.