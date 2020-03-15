Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý rối rắm, tuổi Tỵ giữ chặt túi tiền

Theo tử vi ngày mới , công việc của tuổi Tý bị xáo trộn vì kẻ xấu gây sự. Tuổi Tý có thể đánh mất nhiều cơ hội tốt.

Xem tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có tin vui trong công việc hay tình cảm. Tâm trạng trong ngày rất phấn khởi, vui vẻ.

Người có đôi không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, nên tìm cách hòa hợp.

Dù vậy, vẫn có tiểu nhân đang muốn hãm hại bạn, hãy cẩn trọng.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có điềm báo tốt đẹp trong ngày mới. Bạn nhanh chóng giải quyết những khó khăn trong công việc.

Tuổi Dần đi làm có cơ hội thăng tiến, gặp được vận may lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp được quý nhân trong công việc. Bạn được người xung quanh quý mến.

Gia đạo có chút mâu thuẫn, hãy nhẫn nhịn với nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Thìn

Vận trình ngày mới của tuổi Thìn không nhiều may mắn. Công việc thuận lợi, chỉ cần tập trung hơn.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có điềm hao tài, nên giữ chặt túi tiền. Tốt nhất là cẩn thận với những quyết định lớn trong tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Ngọ

Các mối quan hệ của tuổi Ngọ khá tốt đẹp. Từ đó, bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác.

Người có gia đình càng thăng hoa tình cảm, giàu thấu hiểu và cảm thông với nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Mùi

Đường tài lộc của tuổi Mùi ngày càng dồi dào. Đặc biệt là người kinh doanh buôn bán hãy nắm bắt thời cơ.

Tuổi Mùi độc thân có thể gặp nhiều mối nhân duyên tốt.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có chút lo lắng về tài chính trong ngày. Dù vậy, đừng quá tiêu cực, vẫn đủ để bạn tiêu xài.

Chuyện tình cảm tốt đẹp cho tuổi Thân tâm trạng thoải mái hơn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên giữ gìn sức khỏe, phòng các bệnh về đường tiêu hóa.

Công việc khá căng thẳng, nhưng sẽ không có nhiều trở ngại.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên dành nhiều thời gian cho người thân hay tình yêu.

Công việc cũng có căng thẳng, nhưng không có gì quá nghiêm trọng.

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 16/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp vận may trong chuyện kinh doanh, làm ăn. Từ đó, tài lộc cũng sẽ tăng. Người đi làm cũng có nhiều khởi sắc trong công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.