Tháng 2 âm lịch: 2 con giáp giàu càng thêm giàu, 2 con giáp đặc biệt cẩn thận

Tâm linh - Tử vi 25/02/2020 05:13

Khi xem tử vi 2020, có 2 con giáp ngồi không vận may cũng tìm đến, giàu có nổi bật, lại có 2 con giáp làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, không thể lơ là.

Khi xem tử vi 2020, trong tháng 2 âm lịch này, có 2 con giáp cực kì may mắn, lại có 2 con giáp đặc biệt cẩn trọng.

Tuổi Tuất: Tài vận bùng nổ dữ dội

Tuổi Tuất kiên trì với mục tiêu trước mắt. Họ nhanh nhạy, đặc biệt giỏi kiếm tiền. Vì thế, tuổi Tuất không sợ nghèo khó, chỉ đợi thời vận.

Từ tháng 11 năm ngoái, tuổi Tuất đã được ban nhiều phúc lộc. Đến năm 2020, tuy tháng 1 tài lộc bình thường nhưng sáng tháng 2 âm sẽ càng khởi sắc rực rỡ, muốn ngăn cũng khó.

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Đến năm 2020, tuy tháng 1 tài lộc bình thường nhưng sáng tháng 2 âm sẽ càng khởi sắc rực rỡ, muốn ngăn cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Canh Tý 2020, tháng 2 mở màn cho thời kỳ thăng hoa của tuổi Tuất trong năm. Đây là con giáp giàu có nhất, nếu biết nắm bắt cơ hội thành công. Trong năm nay, tuổi Tuất có có hai tháng cuối năm là trở ngại, còn lại đều vô cùng suôn sẻ, tốt đẹp.

Tuổi Mùi: Tháng 1 âm gom hết vận may của thiên hạ, tháng 2 lại càng thăng hoa

Tuổi Mùi tinh tế, giàu bao dung nên dễ có bạn bè, gặp được quý nhân giúp đỡ.

Trong năm 2020, tuổi Mùi được sao tốt chiếu rọi, dễ gặp may mắn, chuyện tốt lành. Tài lộc cũng tăng, cuộc sống sung túc không lo thiếu thốn.

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Đặc biệt là từ tháng 2 đến tháng 3, tuổi Mão nên nắm bắt những cơ hội tốt trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 1 âm lịch, tuổi Mùi gặp may tài lộc. Đến tháng 2 âm thì càng được ưu ái, có nhiều cơ hội trong công việc. Đặc biệt là từ tháng 2 đến tháng 3, tuổi Mão nên nắm bắt những cơ hội tốt trước mắt.

Tuổi Thân: Tháng 2 âm khó khăn, kiên trì đến tháng 3

Tuổi Thân trời sinh bản chất thông minh. Vì thế, nếu càng nỗ lực thì họ càng có nhiều thành công.

Trong năm Canh Tý 2020, tuổi Thìn có nhiều thử thách. Sau tháng 1 âm khá trắc trở, tuổi Thân khi bước sang tháng 2 càng nhiều âu lo. Dù là trong công việc hay cuộc sống, họ đều phải cẩn trọng với từng quyết định. Đặc biệt đừng để thị phi ảnh hưởng đến tài vận.

Và đừng quá lo lắng, qua tháng 2 âm đến tháng 3 thì tuổi Thân sẽ đón nhiều tin tốt lành hơn.

Tuổi Dần: Chỉ cần qua tháng 2 âm nhiều trắc trở

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Theo tử vi 2020, chỉ cần qua được tháng 2 âm thì tuổi Dần sẽ đón nhiều cơ hội tốt đẹp, trong cả công việc và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có cá tính độc lập. Vì cái tôi cao nên cũng nhiều khi thiệt thòi. Tuổi Dần cố gắng không ngừng để vượt lên khó khăn.

Trong năm 2020, tuổi Dần gặp được nhiều may mắn. Nhưng những tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 2 âm sẽ là lúc có nhiều khó khăn với họ. Tuổi Dần nên cẩn thận trong mọi việc, đừng sơ suất, cẩu thả.

Khi xem tử vi 2020, chỉ cần qua được tháng 2 âm thì tuổi Dần sẽ đón nhiều cơ hội tốt đẹp, trong cả công việc và tài lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp khi yêu thì cháy hết mình, khi cạn tình thì phũ hết nấc

3 con giáp khi yêu thì cháy hết mình, khi cạn tình thì phũ hết nấc

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này khi yêu thì dù trời có sập cũng không từ bỏ. Mà khi họ đã hết tình thì dù có kề dao cũng buông dứt khoát.

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