3 con giáp khi yêu thì cháy hết mình, khi cạn tình thì phũ hết nấc

Tâm linh - Tử vi 21/02/2020 05:15

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này khi yêu thì dù trời có sập cũng không từ bỏ. Mà khi họ đã hết tình thì dù có kề dao cũng buông dứt khoát.

Theo tử vi con giáp, đây là những con giáp khi yêu thì si mê đậm sâu, mà khi cạn tình thì phũ không ai bằng.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp thông minh, thấu hiểu và tinh tế. Họ chân thành với người khác để mong được đáp lại, nhưng cũng thực tế, sòng phẳng với những ai không tôn trọng họ. Tuổi Mùi có chút cố chấp, ngông cuồng nhưng cũng rất đáng quý. Một khi gặp được tình yêu của mình, họ sẽ nỗ lực giữ lấy, hết lòng giữ gìn.

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Tuổi Mùi cực kì ghét cảm giác ở bên một người mà họ đã không còn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi là con giáp chung thủy, khéo chăm sóc người yêu. Họ yêu hết mình, nhưng khi hết tình cũng dứt khoát. Dù đối phương có níu kéo họ cũng không lay chuyển được họ. Tuổi Mùi cực kì ghét cảm giác ở bên một người mà họ đã không còn tình cảm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp đào hoa, có khiếu nghệ thuật, nên thường hấp dẫn với người khác giới. Đây là lý do họ được nhiều người theo đuổi.

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Tuổi Sửu là con giáp đào hoa, có khiếu nghệ thuật, nên thường hấp dẫn với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người tuổi Sửu vì dễ dàng được người khác yêu mà thường cả thèm chóng chán. Đây là nguyên nhân họ khó tìm được hạnh phúc trong tình yêu. Khi yêu thì họ dữ dội, nóng vội, nhưng khi đã hết yêu thì chỉ muốn dứt khoát, không vương vấn. Vì thế, họ có thể khó giữ được thủy chung, dễ dàng thay đổi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất kiên nhẫn với chuyện tình cảm. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để cho đối phương cảm giác được yêu thương, chiều chuộng. Tuổi Hợi là “chuyên gia” giữ tình yêu ngọt ngào, sâu đậm.

Nhưng một khi đã hết tình cảm, tuổi Hợi cũng là con giáp cạn tình dứt khoát khó ai bằng. Khi đã hết tình cảm, tuổi Hợi lập tức buông tay, không muốn dây dưa thêm. Họ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác khi đã hết yêu. Đây chính là bản chất của tuổi Hợi trong tình yêu.

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Nhưng một khi đã hết tình cảm, tuổi Hợi cũng là con giáp cạn tình dứt khoát khó ai bằng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, đây là 3 con giáp yêu thì sâu mà buông thì dứt. Chỉ cần họ còn yêu thì bạn có trốn cũng không thoát. Nhưng họ đã cạn tình thì bạn có giữ cũng bằng không.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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