3 con giáp bụng dạ Bồ Tát, được ơn trên dẫn đường, càng thiện lương càng gặp may

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất có bản tính tình nghĩa, gặp người khó khăn luôn giúp đỡ. Chỉ cần là gặp chuyện bất bình, họ sẽ không im lặng bỏ qua. Vì thế, khi có tuổi Tuất bên cạnh, bạn không bao giờ bị ức hiếp. Họ sẽ chân thành bảo vệ bạn. Và nếu bạn đối đãi tốt với họ, họ sẽ ghi nhớ và đối tốt với bạn gấp nhiều lần hơn.

Tuổi Tuất là con giáp lương thiện được ơn trên ưu ái, nên có nhiều phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp lương thiện được ơn trên ưu ái, nên có nhiều phúc khí. Họ càng sống chân thành thì càng gặp nhiều may mắn. Cuộc đời của tuổi Tuất dù sang hay nghèo đều có được bình yên. Họ còn được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Mão

Với tâm địa trong sáng, con giáp này được Bồ Tát phù hộ, cuộc sống dù gặp khó khăn mấy cũng dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão là con giáp thông minh, lại lương thiện. Họ đối đãi chân tình, nghĩa hiệp với người khác. Với sự khôn khéo, nhanh nhạy, họ luôn giải vây khó khăn giúp người khác. Dù giỏi giang nhưng tuổi Mão sống hòa thuận, tốt tính với mọi người. Với tâm địa trong sáng, con giáp này được Bồ Tát phù hộ, cuộc sống dù gặp khó khăn mấy cũng dễ dàng vượt qua. Trung vận về sau có nhiều vận may tài lộc.