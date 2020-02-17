3 con giáp bụng dạ Bồ Tát, được ơn trên dẫn đường, càng thiện lương càng gặp may

Tâm linh - Tử vi 17/02/2020 05:24

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này có tâm địa lương thiện, được Bồ Tát bảo vệ, ơn trên dẫn đường. Họ càng sống tốt bụng càng gặp nhiều vận may.

Theo tử vi con giáp, có 3 con giáp thiện lương, may mắn nhờ bụng dạ tốt lành.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất có bản tính tình nghĩa, gặp người khó khăn luôn giúp đỡ. Chỉ cần là gặp chuyện bất bình, họ sẽ không im lặng bỏ qua. Vì thế, khi có tuổi Tuất bên cạnh, bạn không bao giờ bị ức hiếp. Họ sẽ chân thành bảo vệ bạn. Và nếu bạn đối đãi tốt với họ, họ sẽ ghi nhớ và đối tốt với bạn gấp nhiều lần hơn.

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Tuổi Tuất là con giáp lương thiện được ơn trên ưu ái, nên có nhiều phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp lương thiện được ơn trên ưu ái, nên có nhiều phúc khí. Họ càng sống chân thành thì càng gặp nhiều may mắn. Cuộc đời của tuổi Tuất dù sang hay nghèo đều có được bình yên. Họ còn được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Mão

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Với tâm địa trong sáng, con giáp này được Bồ Tát phù hộ, cuộc sống dù gặp khó khăn mấy cũng dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão là con giáp thông minh, lại lương thiện. Họ đối đãi chân tình, nghĩa hiệp với người khác. Với sự khôn khéo, nhanh nhạy, họ luôn giải vây khó khăn giúp người khác. Dù giỏi giang nhưng tuổi Mão sống hòa thuận, tốt tính với mọi người. Với tâm địa trong sáng, con giáp này được Bồ Tát phù hộ, cuộc sống dù gặp khó khăn mấy cũng dễ dàng vượt qua. Trung vận về sau có nhiều vận may tài lộc.

Tuổi Mùi

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Tuổi Mùi càng sống chân tình, lương thiện thì càng được bề trên nâng đỡ, cuộc sống gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp giàu có, dễ thành công và đạt được mục tiêu. Nhưng con giáp này không tự cao tự đại, xem thường người kém cỏi hơn mình. Họ có cá tính hòa đồng, nhiệt thành, nỗ lực không ngừng, nhưng cũng sẵn sàng vì lợi ích chung mà chịu thiệt. Dù xuất phát điểm của họ là sang hay nghèo thì từ trung vận trở đi cũng đều may mắn, thuận lợi. Những cố gắng, phấn đầu thời trẻ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Mùi càng sống chân tình, lương thiện thì càng được bề trên nâng đỡ, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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