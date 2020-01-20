Canh Tý 2020: Cách 12 con giáp giữ chân quý nhân để may mắn thịnh vượng suốt năm

Tuổi Tý có nhiều cơ hội gặp được quý nhân. Nhưng quý nhân đầu tiên chính là bản thân bạn. Vốn thông minh, tài giỏi, bạn nên tận dụng cơ hội trước mắt. Và đặc biệt, tránh lợi dụng và nên rèn cách đối nhân xử thế.

Đây là những điều 12 con giáp cần phải làm để có được quý nhân đặc biệt giúp một năm Canh Tý 2020 thăng hoa rực rỡ nhất.

Nếu muốn có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Dần nên bỏ cái tôi, đừng quá tự tin mà dễ làm mất lòng người khác.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu muốn giữ chân quý nhân ở bên giúp đỡ, bạn phải chủ động tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Đừng nên giữ tính cách nhút nhát.

Tuổi Mão

Để gặp được quý nhân, tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao tiếp. Hãy tập mở lòng, ắt sẽ có người quý mến mà giúp đỡ bạn thành công.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là người tài giỏi. Chỉ cần bạn học cách tạo những mối quan hệ xung quanh thì chắc chắn quý nhân sẽ tự động tìm tới.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên cẩn trọng với họa thị phi xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ nên cẩn trọng với họa thị phi xung quanh. Học cách giao tiếp, bình tĩnh với các cơ hội đang đến thì quý nhân chắc chắn không bỏ qua bạn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn hiền lành nên dễ gặp được người tốt. Nhưng để giữ quý nhân ở bên lâu dài, bạn nên có lập trường chắc chắn, đừng để bị người khác tác động.

Tuổi Mùi

Nếu muốn có nhiều quý nhân bên cạnh, tuổi Mùi hãy sống mở lòng hơn, niềm vui và suy nghĩ tích cực sẽ hút may mắn đến với bạn.

Tuổi Thân

Càng kiên nhẫn thì quý nhân sẽ càng giúp đỡ và cho tuổi Thân vận may nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2020 này, tuổi Thân nên học hai chữ “kiên nhẫn”. Càng kiên nhẫn thì quý nhân sẽ càng giúp đỡ và cho bạn vận may nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Dù có ý chí cầu tiến và tham vọng lớn, nhưng tuổi Dậu đừng làm quý nhân “sợ”. Hãy từ tốn trong những mối quan hệ, điềm tĩnh và chín chắn sẽ giúp bạn thành công hơn.

Tuổi Tuất

Quý nhân bị thu hút bởi sự chân thành và giàu lòng yêu thương của tuổi Tuất. Vì vậy bạn chỉ cần sống hết lòng với người xung quanh, quý nhân sẽ tự khắc xuất hiện.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đừng để sự tốt bụng của mình bị nhiều người lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi đừng để sự tốt bụng của mình bị nhiều người lợi dụng. Vì nếu để lòng tốt bị lợi dụng thì dù là quý nhân cũng không thể giúp đỡ bạn được.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.