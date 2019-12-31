4 con giáp thưởng cuối năm cực khủng, chuẩn bị đón Tết tiêu tiền chẳng lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 31/12/2019 05:30

Theo tử vi con giáp, cuối năm nay, 4 con giáp sau được tiền thưởng cực khủng, chuẩn bị đón cái Tết không phải lo nghĩ ngợi gì.

Theo tử vi con giáp, thu nhập cuối năm của 4 con giáp sau tăng bất ngờ, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy!

Tuổi Tỵ

Tháng cuối âm lịch 2019, tuổi Tỵ đón nhận nhiều thành quả tốt trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Với người kinh doanh, đây là thời điểm có thêm khách, mở rộng quy mô làm ăn.

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Tết càng cận thì túi tiền của tuổi Tỵ càng dồi dào, chuẩn bị một cái Tết không lo thiếu thốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lý do người đi làm có khoản thưởng khủng, người kinh doanh cũng bội thu vào cuối năm. Tết càng cận thì túi tiền của tuổi Tỵ càng dồi dào, chuẩn bị một cái Tết không lo thiếu thốn gì.

Tuổi Thìn

Thu nhập của tuổi Thìn vào cuối năm nay khá khả quan. Dù là người làm công ăn lương hay lãnh đạo đều có vận may tài lộc. Cùng với sự thể hiện vượt trội, thành quả trong công việc hay tiền bạc cũng đều khởi sắc.

Tuổi Thìn nên nắm bắt thời cơ vào dịp cuối năm này, vừa để trau dồi kiến thức, vừa thể hiện khả năng vượt trội. Dù có bận rộn hơn thời gian trong năm nhưng những gì đạt được sau đó đều xứng đáng.

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Tuổi Thìn là con giáp giàu có cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn là con giáp giàu có cuối năm, nhờ vận may tài lộc, đặc biệt là người đi làm có khoản tiền thưởng lớn để tha hồ hưởng Tết thoải mái.

Tuổi Dậu

Trước Tết Nguyên Đán 2020, tuổi Dậu có cơ hội đón tin vui tài lộc, quý nhân xuất hiện tương trợ mọi lúc.

Nhờ gặp vận may này, tháng cuối cùng trong năm tuổi Dậu không phải lo tiền bạc. Không chỉ vậy, bạn còn nhận được những khoản tiền ngoài mong đợi.

Chỉ cần bạn nhớ chuyện gì cũng hãy nỗ lực hết mình và đừng từ chối sự giúp đỡ từ người khác nếu cần thiết.

Tuổi Mùi

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Theo tử vi con giáp, Tuổi Mùi cực “đỏ” vào tháng cuối cùng trong năm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, Tuổi Mùi cực “đỏ” vào tháng cuối cùng trong năm. Sự nghiệp tỏa sáng, cố gắng được đền đáp. Nhờ khả năng nhạy bén, kinh nghiệm vốn có, tuổi Mùi thu về khoản tiền thưởng hoàn toàn xứng đáng. Bạn có thể nghĩ về chuyện đầu tư, bên cạnh việc chuẩn bị Tết sung túc.

Và nếu trước Tết, có người đề nghị hợp tác thì tuổi Mùi cũng đừng ngại thử thách cơ hội kinh doanh này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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