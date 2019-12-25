Canh Tý 2020: 3 con giáp cẩn thận kiếp nạn người thứ ba, bị phản bội, lừa tình đau khổ

Tâm linh - Tử vi 25/12/2019 05:11

Trong năm Canh Tý 2020, 3 con giáp này nên cẩn thận giữ gìn tình cảm, đừng cho người thứ ba có cơ hội chen vào tình yêu hay hôn nhân…

Theo tử vi năm Canh Tý 2020, 3 con giáp sau có điềm tiểu nhân trong tình cảm. Tốt nhất là nên cẩn trọng, giữ lửa tình yêu, hôn nhân ngay từ bây giờ.

Tuổi Ngọ

Năm 2020, tuổi Ngọ phạm phải Thái Tuế, vận thế của họ không được tốt lắm, sẽ có chút biến cố về tình cảm. Họ cần cẩn thận giữ gìn tình cảm, để tránh xuất hiện kẻ thứ ba muốn phá hoại.

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Tuổi Ngọ nên gìn giữ tình cảm, cẩn thận kiếp nạn người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Dù tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng nhưng sẽ tổn thương sâu đậm khi kẻ thứ ba xuất hiện. Nhưng nếu đã cố gắng mà vẫn bị phản bội thì tuổi Ngọ cũng cầm được thì buông được. Vì kẻ phản bội không còn xứng đáng với sự tôn trọng của họ.

Tuổi Dần

Vận trình tổng thể của tuổi Dần trong năm 2020 khá tốt. Nhưng tình duyên lại bị ảnh hưởng bởi hung tinh Tuế Phá. Trong tình yêu hay hôn nhân, tuổi Dần có điềm bị tiểu nhân quấy phá, làm rạn nứt tình cảm. Tuổi Dần dễ bị kích động mà làm mâu thuẫn ngày một lớn, rất dễ khiến đổ vỡ xảy ra. Hoặc cũng có thể là do người kia mà kẻ thứ ba xuất hiện.

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Trong tình yêu hay hôn nhân, tuổi Dần có điềm bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

Dù người tuổi Dần mạnh mẽ nhưng họ cũng không thể chấp nhận sự phản bội trong tình yêu. Vì vậy nếu không tránh được tổn thương này thì có lẽ sẽ mất một thời gian để hồi phục.

Tuổi Tỵ

Tình duyên của tuổi Tỵ trong năm Canh Tý 2020 không được tốt. Dù đây là con giáp cho người khác cảm giác cô đơn, lãnh cảm nhưng trong tình cảm rất nồng nhiệt với đối phương. Họ rất quý trọng đối phương.

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Theo tử vi 2020, vận thế tình cảm của tuổi Tỵ không tốt, sẽ dễ có mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2020, vận thế tình cảm của tuổi Tỵ không tốt, sẽ dễ có mâu thuẫn. Dù ngoài mặt họ bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn bị ảnh hưởng. Vì dẫu sao đây vẫn là con giáp sống tình cảm.

Thực tế, tình cảm là chuyện người trong cuộc có thể điều khiển. Người thứ ba xuất hiện vì khoảng cách giữa hai người đủ lớn. Sẽ không có người thứ ba nào đủ sức chen ngang khi tình cảm của cả hai khắng khít không rời. Họa có thể là một phần của số kiếp, nhưng cố gắng của con người mới là quan trọng nhất.

Canh Tý 2020: 3 con giáp có thu nhập tăng vùn vụt, số 0 trong tài khoản nhảy liên tục

Canh Tý 2020: 3 con giáp có thu nhập tăng vùn vụt, số 0 trong tài khoản nhảy liên tục

Có thể nói, trong năm Canh Tý 2020 này, 3 con giáp sau thuận lợi gia tăng thu nhập. Số 0 trong tài khoản của họ cứ tự động tăng vùn vụt.

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