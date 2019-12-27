Canh Tý 2020: 4 con giáp thở thôi cũng có tiền, vận thế chói lòa khắp lối

Tâm linh - Tử vi 27/12/2019 05:14

Theo tử vi năm Canh Tý 2020, đây là những con giáp ngồi không rung đùi tài lộc cũng tự tới. Việc kiếm tiền không hề khó, vận tài lộc may mắn luôn mỉm cười với họ.

Năm Canh Tý 2020 này, có 4 con giáp giàu có, ngồi không may mắn cũng tìm tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cá tính mạnh mẽ, không khuất phục trước trở ngại khó khăn. Họ đương đầu với cuộc sống bằng trí tuệ của bản thân.

Canh Ty 2020 1
Theo tử vi 2020, tuổi Thìn có cung tài lộc rực rỡ, tiền bạc đổ về túi gấp nhiều lần so với thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2020, tuổi Thìn có cung tài lộc rực rỡ, tiền bạc đổ về túi gấp nhiều lần so với thời gian trước. Họ có thể cân nhắc đầu tư, buôn bán, chắc chắn lợi nhuận dồi dào.

Không chỉ vậy, vận trình tình duyên của tuổi Thìn trong năm này cũng rất tốt đẹp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khổ trước sướng sau, họ thấu hiểu có lao động thì mới có hạnh phúc. Dù vậy, trong năm 2020 này, chỉ ngồi không thôi thì tài lộc, vận may cũng đã tìm đến con giáp này. Đặc biệt là những công việc liên quan đến ký kết, hợp đồng.

Canh Ty 2020 2
Nếu 2019, tuổi Dậu cật lực làm ăn thì 2020 sẽ hưởng thành quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu 2019, tuổi Dậu cật lực làm ăn thì 2020 sẽ hưởng thành quả xứng đáng.

Đặc biệt trong tình cảm, người độc thân có nhiều khả năng gặp được người như ý.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý giỏi kiếm tiền lại thông minh. Trong 2020, họ như “chuột sa chĩnh gạo”, gặp thời thế mà phất lên như diều gặp gió. Tiền bạc vào túi họ nhẹ nhàng bất ngờ, chuyện gì cũng thuận lợi.

Tuổi Hợi

Canh Ty 2020 3
Vận thế của tuổi Hợi trong năm Canh Tý 2020 “chói lòa" - Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của tuổi Hợi trong năm Canh Tý 2020 “chói lòa”. Họ tận dụng các mối quan hệ cùng ưu điểm của bản thân mà không ngừng thành công, là bước đệm cho sự nghiệp sau này.

Vận may còn giúp tuổi Hợi có cuộc sống an nhàn, thoải mái, không phải lo lắng gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Canh Tý 2020: 3 con giáp cẩn thận kiếp nạn người thứ ba, bị phản bội, lừa tình đau khổ

Canh Tý 2020: 3 con giáp cẩn thận kiếp nạn người thứ ba, bị phản bội, lừa tình đau khổ

Trong năm Canh Tý 2020, 3 con giáp này nên cẩn thận giữ gìn tình cảm, đừng cho người thứ ba có cơ hội chen vào tình yêu hay hôn nhân…

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2020 con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn