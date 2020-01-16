Mùng 1 Tết: 12 con giáp ‘xông đũa’ món gì để hút tài lộc, may mắn cho cả năm?

Trong những ngày đầu năm mới, mỗi con giáp sẽ có một món ăn riêng mang lại phú quý, may mắn cả năm. Đặc biệt là ngày mùng 1 Tết, 12 con giáp nên ăn gì?

Vào những ngày đầu năm mới, đặc biệt là mùng 1 Tết Canh Tý 2020 này, 12 con giáp nên “xông đũa” món gì để hút tài lộc, may mắn cho cả năm? Tuổi Tý, Dần, Ngọ: thịt gà luộc Vào ngày mùng 1 đầu năm, những tuổi Tý, Dần, Ngọ nên ăn thịt gà luộc với ý nghĩa màu vàng tươi từ da gà sẽ đem lại thuận lợi, may mắn cho cả năm - Ảnh minh họa: Internet Vào ngày mùng 1 đầu năm, những tuổi Tý, Dần, Ngọ nên ăn thịt gà luộc với ý nghĩa màu vàng tươi từ da gà sẽ đem lại thuận lợi, may mắn cho cả năm, bỏ lại chuyện cũ không suôn sẻ.

Tuổi Sửu, Thân: xôi gấc Dịp Tết năm nay, 2 tuổi Sửu và Thân nên ăn xôi gấc vào ngày đầu năm. Màu đỏ của gấc sẽ là “điềm báo” cho một năm nhiều may mắn, hạnh phúc viên mãn. Tuổi Tỵ, Hợi, Mão: cá Theo tử vi 2020, tuổi Tỵ, Hợi và Mão sẽ gặp nhiều khó khăn trong tiền bạc. Họ nên bình tĩnh giải quyết để vượt qua trở ngại. Và cá sẽ là món ăn đem đến vận may cho 3 con giáp này. Vì cá có lớp vảy màu bạc, tượng trưng cho tiền bạc dồi dào.

Tuổi Mùi: bánh chưng Ngày Tết, bánh chưng luôn là biểu tượng của sự sum vầy, mang ý nghĩa sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet Ngày Tết, bánh chưng luôn là biểu tượng của sự sum vầy, mang ý nghĩa sung túc đủ đầy. Người tuổi Mùi nên “xông đũa” món này để có một năm nhiều vận may, ấm no. Tuổi Tuất: đu đủ Theo tử vi 2020, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, suôn sẻ trong công việc. Trong những ngày đầu năm mới, tuổi Tuất nên “khai đũa” với đu đủ. Đây loại trái cây có ý nghĩa mang đến sự ấm no, đủ đầy cho gia đình. Tuổi Dậu: bánh ngọt Tuổi Dậu phải gặp vài chuyện rắc rối, vì vậy họ nên bớt nóng tính, hạ cái tôi để mọi chuyện suôn sẻ hơn. Vào ngày mùng 1 Tết, tuổi Dậu có thể ăn bánh ngọt để cầu mong cuộc sống thuận lợi. Tuổi Thìn: dưa hấu Màu đỏ của dưa hấu mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn cho cả năm - Ảnh minh họa: Internet Màu đỏ của dưa hấu mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Người tuổi Thìn có thể ăn dưa hấu để mong một năm nhiều thuận lợi, phú quý. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tết Canh Tý 2020: Con giáp nào tiền chất đống, con giáp nào túi trống không? Vận tài lộc của những con giáp này trong Tết Canh Tý 2020 người thì thỏa sức tiêu xài không lo nghĩ, người thì dè sẻn từng đồng lo thiếu lo hụt.

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