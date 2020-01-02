Tết Canh Tý 2020: Con giáp nào tiền chất đống, con giáp nào túi trống không?

Tâm linh - Tử vi 02/01/2020 05:26

Vận tài lộc của những con giáp này trong Tết Canh Tý 2020 người thì thỏa sức tiêu xài không lo nghĩ, người thì dè sẻn từng đồng lo thiếu lo hụt.

Tết Canh Tý 2020 này, liệu bạn là con giáp giàu nhất hay nghèo nhất đây?

Tuổi Mùi

Tết này, tài vận của tuổi Mùi bùng phát mạnh mẽ, bạc tiền tăng không ngừng. Đặc biệt là người tuổi Mùi sinh năm 1976 và 1979 sẽ trở thành con giáp giàu có nhất.

Tuổi Thân

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Tài vận của tuổi Thân trong dịp Tết này khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của tuổi Thân trong dịp Tết này khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đây là con giáp nhận được tiền thưởng cuối năm kếch xù. Người tuổi Thân sinh năm 1968 và 1980 gặp nhiều may mắn về tiền bạc nhất.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 2020, tài vận của tuổi Thìn rực rỡ trong dịp Tết âm lịch. Đặc biệt là nam giới tuổi Thìn sinh năm 1976 và nữ giới sinh năm 1988 người đi làm có thưởng tăng, người buôn bán thì bội thu lợi nhuận.

Tuổi Dần

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Tết âm lịch, tài vận của tuổi Dần chuyển biến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tết âm lịch, tài vận của tuổi Dần chuyển biến tốt đẹp. Thu nhập chính ổn định, thu nhập phụ tăng. Tuổi Dần không phải lo lắng chuyện tiền bạc trước Tết, đặc biệt là nam tuổi Dần 1974 và nữ tuổi Dần sinh năm 1962.

Tuổi Tý

Bước sang Canh Tý 2020, vận thế của tuổi Tý chuyển biến ảm đạm. Họ nên cẩn thận tiểu nhân quấy phá tiền bạc. Đặc biệt là nữ tuổi Tý sinh năm 1984 và nam tuổi Tý sinh năm 1972 phải đặc biệt cẩn thận.

Tuổi Mão

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Bước vào cục diện Hại Thái Tuế, tài vận của tuổi Mão trong năm Canh Tý 2020 tụt dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào cục diện Hại Thái Tuế, tài vận của tuổi Mão trong năm Canh Tý 2020 tụt dốc không phanh. Cơ hội kiếm tiền ít ỏi, thu nhập có nguy cơ giảm sút. Tuổi Mão nên cẩn trọng trong những quyết định tiền bạc, cố gắng đề phòng tiểu nhân quấy phá tài chính.

Tử vi năm mới theo tuổi mà tiên đoán vận thế trong năm. Tuy nhiên, mọi chuyện đều do con người làm chủ. Vận thế có tốt mà người hoang phí cũng không thể thăng hoa. Vận thế cực tệ mà người chủ động thì hạn họa đều có thể qua.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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