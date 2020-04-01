Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài chính đỏ rực, tuổi Thân tình duyên dang dở

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có buổi hẹn hò lãng mạn. Người độc thân thoát ế nhờ mai mối, có mối nhân duyên như ý. Người có gia đình, người thân nhận được nhiều tin vui, có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ ngày càng tốt đẹp.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của 12 con giáp báo hiệu trước một ngày có những chuyện gì xảy ra với bản mệnh để tìm cách vượt qua một cách dễ dàng.

Dần có một ngày tương đối ổn định, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Công việc hiện tại của bạn có được nhiều tin vui. Tiền bạc, công danh đều viên mãn như bản thân mong muốn. Tuy nhiên tình cảm lại có nhiều trục trặc, tệ nhất là đường ai nấy đi chấm dứt mối quan hệ.

Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhiều đối tác mới. Đây là điềm báo tốt giúp bạn thăng tiến, có tài vận vượng sắc trong thứ Năm này. Hãy biết tận dụng những cơ hội tốt để làm giàu, thực hiện được nhiều dự án riêng của bản thân trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Mão

Mão có vận tài chính đỏ rực, được nhiều người ngưỡng mộ vì tài kiếm tiền giỏi giang điêu luyện. Tiền bạc trong ngày của bạn không thiếu bất cứ thứ gì. Thậm chí còn trở thành con giáp đại gia, tiền tiêu không hết, tha hồ mua sắm mà không cần nhìn giá.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Thìn cố chấp hỏng việc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có tính tình cố chấp, ít khi nghe lời của ai. Vì vậy mà trong ngày thứ Năm này bạn nhận được khá nhiều lời phàn nàn từ cấp trên. Đồng nghiệp cũng không ưa bạn ra mặt. Điều này khiến bạn vô cùng khó xử trong công ty hoặc không thể làm việc suôn sẻ.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Tỵ

Bạn có thể gạt bỏ hết những định kiến của người khác phái. Vì vậy vận tình duyên của bạn vô cùng thuận lợi, gặt hái được nhiều thành quả. Người độc thân có cơ hội thoát ế, tìm được mối quan hệ đẹp như trong phim. Người có gia đình, người yêu nhận được tin vui về tiền bạc.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nên đề phòng tai tiếng. Có rất nhiều người nói xấu sau lưng khiến công việc của bạn khá lận đận. Bạn vô cùng mệt mỏi, khó khăn trong việc tìm hướng đi, cách giải quyết khó khăn cho mình. Vì ngày thứ Năm không ai đứng ra giúp đỡ nên bạn một mình vượt qua mọi thứ.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Mùi vướng nhiều sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi có tính cố chấp, bảo thủ nên mắc nhiều sai lầm đáng tiếc. Bạn bị tiểu nhân chơi xấu nên vận trình vô cùng lao đao. Nói đúng hơn là gặp nhiều trở ngại trong công việc lẫn chuyện tình cảm khiến tâm trạng của bạn khá mệt mỏi.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Thân

Thân có chuyện tình dang dở. Mối quan hệ nhiều năm của bạn không mấy tốt đẹp, tệ hơn là chấm dứt đường ai nấy đi trong chiến tranh. Bạn và người ấy cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí còn nói xấu nhau khi đã quyết định chia tay. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng và công việc của bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Dậu

Tâm trạng của bạn trong ngày khá mệt mỏi, không có chút sức sống nào. Nếu cứ giữ bộ dạng này, bạn sẽ bị đánh giá không tốt trong mắt cấp trên. Thậm chí còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ đối tác sắp tới của bản thân. Lời khuyên cho Dậu, hãy giữ bình tĩnh đừng nói lời khó nghe với người khác.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Tuất có nhiều thời gian thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn chỉ thích dành thời gian cho bản thân. Những người tuổi Tuất khá thích tự do, không muốn ràng buộc sớm. Vì vậy mà công danh, sự nghiệp của bạn cũng có nhiều thời gian phát triển. Khi còn trẻ có hơi lao đao nhưng về già sẽ khá khẩm hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 2/4/2020 của tuổi Hợi

Chuyện gia đình của bạn xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Bạn và anh chị em trong gia đình gặp nhiều chuyện bất hòa, tranh chấp nhau về nhiều chuyện nhỏ nhặt. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng cũng như công việc của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm