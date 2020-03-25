Top con giáp gặp sao xấu chiếu mệnh, làm một đồng mất mười đồng trong 25 ngày tới

Theo tử vi mới nhất, Dần gặp phải nhiều vận xui từ trên trời rơi xuống. Bạn lo chuyện bao đồng nên vướng bực mình vào người. Trong 25 ngày tới, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong chuyện tiền bạc. Những khoản nợ bạn cho vay mượn trước đây không cánh mà bay.

Tiền kiếm ra trong thời điểm này cũng không giữ được, làm một đồng tiêu hết mười đồng khiến bản thân vô cùng khốn đốn. Trong công việc, bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hành động của mình đừng làm buồn lòng ai. Trong chuyện tình cảm, bạn nên dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Tỵ là con giáp xui xẻo, vướng nhiều họa thị phi trong 25 ngày tới. Trong thời điểm này, bạn phải hết sức tỉnh táo, đừng gây họa khắp nơi mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Có chuyện gì cũng nên bình tĩnh giải quyết, đặc biệt là không được nổi giận vô cớ với những người xung quanh.

Tỵ gặp nhiều họa thị phi trong 25 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ gánh nhiều họa của người khác. Bạn lo chuyện bao đồng nên không tránh khỏi vạ lây. Nhất là về chuyện tiền bạc. Bạn tin tưởng cho người khác vay mượn nhưng họ lại không trả. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng sa sút, sức khỏe cũng có vấn đề.

Tuổi Mão

Mão gặp nhiều khó khăn trên con đường tài lộc lẫn tình duyên trong 25 ngày tới. Bạn gặp phải tiểu nhân hãm hại mất số tiền lớn trong thời điểm này. Vì tin tưởng vào những mối quan hệ mới, bạn đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn.

Mão có vận trình vô cùng lao đao - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vận trình vô cùng lao đao, túng thiếu tiền bạc. Những chuyện buồn phiền trong thời điểm này đều đến cùng một lúc khiến bạn xoay sở không kịp. Thậm chí còn vượt quá tầm kiểm soát khiến bản thân vô cùng mệt mỏi.

Thời điểm này cũng không có ai bên cạnh, bạn bắt buộc phải đối diện với khó khăn một mình. Điều này khiến tâm trạng của bạn đã tệ nay còn tệ hơn gấp nhiều lần. Lời khuyên cho Mão trong thời điểm này nên chú trọng đến sức khỏe, đừng nóng giận mà thiệt thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm