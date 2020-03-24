Đừng vội phẫu thuật thẩm mỹ, đây là những đặc điểm phụ nữ tự ti nhưng đàn ông lại phát cuồng

Tâm linh - Tử vi 24/03/2020 10:02

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ tưởng xấu nhưng lại khiến đàn ông mê đắm, chỉ nhìn một lần là say sưa cả đời, nguyện chung thủy suốt kiếp.

Đừng vội phẫu thuật thẩm mỹ vì đây là những bộ phận khiến đàn ông thích ngắm, chị em đừng nên tự ti.

Vòng eo ngấn mỡ

Đây là một trong những đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông say mê. Nhiều người tưởng xấu nhưng đây lại là thứ vũ khí lợi hại giúp phụ nữ chiếm được cảm tình của cánh mày râu. Nhiều người đàn ông thích xoa chiếc bụng mềm mại của phụ nữ. Hơn nữa, đây còn là nét quý tướng giúp phụ nữ có nhiều may mắn.

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Bụng mỡ thể hiện phụ nữ giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu vòng eo ngấn mỡ thể hiện sự giàu có, là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử mang lại nhiều phúc khí cho gia đình. Đàn ông nào lấy được kiểu phụ nữ này sẽ giàu sang, sung túc cả đời. Khi có người vợ sở hữu nét tướng này, trong nhà tiền của tiêu hoài không hết.

Chiếc cằm nọng

Người phụ nữ có phúc khí sở hữu chiếc cằm nọng bẩm sinh. Nhiều người nghĩ gương mặt V-line mới đẹp nhưng thực tế cằm nọng mới là nét tướng khiến đàn ông say mê. 

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Phụ nữ có chiếc cằm nọng thể hiện sự giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này sống vô cùng tình cảm. Bạn biết trước biết sau, khi kết hôn luôn mang lại không khí thoải mái cho gia đình. Bạn không thích áp đặt người khác, vì vậy chồng con luôn có cuộc sống tự do và tha hồ làm những điều mình thích.

Chiếc cằm đại diện cho kho của cải của người phụ nữ. Cằm càng nhiều nọng, phụ nữ càng có của ăn của để tiêu cả đời không hết. Không những vậy, bạn còn mang sự may mắn cho những người thân thiết. Ai có người vợ sở hữu nét tướng này nên mở tiệc ăn mừng vì có “kho báu di động”.

Trán rộng như "sân bay"

Đặc điểm này tưởng xấu nhưng lại là quý tướng giúp phụ nữ giàu có, thành công. Người trán rộng học cao, thông minh có suy nghĩ thấu đáo. Vì vậy đàn ông luôn say đắm kiểu phụ nữ sâu sắc này.

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Đây là đặc điểm giúp phụ nữ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Cánh mày râu luôn bị thu hút bởi những cô nàng có phần trán đặc biệt này. Lâu lâu, bạn hãy vô tình để lộ đặc điểm này của mình, chàng sẽ cảm thấy thích thú. Phụ nữ đừng tự ti vì bản thân sở hữu những nét không hoàn hảo, vì đôi khi những điều tưởng xấu đó lại giúp bạn có cuộc sống sung túc, khiến đàn ông mê mệt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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