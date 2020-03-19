Top con giáp nam đào hoa là chuyên gia thả thính, dù lập gia đình rồi nhưng vẫn có sức hút

Theo tử vi 12 con giáp, nam tuổi Mùi có số trăng hoa đi đến đâu cũng được người thương kẻ nhớ. Ai quen phải người tuổi này thường có cảm giác bất an, sợ mất. Mỗi ngày đều phập phồng lo lắng vì tật đào hoa của người mình yêu.

Vận mệnh của nam tuổi Mùi có công danh thành đạt, có sức hút khiến nhiều người đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên. Họ có bản lĩnh kiếm tiền và rất phóng khoáng với mọi người xung quanh. Nam tuổi Mùi luôn mang lại cảm giác thú vị, dễ chịu cho mọi người nên được yêu thích.

Những người nam tuổi Ngọ rất đẹp trai, thường có số đào hoa. Họ đi đến đâu cũng được tán tỉnh hoặc có tật ga lăng, ngọt ngào với người phụ nữ khác. Vì tính cách ngọt ngào của họ nên người phụ nữ bên cạnh luôn cảm thấy lo lắng.

Ngọ là chuyên gia thả thính cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Ngọ là con ngựa bất kham. Họ luôn thích khám phá những vùng đất mới nên không thích bị trói buộc. Nếu ai yêu hoặc cưới con giáp nam tuổi Ngọ phải là người bản lĩnh và mạnh mẽ mới giữ được họ. Vì có thể lúc nào bạn cũng trong trạng thái lo lắng đánh mất họ vào tay người đàn bà khác.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp thông minh, có trí tuệ cao hơn người. Trong công việc, họ là người giỏi giang nên được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Trong tình cảm, họ khá đào hoa nên được nhiều cô nàng vây quanh tán tỉnh. Họ luôn trở thành trung tâm nổi bật thu hút nhiều người.

Thân thông minh, đào hoa bậc nhất không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân có nhiều tài lẻ nên được yêu mến, đặc biệt là những cô nàng xinh xắn. Phụ nữ phải bản lĩnh, giỏi giang lắm mới giữ được kiểu người vừa giỏi giang, vừa ngọt ngào lãng mạn như thế này. Ai yêu hoặc kết hôn với Thân phải có tinh thần thép và cực kỳ bản lĩnh mới giữ được cuộc hôn nhân của mình bền lâu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm