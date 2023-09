Chỗ nào nhỏ cũng được, nhất định 3 chỗ này của phụ nữ phải TO mới giàu, được chồng yêu chiều

Mũi to

Phụ nữ đừng vội tự ti về những đặc điểm "quá khổ" này của bản thân, vì đó là nơi hái ra tiền. Càng to những chỗ này càng giàu có, không cần phải lo lắng.

Bụng to

Người phụ nữ giàu có thường béo bụng. Kiểu phụ nữ này có tinh thần trách nhiệm, yêu thương và tôn trọng chồng con hết lòng. Dù đi đâu, làm gì cũng nghĩ đến gia đình. Với họ, chồng con là quan trọng nhất thế gian, không gì có thể thay thế được.

Phụ nữ bụng to giúp chồng ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Những người có nét tướng này thường rất xem trọng việc chăm lo chồng con. Họ có thể ăn không ngon, mặc không ấm nhưng nhất định phải lo cho chồng con chu toàn nhất. Nhờ vậy mà họ được chồng yêu thương, chiều chuộng.

Bên cạnh đó họ còn giúp chồng thành công trong công việc. Tuy họ không quá giỏi giang nhưng có tài nhìn xa trông rộng, luôn đưa ra những ý kiến hay cho chồng. Đàn ông lấy được kiểu vợ như thế này, cả đời không lo nghèo khổ, mở mắt là thấy tiền.

Mông to

Ông bà ta có quan niệm phụ nữ mông to dễ sinh nở, mang phúc khí cho gia đình. Người có vòng 3 to thường sinh được những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, đặc biệt là dễ nuôi dạy. Theo tử vi phong thủy, nét tướng này của phụ nữ thường mang nhiều may mắn đến cho chồng con.

Phụ nữ mông to giúp gia đình hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần thời trẻ chăm chỉ làm việc, chịu khó kiếm tiền, về già cuộc sống sẽ giàu sang. Bên cạnh đó, phụ nữ tướng này còn mang tiền của về cho chồng con, giúp công danh của chồng vươn lên chạm đỉnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm