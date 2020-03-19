Top con giáp được Ngọc Hoàng thương phù hộ cho kiếm tiền tỷ, tha hồ mua đồ hiệu trong 2 tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Thân được Ngọc Hoàng soi đường dẫn lối nên công việc hanh thông. Vận tiền tài của bạn chạm đỉnh, tiêu xài không hết. Trong 2 tuần tới, bạn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, tha hồ tiêu xài thả ga không lo thiếu hụt.

Những người tuổi Thân toàn xài hàng hiệu nên được liệt vào danh sách con nhà giàu khiến ai cũng ngưỡng mộ. Khó khăn, bế tắc đã qua đi, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối mặt với những thử thách trước mắt của bản thân.

Thìn là con giáp giàu có, làm chơi hưởng thật trong 2 tuần tới. Bạn được phù hộ nên công việc hanh thông, thuận lợi muốn gì được nấy. Trong công việc, bạn được cấp trên đồng tình ủng hộ thực hiện những dự án riêng. Nhờ vậy mà bạn có thêm động lực tiếp tục cố gắng cống hiến cho công ty.

Thìn gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn luôn là người đi đầu dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn. Điều này giúp bạn ghi được điểm ấn tượng trong mắt cấp trên, được đồng nghiệp yêu mến, ngưỡng mộ.

Thìn không chỉ giàu mà còn sang trọng. Bạn đi xế hộp, ở nhà triệu đô và xài toàn hàng hiệu. Cuộc sống của bạn lên hương, đổi vận không còn nghèo khổ như trước đây. Tuy nhiên hãy nhớ đến những thời điểm khó khăn để không vung tay quá trán. Bạn nên biết tiết kiệm để không phải vay mượn khi cần.

Tuổi Tý

Tý luôn phấn đấu, cố gắng trong việc kiếm tiền và tiêu tiền. Bạn là con giáp giỏi giang luôn khiến người khác phải nể phục, ngưỡng mộ. Trong 2 tuần tới, bạn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiêu tiền thoải mái.

Tý tiêu tiền thoải mái trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên thời điểm này, bạn không thể tránh khỏi những họa thị phi bủa vây. Hãy chuẩn bị tinh thần để giải quyết hết những khó khăn bày ra trước mắt mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp như bản thân mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân nên mở lòng hơn, đừng quá ngại ngùng. Vì thời điểm này, có rất nhiều người tìm đến ngỏ lời tỏ tình, muốn trở thành một nửa của bạn. Hãy sáng suốt lựa chọn cho mình người thích hợp nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm