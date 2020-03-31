Bước qua tháng 4, 3 con giáp này muốn nghèo cũng không được vì trời định hốt vàng hốt bạc của thiên hạ

Trong tháng 4, Thìn là con giáp giàu có nhất hốt hết tiền bạc của thiên hạ. Ở nhà, bạn tha hồ vùng vẫy trên đống tiền, tiêu xài không hết. Ở ngoài đường, bạn hốt hết may mắn của người khác, làm gì cũng thành công hơn người ta gấp đôi.

Thời điểm này, sức khỏe của bạn khá tốt, tinh thần thoải mái nên làm gì cũng gặt hái được nhiều thành tựu lớn ngoài mong đợi. Tuy nhiên hãy thận trọng trong chuyện tình cảm. Người độc thân tuổi Thìn không có cơ hội thoát ế. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên thường bất đồng quan điểm.

Vận trình của bạn bước sang một giai đoạn mới, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Những người tuổi Thìn có cách phòng chống tiểu nhân hãm hại. Nhờ vậy mà những kẻ xấu xa không ai dám đến gần.

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, thông minh. Bước sang tháng 4, ai gặp khó khăn chứ riêng Dần bước trên con đường trải đầy hoa hồng. Bạn không còn lo tiểu nhân hãm hại hay cản đường. Vì cấp trên đã nhận ra tài năng của bạn nên mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Bạn không còn bị áp lực công việc nên tha hồ đi du lịch, làm những điều mình thích.

Dần không còn sợ bất cứ ai hãm hại hay cản đường - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn có thể đầu tư vào dự án nào đó. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe bản thân muốn gì chứ đừng trông chờ vào người khác. Vì có thể những người đó đang có âm mưu hãm hại khiến bạn tiền mất tật mang. Nói chung vận tiền tài của bạn không có vấn đề gì, chỉ có những mối quan hệ là gặp nhiều rắc rối ngoài ý muốn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ nhận được nhiều điều tốt lành khi bước sang tháng 4. Bạn chuẩn bị đón tin vui về đường tình duyên lẫn tiền bạc. Trong công việc, bạn không sợ bất cứ ai hãm hại hay xem thường. Bạn là con giáp bản lĩnh, có đủ khả năng để vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Cuộc sống của bạn không còn bất cứ chuyện gì buồn phiền hay mệt mỏi.

Tỵ tha hồ hốt tiền bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung thời điểm này, bạn tha hồ hốt hết may mắn, lộc lá của thiên hạ. Tuy nhiên nên biết khiêm tốn, đừng kiêu ngạo khiến bản thân tiền mất tình tan. Hãy biết đối xử hòa nhã với mọi người để khi có khó khăn cũng có người giúp đỡ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm