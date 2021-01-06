Top 10 cây phong thủy hợp mệnh Kim nhất

Theo phong thủy, Kim là cung mệnh đứng đầu trong ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Cung mệnh này tượng trưng cho những kim loại, nguyên khí, đất đá sâu trong lòng đất.

Màu sắc hợp với mệnh Kim đó là nâu đất, vàng sẫm, trắng, ánh kim. Chọn cây phong thủy hợp mệnh Kim dựa theo 2 màu sắc này.

Mệnh Kim hợp với cây phong thủy nào? Sau đây là gợi ý những loài cây phong thủy cho người mệnh Kim phổ biến thường được nhiều người ưa chuộng nhất.

Do đó, mệnh Kim được nhắc đến với tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, sống có chính kiến. Mặc dù vậy, người mệnh này có nhược điểm lớn nhất đó chính là sự cứng nhắc, bảo thủ. Rất khó thay đổi ý kiến và thường hay thích tranh luận.

2. 10 cây phong thủy hợp mệnh Kim

+ Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử có đặc điểm mọc theo từng khóm và có thân màu trắng ngà. Từng khóm lại có nhiều nhánh nhỏ mọc ra. Phần lá cây có tán lá rộng và xòe ra xung quanh. Phần lá rất bóng, gân to ở giữa màu trắng xanh.

Ý nghĩa: Cây Bạch Mã Hoàng Tử tượng trưng cho sự may mắn. Đây là một trong những cây cảnh hợp mệnh Kim được nhiều người ưa chuộng. Thường được dùng để tặng quà trong các dịp đặc biệt như khai trương, lên chức,…

Cây Bạch Mã Hoàng Tử tượng trưng cho sự may mắn

Theo phong thủy, loài cây này được miêu tả là có dáng vẻ quý tộc, hoàng gia. Khi được dùng làm quà tặng, cây Bạch Mã Hoàng Tử thể hiện mong muốn sự nghiệp công danh nhiều may mắn, vui vẻ trong cuộc sống. Không chỉ vậy, loài cây này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nam tính rất thích hợp với nam giới.

+ Cây Dây Nhện

Cây Dây Nhện còn có tên gọi khác là cây Lan Chi. Có đặc điểm nổi bật là lá mọc xòe ra tứ phía. Loại cây này khá nhỏ và dài, mọc nhiều nên mới có tên gọi là dây nhện. Lá con sẽ mọc mỗi lúc một nhiều hơn và tạo thành khóm lớn.

Ý nghĩa: Cây Dây Nhện tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Khi nhắc đến cây phong thủy theo mệnh Kim thì người ta thường nói đến loài cây này. Trồng cây này trong nhà, trên bàn làm việc sẽ giúp người mệnh Kim có công việc thăng tiến tốt, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, còn mang đến những lợi ích sức khỏe khác.

Cây Dây Nhện

+ Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân có đặc điểm dễ nhận thấy là lá cây rất to và xòe rộng. Đây là loài cây cảnh có màu sắc trắng xanh ở giữa, xung quanh viền ngoài là viền xanh đậm.

Cây Ngọc Ngân được ví như một sự sống mạnh mẽ, thuần khiết

Ý nghĩa: Nếu chưa biết mệnh kim hợp với cây phong thủy nào thì bạn có thể tham khảo Cây Ngọc Ngân bởi nó mang đến ý nghĩa phong thủy tốt. Loài cây cảnh này sở hữu vẻ ngoài thanh tao, sang trọng. Cây Ngọc Ngân được ví như một sự sống mạnh mẽ, thuần khiết. Đồng thời, giúp xua đuổi tà khí, những điều không tốt.

Bên cạnh đó, cây Ngọc Ngân còn có tên gọi là cây Valentine bởi tượng trưng cho tình yêu sâu sắc, vững bền.

+ Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền có đặc điểm dễ nhận thấy đó là những chiếc lá mọc xen kẽ nhau một cách khoa học trên thân. Tùy vào tuổi và cách chăm sóc mà thân cây có màu trắng đục hoặc nâu. Cành cây trông như những đồng tiền thờ cổ xưa.

Ý nghĩa: Loài cây này tượng trưng cho tiền bạc, của cải. Đây là loài cây hợp với mệnh Kim này mang đến sự phát đạt trong kinh doanh, giúp rước tài lộc, tiền vào như nước.

Cây Kim Tiền

Nếu để ý thì bạn có thể thấy cây Kim Tiền được đặt ở quầy thu ngân hoặc lối ra vào trong những cửa hàng nhỏ. Dùng loài cây cảnh này trong nơi làm ăn kinh doanh thì nên lựa chọn cây to, cao, nhiều lá. Với không gian văn phòng thì một chậu cây nhỏ xinh sẽ là lựa chọn sáng suốt.

+ Cây Lan Ý

Một số tên gọi khác của cây Lan Ý là cây Bạch Môn, Vỹ Hoa Trắng và Hệ Hòa Bình. Cây mọc thành bụi không quá cao và có lá mọc thấp. Hoa có hình mo cau, màu trắng, chỉ có 1 cánh.

Ý nghĩa: Màu trắng của hoa cây Lan Ý tượng trưng cho sự vui tươi, hạnh phúc của người phụ nữ. Với những người mệnh Kim, trồng cây Lan Ý trong nhà, tại nơi làm việc sẽ mang đến tinh thần tích cực, đẩy lùi các mệt mỏi. Với loài cây hợp mệnh Kim này, có thể lựa chọn trồng thủy sinh hoặc trồng trên đất bởi cây có khả năng sống khá tốt.

Cây Lan Ý

+ Cây Kim Ngân

Với đặc điểm thân cây gỗ khá to, cây Kim Ngân thường được uốn nắn thành các thể khác nhau. Vừa có tính thẩm mỹ, vừa đem lại nhiều ý nghĩa tốt. Hoa có màu trắng và chuyển dần sang vàng sau một thời gian. Phần lá cây dài, nhỏ.

Ý nghĩa: Giúp ổn định, cân bằng các nguyên khí, năng lượng trong nhà ở, phòng làm việc. Đồng thời, giúp mang đến nhiều may mắn, tiền tài, danh vọng cho chủ sở hữu.

Cây Kim Ngân giúp ổn định, cân bằng các nguyên khí, năng lượng trong nhà ở, phòng làm việc

Bên cạnh đó, số lượng gốc cây Kim Ngân trong một chậu cây cũng có ý nghĩa riêng. Thông thường sẽ là 1 – 3 – 5 gốc. Một gốc là tượng trưng cho sự kiên cường, vững chắc. Ba gốc có ý nghĩa Phúc – Lộc – Thọ. Còn năm gốc sẽ mang thêm ý nghĩa an khang nữa.

+ Cây Hạnh Phúc

Cây Hạnh Phúc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tùy theo điều kiện chăm sóc mà thân cây gỗ có thể phát triển đến 3m. Lá cây mọc thành khóm lớn, cứ 3 lá tạo thành một chùm nhỏ. Lá càng về già càng đậm.

Ý nghĩa: Mang đến những điều tốt đẹp về mặt tinh thần cho người sở hữu. Trồng một cây Hạnh Phúc nhỏ trên bàn làm việc sẽ giúp bạn có tinh thần làm việc phấn chấn, vui vẻ hơn, giảm các mệt mỏi, căng thẳng xung quanh.

Cây Hạnh Phúc

Nên lựa chọn những cây thân to trồng trong chậu lớn chắc chắn để trang trí trong không gian bên ngoài như vườn cây, sân cảnh. Cây Hạnh Phúc cũng rất thích hợp làm quà tặng những dịp như tân gia, thăng chức,…

+ Cây Trầu Bà Đế Vương

Cây Trầu Bà Đế Vương có đặc điểm thân cây nhỏ, mọc thành khóm. Lá cây rất to, hình trái tim, màu xanh, vàng hoặc đỏ nâu.

Ý nghĩa: Cây Trầu Bà Đế Vương là lựa chọn thích hợp sẽ đem lại nhiều tài lộc mà không tốn kém đối với những người mệnh Kim. Loài cây này tượng trưng cho lộc quý của đế vương, mang đến sự thuận lợi, may mắn và phát đạt.

Cây Trầu Bà Đế Vương là lựa chọn thích hợp sẽ đem lại nhiều tài lộc với những người mệnh Kim

+ Cây Sen Đá Nâu

Cây sen đá nâu có đặc điểm khá độc đáo với thân cây nhỏ, thấp và chìm dưới lớp đất. Lá cây rất dày mà mọng nước với 2 màu xanh và nâu. Đây là loài cây có sức sống dẻo dai và dễ phát triển trong nhiều môi trường khác nhau.

Ý nghĩa: Cây sen đá sở hữu màu nâu bản mệnh của người mệnh Kim, tượng trưng cho một tình cảm tốt đẹp, bền vững. Loài cây cảnh này là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chưa biết người mệnh Kim nên trồng cây gì mà kinh phí lại hạn hẹp.

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Cây Sen Đá Nâu

3. Lưu ý cần nắm khi lựa chọn cây phong thủy cho người mệnh Kim

Để tránh mua nhầm loại cây và đem lại những ý nghĩa xấu, cần lưu ý:

+ Người mệnh Kim hợp là vàng, nâu, trắng, xám. Màu xanh dương là màu có thể khiến mệnh Kim gặp nhiều điều không tốt.

+ Theo phong thủy, người mệnh Kim cũng nên kiêng kị những màu đỏ, hồng. Đây có thể sẽ là những màu khiến người mệnh Kim gặp phải nhiều bất trắc trong cuộc sống và ảnh hưởng đến tinh thần.

Với chia sẻ về những loại cây phong thủy hợp mệnh Kim nên trồng trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức hữu ích và lựa chọn được loài cây phù hợp nhất.