Những năm trở lại đây, trào lưu sống trong những ngôi nhà chỉ vài chục mét vuông nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi được ưa chuộng bởi giá thành thấp, không tốn nhiều chi phí để trang hoàng mà lại phù hợp với việc ngày càng nhiều người chọn lối sống độc thân.

Việc tự sở hữu một căn hộ nho nhỏ luôn là ước mơ của nhiều người. Nhưng với giá thành hiện nay, mội ngôi nhà rộng rãi với đầy đủ nội thất lại có cái giá quá cao. Đồ nội thật được tinh giản tối đa để không gian không bị ngộp - Ảnh: FBNV Mới đây, trong hội "nghiện nhà", Bảo Lam - một bà nội trợ 2 con nhưng yêu việc trang trí nhà cửa đã chia sẻ căn hộ chỉ vỏn vẹn 28 mét vuông do chính mình thiết kế. Những gam màu sáng được cô chọn tạo cảm giác thông thoáng, rộng rãi cho không gian.

Việc tận dụng tối đa không gian là ưu tiền hàng đầu - Ảnh: FBNV Để tiết kiệm không gian, tivi màn hình LCD, kệ sách hay tranh ảnh đều lần lượt được lưu trữ bằng cách treo lên tường một cách hài hoà, cân đối... Căn bếp là thành phần không thể thiếu trong mỗi căn hộ - Ảnh: FBNV Điểm thông minh của cách thiết kế cho căn hộ chỉ vài chục mét vuông là tận dụng tối đa những khoảng trống. Nội thất trong căn nhà đều được lựa chọn theo tiêu chí thông minh, gọn. Góc bếp nhỏ xinh cũng là một trong những điểm nhấn của căn hộ này.

Những chi tiết nhỏ như hũ đựng gia vị, bộ dao cũng được bà mẹ 2 con chăm chút - Ảnh: FBNV Chia sẻ trong bài đăng, mục đích để cô đầu tư trang trí căn hộ với diện tích chưa đầy 30 mét vuông là muốn để lại cho 2 cô con gái rượu sau này có nơi để "ra riêng" khi trưởng thành. Vậy nên cô đã đặt hết tình yêu khi thiết kế căn hộ. Bàn ăn cũng có thể làm thành bàn làm việc cực tiện lợi - Ảnh: FBNV Nơi ăn uống là một bộ bàn nhỏ gồm bàn tròn và hai chiếc ghế có thể sử dụng như bàn làm việc được sắp đặt hợp lý và thông minh. Bởi vì khi thiết kế và trang hoàng căn hộ, cô chỉ suy nghĩ đến cảnh tượng 2 con khôn lớn sẽ sử dụng ra sao nên căn hộ sử dụng những gam màu tương phản trẻ trung và rất bắt mắt. Giường ngủ được thiết kế với chân giường là các kệ tủ vô cùng tiện lợi - Ảnh: FBNV Cây xanh là điểm không thể thiếu giúp ngôi nhà tràn đầy sức sống - Ảnh: FBNV Ngoài những tiện nghi thông thường, cô còn là một người thích cây cảnh. Nhưng việc sắp xếp nội thất đã khó rồi nói gì đến hoa cỏ. Vậy mà bà mẹ 2 con này vẫn có thể thêm vào rất phù hợp khiến căn nhà thêm sức sống. Những bạn trẻ độc thân có thể tham khảo cách bày trí căn hộ nhỏ của chị Bảo Lam để áp dụng cho ngôi nhà của mình nhé.

Mẹ 3 con xinh như công chúa khoe căn bếp xanh pastel cực nên thơ, đẹp như bước ra từ cổ tích Nhiều người phụ nữ đều có ước mơ chung về một căn bếp xinh đẹp, sạch sẽ đồng thời đầy đủ tiện nghi. Căn bếp dưới đây của mẹ 3 con sẽ đáp ứng đầy đủ ước mơ đó.

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