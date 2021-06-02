Mẹ 3 con xinh như công chúa khoe căn bếp xanh pastel cực nên thơ, đẹp như bước ra từ cổ tích

Nhiều người phụ nữ đều có ước mơ chung về một căn bếp xinh đẹp, sạch sẽ đồng thời đầy đủ tiện nghi. Căn bếp dưới đây của mẹ 3 con sẽ đáp ứng đầy đủ ước mơ đó.

Yêu thích style Country house, Ngô Thúy Hằng tốn nhiều tháng để thiết kế, lựa chọn nội thất sao cho phù hợp và không quá chói mắt cho căn bếp mà cô yêu thương. Vốn là một cô gái thích những gì nữ tính, Hằng phủ căn nhà mình bằng tông baby blue cực nên thơ và nhẹ nhàng. Ngay cả căn bếp, màu xanh cũng là lựa chọn duy nhất mà cô để mắt tới. Kết hợp giữa những họa tiết tối giản cùng các thiết bị hiện đại, Hằng đã khéo léo dung hòa được phần nội thất sao cho gần với style Country house nhất.

Ngô Thúy Hằng và khu bếp trong mơ của mình - Ảnh: FBNV Ưa thích việc dùng đồ gỗ nhưng lại không thích màu nâu thuần của nó, ngoài chiếc bàn bếp và các ngăn tủ được phủ xanh, cô chọn màu trắng để sơn tường, trần và các vật dụng trong bếp đa số cũng là màu trắng. Toàn cảnh khu bếp đẹp như bước ra từ cổ tích của mẹ 3 con - Ảnh: FBNV Đi sâu vào thiết kế, Hằng chia căn bếp ra làm 3 khu. Khu thứ nhất là bếp chính - nơi nấu ăn cho gia đình, khu thứ 2 là mini bar để phục vụ đồ uống và khu thứ 3 được đặt trước phòng ngủ của các con để tiện cho việc rửa bình, hâm sữa và trữ sữa. Tất cả các khu bếp và mini bar này đều được lắp máy lọc nước, nước uống tại vòi để đảm bảo vệ sinh và chất lượng.

Vốn mang tâm hồn trẻ thơ, Hằng tô điểm cho tủ lạnh bằng nhiều sticker ngộ nghĩnh - Ảnh: FBNV Bếp từ kết hợp máy hút mùi là một trong những thứ cô yêu thích trong trong gian bếp của mình - Ảnh: FBNV Ngay cả chỗ ngồi ăn cũng được thiết kế 'tone sur tone' với bếp - Ảnh: FBNV Quầy pha chế dành cho những lúc muốn uống một món nước mới - Ảnh: FBNV Ngoài ra, bếp của nữ chủ nhân cũng được lắp đặt đầy đủ tiện nghi. Từ chiếc tủ lạnh đến máy làm sữa hạt, máy ép cam, máy đánh trứng, máy nướng bánh mì, máy pha cà phê, tủ trữ rượu vang tất cả đều có đủ. Khu bếp trước phòng con để tiện pha sửa, rửa bình - Ảnh: FBNV 'Máy rửa bát - đỉnh cao của việc giải phóng các anh em bị vợ bắt rửa bát, hàn gắn mọi gia đình có nguy cơ tan vỡ vì đùn đẩy nhau rửa bát', Hằng hài hước nói - Ảnh: FBNV Bởi vì có một ông xã cực yêu công nghệ nên chồng cô nàng đã thiết kế riêng cho vợ một thiết bị cắm điện có thể giấu đi sau khi dùng xong dưới bàn bếp cực gọn gàng và tiện lợi. Về phần đèn bếp, vì tìm mỏi mắt không ưng ý cái nào, Hằng rủ em trai mua gốm về tự khoan, luồn dây điện treo lên. Đến cả tranh treo tường, vì là một người đam mê cái đẹp, cô nàng tự tay vẽ rồi tự thấy tự hào vì may quá bức tranh hợp với căn bếp một cách lạ lùng. Đèn bếp và tranh là 2 món đồ cô nàng tự tay làm để trang trí cho căn bếp - Ảnh: FBNV Ổ cắm được thiết kế thông minh, có thể cất gọn khi không sử dụng - Ảnh: FBNV Hằng chia sẻ: "Bao nhiêu tiền đổ hết vô bếp luôn, khô máu luôn nhưng cứ mỗi lần có những ngày “hôm nay tự dưng không muốn làm gì” là lại vào bếp làm đủ thứ mới chỉ khổ thân chồng con mình, cân nặng cứ theo cấp số nhân còn mình thì nấu xong ngắm mấy bố con ăn là no luôn rồi nên mi nhon nhất nhà".

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