Với diện tích ‘khiêm tốn’, căn hộ ‘lai Tây’ của đôi vợ chồng chinh phục được những gia chủ ‘khó chiều’ nhất

Nhà đẹp 31/05/2021 06:19

Căn hộ có diện tích nhỏ, mang hơi hướng phong cách tân cổ điển của đôi vợ chồng trẻ khiến bao người mê đắm.

Thiết kế căn hộ theo xu hướng tân cổ điển không hề xa lạ với những gia chủ yêu thích sự nhẹ nhàng, mang chút hoài niệm về quá khứ xa xưa để màu sắc cuộc sống thêm phần thi vị. Phong cách thiết kế này đã làm hài lòng không ít gia chủ “khó chiều” nhờ sự thanh thoát và tinh tế.

 

Trong nhóm dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Hồng Hạnh chia sẻ về “tổ ấm gia đình” mình: “Mình thích tân cổ điển nhẹ nhàng không quá nặng nề vì nhà diện tích nhỏ, nên mình tự lên ý tưởng rồi yêu cầu bên thiết kế làm theo để vẫn giữ được phong cách mình thích mà nhà không bị chật”. Chỉ với diện tích là 75 mét vuông, một ngôi nhà “xịn xò” với thiết kế đẹp mắt, gọn gàng hết mức có thể khiến bao người mê tít.

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Phòng khách trang nhã thoáng đãng - Ảnh: FBNV
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Bộ ghế sofa và bàn được đặt nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích - Ảnh: FBNV
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Bàn ăn được kê sát tường vô cùng hợp lý - Ảnh: FBNV

 

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Căn phòng với màu chủ đạo là ghi trắng vừa hiện đại vừa ấm cúng - Ảnh: FBNV

Đồ trang trí, đồ dùng bếp như thùng rác, treo khăn mình tự đặt hàng bên Trung Quốc. Còn về đồ gia dụng như khay dao thớt, hộp đựng nước rửa bát... được mình mua ở Đức”, cô nàng chia sẻ thêm.

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Phòng bếp khá ngăn nắp và bày trí gọn gàng với diện tích nhỏ - Ảnh: FBNV
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Đồ gia dụng đa số được đặt hàng bên Trung Quốc và Đức - Ảnh: FBNV
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Khoảng sân hóng mát để gia chủ thư giãn và trồng cây xanh - Ảnh: FBNV

Với phong cách tân cổ điển cùng màu chủ đạo là ghi trắng, kiểu căn hộ như thế này hiện đang được ưa chuộng và gần như chiếm trọn cảm tình của mọi người bởi vẻ đẹp “lai Tây” đơn giản mà nhẹ nhàng của nó. Đây cũng là một trong những gợi ý “sáng giá” cho căn hộ tương lai của bạn.

Ngôi nhà đáng sống của chị chủ xinh đẹp, không những rập rờn ong bướm, mà còn toát ra ‘mùi tiền’

Ngôi nhà đáng sống của chị chủ xinh đẹp, không những rập rờn ong bướm, mà còn toát ra ‘mùi tiền’

Một ngôi nhà “lọt thỏm” giữa khu vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ và ong, bướm dập dìu quanh năm. Không gian của khu vườn khiến nhiều người ngưỡng mộ và không tiếc lời khen.

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