Ngôi nhà đáng sống của chị chủ xinh đẹp, không những rập rờn ong bướm, mà còn toát ra ‘mùi tiền’

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Hiep Minh Pham Kim chia sẻ những hình ảnh về “mái ấm nhỏ” nhưng không hề nhỏ của mình. Sau khoảng vài phút đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều lượt tương tác và nhận không ít những lời khen ngợi từ mọi người.

Theo chia sẻ của cô nàng, tổng diện tích nhà và đất là khoảng 2.000 mét vuông, nhưng nhà ở chỉ chiếm 239 mét vuông. Ngôi nhà tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Tây Ninh: “Nhà và vườn là tất cả ý tưởng thiết kế của mình, riêng cây cối trồng khu vực nào hoa gì cũng là do mình thiết kế hết. Còn cây chủ yếu mua ở các nhà vườn của dân, thấy cây đúng dáng ưng ý thì sẽ mua và tự cẩu về, những cây hoa nhỏ thì mua ở tiệm hoa bình thường thôi”. Ngôi nhà "đáng sống" hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, ong bướm rập rờn quanh năm, khiến ai nấy đều ghen tị và thích thú.