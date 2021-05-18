Soái ca Buôn Mê Thuột 'gây sốt' với món tráng miệng Panna Cotta chanh dây 'ngon lành cành đào' tại nhà

Nấu gì hôm nay 18/05/2021 12:13

Chàng trai soái ca đã gây "náo loạn" trong hội những người yêu ẩm thực Sài Gòn bởi món Panna Cotta siêu ngon tại nhà, khiến các chị em không khỏi ghen tị.

Công việc bếp núc thường được quan niệm là công việc của con gái nhưng các chàng trai một khi đã vào bếp thì cũng khéo léo hay làm chẳng thua kém gì hội chị em. Chỉ cần nhìn con trai vào bếp, không ít các cô gái đã sẵn sàng bỏ quên "liêm sỉ" và không ngần ngại bày tỏ muốn làm vợ của người ta rồi.

Với món tráng miệng "giải sầu" thơm ngon như Panna Cotta được chia sẻ trong hội những người thích Ẩm thực Sài Gòn, soái ca điển trai dễ dàng chinh phục trái tim của hội chị em. Đồng thời, anh chàng còn hướng dẫn mọi người từng li từng tí cách làm ra món tráng miệng vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng.

Panna Cotta
Món tráng miệng Panna Cotta khiến hội chị em 'liêu xiêu' ngay từ lần đầu - Ảnh FBNV
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Những nguyên liệu cần thiết cho món tráng miệng thanh mát này - Ảnh FBNV

 

Những nguyên liệu cần thiết cần chuẩn bị trước khi bạn bắt tay vào làm món này như sau:

- 200 mililit whipping cream.

- 250 mililit sữa tươi không đường.

- 2 muỗng mật ong, hoặc bạn có thể thay thể với đường.

- 10 trái chanh dây.

- 20 gram gelatin.

 

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Bạn nên để hỗn hợp gồm sữa tươi, whipping cream và mật ong đã được quậy đều vào tủ lạnh khoảng 3-4 tiếng - Ảnh FBNV

Đầu tiên, bạn cần phải rửa sạch chanh dây, ngâm lá gelatin vào nước lạnh khoảng 10 phút, bột cũng ngâm vào nước và quậy cho hỗn hợp sánh lại. 

Bạn cho sữa tươi, whipping cream và mật ong vào một cái nồi nhỏ, bắc lên bếp để lửa nhỏ cho ấm và quậy đều tay hỗn hợp. Sau đó, bạn để hỗn hợp nguội một xíu rồi cho gelatin vào và quậy cho tan. Cuối cùng, hãy đổ hỗn hợp này vào ly và để vào ngăn mát tủ lạnh tầm 3-4 tiếng.

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Bạn lấy hỗn hợp tráng lên trên cùng và nhớ không nên để xuất hiện bọt khí - Ảnh FBNV

Phần thạch gương chanh dây, bạn cắt chanh dây làm đôi bỏ vào một cái rây lọc lấy nước và bỏ một ít hạt vào để trang trí. Sau đó, bạn đem nấu nước chanh dây với lửa nhỏ quậy đều tay đến khi lăn tăn sôi thì tắt bếp, cho đường vào và nêm nếm theo khẩu vị của mình. Sau khi đường tan, bạn cho gelatin vào và tiếp tục quấy đều.

Sau đó, bạn lấy hỗn hợp tráng lên trên cùng và nhớ không được để xuất hiện bọt khí bởi điều đó sẽ làm bánh không đẹp. Bước cuối cùng, bạn lấy cái thìa đổ lên nhẹ nhàng chậm rãi và tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh 1-2 tiếng.

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Cuối cùng món tráng miệng Panna Cotta cũng đã hoàn thiện - Ảnh FBNV

Panna Cotta hiện đã và đang trở thành một món tráng miệng "khấy đảo" trong cộng đồng giới trẻ. Món ăn có hương vị rất đa dạng tùy thuộc vào ý thích của người chế biến. Ngoài Panna Cotta, bạn có thể thưởng thức thêm một ít xốt trái cây khác như dâu, xoài, bơ,... để hương vị độc đáo hơn khi thưởng thức nhé.

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