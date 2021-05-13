'Bỏ túi’ những món salad rau củ thanh mát, giòn ngon giúp chị em mau chóng sở hữu vòng eo 'con kiến' hằng mơ ước

Những món salad rau củ thanh đạm nhưng lại rất đậm vị này sẽ là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình vào những ngày hè, nhất là khi đã quá ngán với các món ăn dầu mỡ. Salad rau củ với nguyên liệu từ rau củ tươi ngon không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất mà còn đem đến hiệu quả giảm cân cực kì tốt. Đồng thời, lượng chất xơ dồi dào trong rau củ cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho hệ tiêu hóa.

Bạn có tài khoản tên Loan Tran chia sẻ trên nhóm Yêu Bếp một loạt các công thức làm salad rất ngon, được nhiều chị em xin học hỏi "bí kíp". Sau đây, là các công thức chi tiết của những món salad này, mọi người hãy "dắt túi" để thực hiện ngay nhé.