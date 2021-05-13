'Bỏ túi’ những món salad rau củ thanh mát, giòn ngon giúp chị em mau chóng sở hữu vòng eo 'con kiến' hằng mơ ước

Nấu gì hôm nay 13/05/2021 06:21

Những món salad cực kì tốt cho sức khỏe, chống ngán hiệu quả khi ăn kèm các món ăn nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, đối với phụ nữ đang giảm cân, món ăn này sẽ giúp bạn có được thân hình mơ ước.

Những món salad rau củ thanh đạm nhưng lại rất đậm vị này sẽ là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình vào những ngày hè, nhất là khi đã quá ngán với các món ăn dầu mỡ. Salad rau củ với nguyên liệu từ rau củ tươi ngon không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất mà còn đem đến hiệu quả giảm cân cực kì tốt. Đồng thời, lượng chất xơ dồi dào trong rau củ cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho hệ tiêu hóa.

Bạn có tài khoản tên Loan Tran chia sẻ trên nhóm Yêu Bếp một loạt các công thức làm salad rất ngon, được nhiều chị em xin học hỏi "bí kíp". Sau đây, là các công thức chi tiết của những món salad này, mọi người hãy "dắt túi" để thực hiện ngay nhé.

salad rau cu
Một tô salad sặc sỡ với công thức gồm các loại nguyên liệu: Dưa chuột, ớt chuông vàng và đỏ, xà lách, bắp cải tím, lựu. Nước sốt ăn kèm là dầu giấm làm từ  chanh, giấm táo, muối, tiêu, dầu olive (hoặc sốt mè rang) - Ảnh FBNV
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Nguyên liệu trộn salad rau củ gồm cần tây, xà lách, dưa chuột, cà chua, hành tây và rau thơm - Ảnh FBNV
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Món salad rau củ này gồm: Xà lách, cà chua bi vàng, rong nho tươi, dưa chuột. Muốn món ăn 'xịn xò' hơn thì bạn cho thêm nguyên liệu cá ngừ và ăn kèm sốt mè rang - Ảnh FBNV
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Nguyên liệu đơn giản gồm: Dưa chuột, xà lách, cà chua, quả olive đen, bắp cải trắng. Song song đó, bạn kèm theo nước sốt dầu giấm với công thức pha: Chanh, giấm táo, muối, tiêu và dầu olive - Ảnh FBNV
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Thay đổi khẩu vị với món salad có cả trái cây như món này. Nguyên liệu gồm: Quả bơ, cà chua, xà lách, cà rốt, rau mùi, táo đỏ và ăn kèm với nước sốt dầu giấm - Ảnh FBNV
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Món salad cải bó xôi, rong nho, dưa chuột, trứng gà và ăn kèm sốt mè rang - Ảnh FBNV
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Một khẩu phần ăn đúng chuẩn dành cho người giảm cân với nguyên liệu gồm: Cải xoăn, ức gà, dưa chuột, ngô ngọt - Ảnh FBNV
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Món salad thơm 'nức mũi' bởi rau húng quế, nguyên liệu đầy đủ gồm: Xà lách, bắp cải tím, bắp cải trắng, cà rốt bào, rau mùi, lá bạc hà - Ảnh FBNV
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Thêm một món trộn salad với các loại hạt, nguyên liệu gồm: Xà lách, dưa chuột, các loại hạt (óc chó, hạnh nhân, điều), bột hạt lanh và ăn kèm là nước sốt dầu giấm - Ảnh FBNV

Với những nguyên liệu dễ tìm mua, cách chế biến lại vô cùng đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian, những món salad rau củ quả này chắc hẳn sẽ rất thích hợp khi cho vào thực đơn của mỗi gia đình. Đặc biệt, những cô gái hằng ngày phải khổ luyện để giảm cân, giữ dáng, những món ăn này sẽ giúp thay đổi khẩu vị, không gây nhàm chán trong mỗi bữa ăn.

Nguồn: Loan Tran

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