'Bỏ túi’ những món salad rau củ thanh mát, giòn ngon giúp chị em mau chóng sở hữu vòng eo 'con kiến' hằng mơ ước

Những món salad cực kì tốt cho sức khỏe, chống ngán hiệu quả khi ăn kèm các món ăn nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, đối với phụ nữ đang giảm cân, món ăn này sẽ giúp bạn có được thân hình mơ ước.
- Đây là loại rau nấu canh ngon nhưng hạn chế hoặc không nên nêm muối nếu không muốn hấp thụ nhiều natri, hại tim mạch
- Mặt nạ rau má - Tuyệt chiêu ngừa mụn làm trắng da hiệu quả cho phái đẹp
Những món salad rau củ thanh đạm nhưng lại rất đậm vị này sẽ là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình vào những ngày hè, nhất là khi đã quá ngán với các món ăn dầu mỡ. Salad rau củ với nguyên liệu từ rau củ tươi ngon không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất mà còn đem đến hiệu quả giảm cân cực kì tốt. Đồng thời, lượng chất xơ dồi dào trong rau củ cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho hệ tiêu hóa.
Bạn có tài khoản tên Loan Tran chia sẻ trên nhóm Yêu Bếp một loạt các công thức làm salad rất ngon, được nhiều chị em xin học hỏi "bí kíp". Sau đây, là các công thức chi tiết của những món salad này, mọi người hãy "dắt túi" để thực hiện ngay nhé.
Với những nguyên liệu dễ tìm mua, cách chế biến lại vô cùng đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian, những món salad rau củ quả này chắc hẳn sẽ rất thích hợp khi cho vào thực đơn của mỗi gia đình. Đặc biệt, những cô gái hằng ngày phải khổ luyện để giảm cân, giữ dáng, những món ăn này sẽ giúp thay đổi khẩu vị, không gây nhàm chán trong mỗi bữa ăn.
Nguồn: Loan Tran