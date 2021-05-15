Loại rau rẻ bèo ở Việt Nam trở thành món nước ‘thần thánh’ của chị em Nhật Bản, học gấp bí quyết các nàng ơi

Nấu gì hôm nay 15/05/2021 11:26

Cây tía tô được xem là một trong những dược liệu giúp tăng cường sức đề kháng và làm đẹp làn da vô cùng hiệu quả.

Cây tía tô còn có những tên gọi khác như cây tô ngạnh, cây tử tô, tô diệp. Đây là một loại cây được sử dụng làm rau ăn sống rất ngon và gia vị nêm nếm vô cùng phổ biến trong các bữa cơm gia đình. Ngoài việc được sử dụng trong ẩm thực, cây tía tô còn giúp bạn tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa nhiều căn bệnh và làm đẹp làn da.

Theo chia sẻ của bạn Nhung Nguyễn trong hội những người yêu bếp, những năm bạn sống ở Nhật Bản, mỗi ngày các chị em người Nhật đều nấu nước lá tía tô để uống: "Mình uống thấy quả thật là rất ngon nên tìm hiểu kĩ với các bác sĩ Đông và Tây y mới biết tại sao người Nhật yêu quí món nước uống thần thánh này".

 

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Lá tía tô được mọi người tận dụng để ăn, làm thuốc, làm nước mát để uống... - Ảnh FBNV

Lá tía tô có vị cay, tính ôn, tác dụng phát tán, phân giải và đào thải các độc tố trong cơ thể. Vì vậy, một số tác dụng nổi bật của cây tía tô là giải cảm, giải độc, trị mề đay mẩn ngứa, chống viêm và dị ứng, chữa bệnh gout,...

Vốn lá tía tô có thành phần tinh dầu Perila Aldehyd, Limonene, Vitamin A và C, khoáng chất, sắt và Canxi, phụ nữ uống nước lá này sẽ giúp trắng sáng da và giảm nguy cơ da bị lão hóa. Đồng thời, chị em phụ nữ rửa mặt bằng nước lá tía tô thay sữa rửa mặt, giữ nguyên không rửa lại bằng nước lọc giúp khắc phục tình trạng da khô và cung cấp vitamin cho da.

 

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Lá tía tô có vị cay, tính ôn, tác dụng phát tán, phân giải và đào thải các độc tố trong cơ thể - Ảnh FBNV

Để làm ra một ly nước tía tô đúng công thức, bạn đun sôi nước lọc, cho cả thân và lá vào đậy nắp và tắt bếp. Song song đó, bạn hâm chừng 10 phút, rồi vớt bỏ lá, cho vào một ít đường phèn hoặc đường đen và để nguội sau đó bảo quản trong ngăn mát. Trong vài lần đầu, bạn không quen nên sẽ cảm thấy nó rất khó uống. Khi đó, bạn nên vắt thêm vài giọt chanh, tắc hoặc trái mơ để dễ uống hơn.

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Một ly nước tía tô không chỉ giúp bạn giải nóng mà còn là 'thần dược' của sức khỏe và làm đẹp - Ảnh FBNV

Tuy nhiên, bản thân lá tía tô là một loại thuốc, nếu bạn sử dụng nó như một phương thuốc để chữa bệnh thì bạn phải có chỉ định của thầy thuốc, đặc biệt là với thai phụ. Vì vậy, tốt nhất không nên tự ý dùng bừa bãi, sử dụng với liều lượng quá nhiều.

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