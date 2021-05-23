'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo

Nhà đẹp 23/05/2021 12:17

Không cần phải có thiết kế cầu kỳ, sang chảnh, những ngôi nhà có thiết kế đơn giản, tạo cảm giác thân thiện, ấm áp cũng đủ khiến vạn người mê.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người lại càng muốn hướng về thiên nhiên, muốn được hòa mình với môi trường tự nhiên quanh mình. Việc gần gũi với thiên nhiên giúp con người giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, thư giãn đầu óc sau những bộn bề và lo toan của cuộc sống. Vậy nên, thiên nhiên chính là một nhân tố không thể thiếu trong việc thiết kế nhà ở cho con người.

Trong hội nhóm dành cho những người "nghiện nhà", bạn Dung Nguyễn chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà được xây dựng rất tâm huyết của mình: "Mình rất thích nhà có không gian thiên nhiên, có sân vườn thoáng đãng, xưa giờ nhà mình toàn 50m2, giờ có miếng đất 75m2 nên tha hồ thỏa sức với không gian sống lý tưởng".

Ngôi nhà khiến nhiều người ngợi khen bởi không gian vô cùng thoáng đãng, hòa mình cùng thiên nhiên, thiết kế nội thất rất gọn gàng và hiện đại.

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Ngôi nhà đơn giản nhưng hiện đại và gần gũi với thiên nhiên - Ảnh FBNV
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Phòng khách là nơi gia chủ có thể ngồi thư giãn, quây quần bên gia đình sau những ngày dài làm việc - Ảnh FBNV
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Phòng ngủ với phong cách hiện đại, tối giản với tầm nhìn thẳng ra vườn - Ảnh FBNV
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Phòng ngủ cạnh ban công tạo cảm giác tươi sáng. Nội thất nhỏ gọn để căn phòng rộng rãi, không bị bí bách - Ảnh FBNV
'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo - Ảnh 5
Để mảng tường trắng không đơn điệu, gia chủ đã thiết kế tường có ô tròn và trồng các loại dây leo, chẳng mấy chốc bức tường trở nên rất sinh động - Ảnh: FBNV
'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo - Ảnh 6
Phòng bếp rộng rãi và ngăn nắp, khiến gia chủ 'ghiền' vào bếp hơn - Ảnh FBNV
'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo - Ảnh 7
Điểm nhấn ngay bàn ăn là chiếc lá được thiết kế cách điệu trên mảng tường - FBNV

Là người yêu thiên nhiên, muốn không gian sống của mình luôn được hòa mình vào thiên nhiên nên chủ nhân của ngôi nhà đã xây dựng một khoảng sân rộng với cây xanh, bãi cỏ, đặt thêm một bộ bàn ghế để 'chill' ngoài trời: "Nhà mình tuy không đẹp xuất sắc nhưng đơn giản nhẹ nhàng như tính cách của mình vậy, mình không phù hợp với phong cách sang chảnh nên nhà mình cũng vậy, nhà mình theo kiểu tạo cảm giác thân thiện, gần gũi và ấm áp với bất cứ ai khi đến thăm nhà".

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Khoảng sân rộng luôn đón nắng và gió sau căn nhà - Ảnh FBNV
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Sân nhà mỗi tối trở nên lung linh, ấm cúng và thoáng mát cho mỗi bữa ăn ngoài trời - Ảnh FBNV
'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo - Ảnh 10
Tiệc nướng ngoài trời, ngồi nhâm nhi cùng bạn bè ở khoảng sân nhỏ là niềm vui thú của biết bao người - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những ngôi nhà hoành tráng, vẫn có những ngôi nhà tràn ngập "hơi thở" của thiên nhiên đủ để gây thương nhớ cho biết bao người. Một ngôi nhà có diện tích không quá lớn, không gian sống tiện nghi và đặc biệt gần gũi, hài hòa cùng thiên nhiên thật sự rất đáng để mọi người tham khảo. 

Ngôi nhà 'đẹp như cổ tích' lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào Đà Lạt, ai nấy đều ngỡ lạc vào 'xứ sở thần tiên'

Ngôi nhà 'đẹp như cổ tích' lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào Đà Lạt, ai nấy đều ngỡ lạc vào 'xứ sở thần tiên'

Đà Lạt ngoài những ngôi biệt thự mang dáng vẻ châu Âu thì thành phố ngàn hoa còn có những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo, nằm lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào, khiến những ai đã một lần dừng chân đều có cảm giác như lạc vào “xứ sở thần tiên”.

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