'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo

Không cần phải có thiết kế cầu kỳ, sang chảnh, những ngôi nhà có thiết kế đơn giản, tạo cảm giác thân thiện, ấm áp cũng đủ khiến vạn người mê.
- Mẫu căn hộ cực 'chill' dành cho những người độc thân vui tính
- Tuy chưa 'yên bề gia thất' nhưng cô nàng vẫn kịp 'an cư lập nghiệp' với căn hộ 30m2 đẹp như mơ nhờ cách trang trí tài tình
Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người lại càng muốn hướng về thiên nhiên, muốn được hòa mình với môi trường tự nhiên quanh mình. Việc gần gũi với thiên nhiên giúp con người giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, thư giãn đầu óc sau những bộn bề và lo toan của cuộc sống. Vậy nên, thiên nhiên chính là một nhân tố không thể thiếu trong việc thiết kế nhà ở cho con người.
Trong hội nhóm dành cho những người "nghiện nhà", bạn Dung Nguyễn chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà được xây dựng rất tâm huyết của mình: "Mình rất thích nhà có không gian thiên nhiên, có sân vườn thoáng đãng, xưa giờ nhà mình toàn 50m2, giờ có miếng đất 75m2 nên tha hồ thỏa sức với không gian sống lý tưởng".
Ngôi nhà khiến nhiều người ngợi khen bởi không gian vô cùng thoáng đãng, hòa mình cùng thiên nhiên, thiết kế nội thất rất gọn gàng và hiện đại.
Là người yêu thiên nhiên, muốn không gian sống của mình luôn được hòa mình vào thiên nhiên nên chủ nhân của ngôi nhà đã xây dựng một khoảng sân rộng với cây xanh, bãi cỏ, đặt thêm một bộ bàn ghế để 'chill' ngoài trời: "Nhà mình tuy không đẹp xuất sắc nhưng đơn giản nhẹ nhàng như tính cách của mình vậy, mình không phù hợp với phong cách sang chảnh nên nhà mình cũng vậy, nhà mình theo kiểu tạo cảm giác thân thiện, gần gũi và ấm áp với bất cứ ai khi đến thăm nhà".
Bên cạnh những ngôi nhà hoành tráng, vẫn có những ngôi nhà tràn ngập "hơi thở" của thiên nhiên đủ để gây thương nhớ cho biết bao người. Một ngôi nhà có diện tích không quá lớn, không gian sống tiện nghi và đặc biệt gần gũi, hài hòa cùng thiên nhiên thật sự rất đáng để mọi người tham khảo.