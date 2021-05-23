'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo

Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người lại càng muốn hướng về thiên nhiên, muốn được hòa mình với môi trường tự nhiên quanh mình. Việc gần gũi với thiên nhiên giúp con người giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, thư giãn đầu óc sau những bộn bề và lo toan của cuộc sống. Vậy nên, thiên nhiên chính là một nhân tố không thể thiếu trong việc thiết kế nhà ở cho con người.

Trong hội nhóm dành cho những người "nghiện nhà", bạn Dung Nguyễn chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà được xây dựng rất tâm huyết của mình: "Mình rất thích nhà có không gian thiên nhiên, có sân vườn thoáng đãng, xưa giờ nhà mình toàn 50m2, giờ có miếng đất 75m2 nên tha hồ thỏa sức với không gian sống lý tưởng".