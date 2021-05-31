Tặng bếp gần 4 tỷ có là gì, vợ Việt được chồng đại gia Thái tặng hẳn căn biệt thự ‘lạc trôi’ giữa thiên nhiên như cung điện đây này!

Angela Chu tên thật là Angela Minh Châu, sinh năm 1995 và từng là hotgirl nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ ở Việt Nam cách đây nhiều năm. Bởi cô nàng dám lên tiếng công khai vẻ đẹp phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Sỡ hữu nhan sắc được “trùng tu” rạng ngời lẫn thân hình “nóng bỏng”, nhưng người đẹp lại không có dự định bước chân vào con đường giải trí . Thay vào đó, cô nàng luôn chuyên tâm theo đuổi công việc kinh doanh của mình.

Nổi tiếng chưa được bao lâu, người đẹp 9X đã bất ngờ tuyên bố mình sắp sửa “yên bề gia thất” cùng vị tỷ phú Thái Lan và sang quê chồng định cư. Từ ngày kết hôn, cuộc sống của cô dâu Việt bỗng chốc thay đổi đến “choáng ngợp”. Bởi sự nghiệp kinh doanh thành công và hôn nhân viên mãn, cuộc sống như mơ của cô nàng khiến bao người trầm trồ và mơ ước.

Cô nàng cực hạnh phúc bên ông xã của mình - Ảnh: FBNV

Mới đây, Angela Chu đã chia sẻ những hình ảnh về căn biệt thự “siêu to khổng lồ” của mình trên trang cá nhân: “Hình ảnh 3D đầu tiên của căn villa 5 bedroom của chồng Châu thiết kế riêng cho gia đình. Dự án mới nhất trong năm 2021 mở bán 199 căn để lại 1 căn gia đình ở. Phòng ngủ nằm ở vị trí chính với phòng khách, các phòng còn lại sẽ nằm liền kề tách biệt để đảm bảo riêng tư thoải mái cho từng thành viên trong nhà, dù sống chung với mẹ chồng và chị chồng nhưng vẫn có không gian riêng cho 2 vợ chồng thể hiện tình cảm và điều quan trọng nhất là Anh Chồng nhà Châu rất thích cây nên giữ nguyên tất cả cây không khai thác”.



Hình ảnh 3D đầu tiên của căn biệt thự do ông xã của Minh Châu thiết kế riêng cho gia đình - Ảnh: FBNV



Căn biệt thự 'hướng mình' ra biển rộng bao la - Ảnh: FBNV

Phòng khách vô cùng rộng rãi và thoáng đãng - Ảnh: FBNV

Một góc đón gió và nắng biển vô cùng thư giãn và sảng khoái - Ảnh: FBNV

Biệt thực 5 phòng ngủ như 'lạc trôi' giữa thiên nhiên - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự của đôi vợ chồng tỷ phú như 'lọt thỏm' giữa rừng cây - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự "sang, xịn, mịn" này còn nằm trong dự án đầu tư của gia đình cô nàng: "Châu vẫn đang trong quá trình thay đổi một tý để phù hợp với nhu cầu của gia đình hơn. Lý do Châu lên thiết kế villa của gia đình đầu tiên vì Châu nghĩ là mình phải cảm nhận mình sống trong đây thì mình mới yêu cầu người thiết kế dự án hiểu được mong muốn của khách hàng", cô nàng còn chia sẻ thêm.