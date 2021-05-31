Tặng bếp gần 4 tỷ có là gì, vợ Việt được chồng đại gia Thái tặng hẳn căn biệt thự ‘lạc trôi’ giữa thiên nhiên như cung điện đây này!

Nhà đẹp 31/05/2021 12:27

Từng là hotgirl khá nổi tiếng tại Việt Nam, cô nàng Angela Chu bất ngờ “lên xe hoa” cùng chồng Thái giàu “nứt vách đổ tường”.

Angela Chu tên thật là Angela Minh Châu, sinh năm 1995 và từng là hotgirl nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ ở Việt Nam cách đây nhiều năm. Bởi cô nàng dám lên tiếng công khai vẻ đẹp phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Sỡ hữu nhan sắc được “trùng tu” rạng ngời lẫn thân hình “nóng bỏng”, nhưng người đẹp lại không có dự định bước chân vào con đường giải trí. Thay vào đó, cô nàng luôn chuyên tâm theo đuổi công việc kinh doanh của mình.

 

Nổi tiếng chưa được bao lâu, người đẹp 9X đã bất ngờ tuyên bố mình sắp sửa “yên bề gia thất” cùng vị tỷ phú Thái Lan và sang quê chồng định cư. Từ ngày kết hôn, cuộc sống của cô dâu Việt bỗng chốc thay đổi đến “choáng ngợp”. Bởi sự nghiệp kinh doanh thành công và hôn nhân viên mãn, cuộc sống như mơ của cô nàng khiến bao người trầm trồ và mơ ước.

Angela Chu
Cuộc sống của cô dâu Việt bỗng chốc thay đổi đến 'choáng ngợp' bởi sự nghiệp kinh doanh thành công và hôn nhân viên mãn - Ảnh: FBNV

Angela Chu 1
Cô nàng cực hạnh phúc bên ông xã của mình - Ảnh: FBNV

Mới đây, Angela Chu đã chia sẻ những hình ảnh về căn biệt thự “siêu to khổng lồ” của mình trên trang cá nhân: “Hình ảnh 3D đầu tiên của căn villa 5 bedroom của chồng Châu thiết kế riêng cho gia đình. Dự án mới nhất trong năm 2021 mở bán 199 căn để lại 1 căn gia đình ở. Phòng ngủ nằm ở vị trí chính với phòng khách, các phòng còn lại sẽ nằm liền kề tách biệt để đảm bảo riêng tư thoải mái cho từng thành viên trong nhà, dù sống chung với mẹ chồng và chị chồng nhưng vẫn có không gian riêng cho 2 vợ chồng thể hiện tình cảm và điều quan trọng nhất là Anh Chồng nhà Châu rất thích cây nên giữ nguyên tất cả cây không khai thác”.

Angela Chu 3
Hình ảnh 3D đầu tiên của căn biệt thự do ông xã của Minh Châu thiết kế riêng cho gia đình - Ảnh: FBNV

 

Angela Chu 4
Căn biệt thự 'hướng mình' ra biển rộng bao la - Ảnh: FBNV
Angela Chu 5
Phòng khách vô cùng rộng rãi và thoáng đãng - Ảnh: FBNV
Angela Chu 6
Một góc đón gió và nắng biển vô cùng thư giãn và sảng khoái - Ảnh: FBNV
Angela Chu 7
Biệt thực 5 phòng ngủ như 'lạc trôi' giữa thiên nhiên - Ảnh: FBNV
Angela Chu 8
Căn biệt thự của đôi vợ chồng tỷ phú như 'lọt thỏm' giữa rừng cây - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự "sang, xịn, mịn" này còn nằm trong dự án đầu tư của gia đình cô nàng: "Châu vẫn đang trong quá trình thay đổi một tý để phù hợp với nhu cầu của gia đình hơn. Lý do Châu lên thiết kế villa của gia đình đầu tiên vì Châu nghĩ là mình phải cảm nhận mình sống trong đây thì mình mới yêu cầu người thiết kế dự án hiểu được mong muốn của khách hàng", cô nàng còn chia sẻ thêm.

Thật hối hận khi giờ mới biết các mẹo tiết kiệm ‘hay ra trò’ cho căn bếp

Thật hối hận khi giờ mới biết các mẹo tiết kiệm ‘hay ra trò’ cho căn bếp

Sử dụng điện năng hợp lý luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong mỗi gia đình... Để tiết kiệm tối đa năng lượng điện trong quá trình nấu nướng, bạn hãy áp dụng ngay 3 mẹo dưới đây để bạn không phải ngạc nhiên mỗi khi nhận hóa đơn tiền điện nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Chu nhà đẹp căn biệt thự

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực