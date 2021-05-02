Thật hối hận khi giờ mới biết các mẹo tiết kiệm ‘hay ra trò’ cho căn bếp

Trong quá trình trình nấu nướng, nếu biết cách bạn có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi tiêu trong gia đình. Bài viết này sẽ "mách" cho bạn vài mẹo nhỏ nhưng tiết kiệm năng lượng tối đa cho căn bếp của gia đình mình.

Trước tiên, việc quan trọng là bạn phải đặt đúng vị trí trên mặt bếp, nó thường được kí hiệu bằng một vòng tròn trắng. Hành động này sẽ giúp cho quá trình nấu nướng của bạn sẽ trở nên nhanh chóng và tiết kiệm điện năng hơn.

Đồng thời, khi bạn sử dụng nồi thủy tinh, chúng sẽ giữ nhiệt tốt hơn nồi kim loại. Thậm chí, bạn có thể nấu thức ăn chỉ trong vòng chưa tới 10 phút và tránh hao phí điện năng không đáng có trong quá trình sử dụng bếp.

Một mẹo nhỏ được bật mí nữa là bạn có thể rút ngắn thời gian nấu ăn cho tất cả các món cần dùng nước mà bạn đều dùng nước sôi. Đó là việc sử dụng ấm siêu tốc trong nấu ăn cũng là cách giúp bạn tiết kiệm tối đa gas và điện. Sau khi đun sôi nước, bạn có thể rót vào bình giữ nhiệt hoặc sử dụng nấu luôn cho các món canh canh, luộc, kho, hầm… Bước này giúp bạn rút ngắn ít nhất 5 phút đun sôi một nồi nước.

Hành động đặt đúng vị trí bếp sẽ giúp cho quá trình nấu nướng của bạn sẽ trở nên nhanh chóng và tiết kiệm điện năng - Ảnh: Internet

Tiết kiệm gas

Khi đun nấu thức ăn, bạn chỉ cần vặn ngọn lửa vừa cháy quanh đáy nồi là đủ. Như vậy, lửa sẽ được tập trung, nâng cao hiệu suất nhiệt năng. Trong trường hợp dùng lửa to để nấu nướng, bạn cũng không phải mở hết cỡ nút vặn bếp gas, chỉ cần vặn nhẹ đến khi ngọn lửa vừa xanh là được.

Ngoài ra, sau khi gia đình bạn sử dụng bếp gas xong, bạn nên khóa bình gas lại vì điều này giúp tiết kiệm gas, hạn chế được một phần lượng gas bị rò rỉ, thất thoát ra bên ngoài và đảm bảo được an toàn không gây cháy nổ.

Bạn không cần mở hết cỡ nút vặn bếp gas, chỉ cần vặn nhẹ đến khi ngọn lửa vừa xanh là được - Ảnh: Internet

Lựa chọn những loại nồi phù hợp

Một trong những cách giúp bạn tiết kiệm gas khi nấu nướng là bạn nên lựa chọn những loại nồi phù hợp với lượng thức ăn cần nấu và phù hợp với việc sử dụng bếp từ hay bếp gas.

Bạn cũng phải hạn chế nấu một lượng thức ăn nhỏ trong một chiếc nồi to, việc đó sẽ rất lãng phí và gây những tốn kém không đáng có. Nếu bạn cần nấu những món như hầm xương, kho thịt thì nên nấu bằng nồi áp suất, sẽ giúp cho món ăn nhanh chín hơn và tiết kiệm nhiều điện năng hơn.

Bạn nên lựa chọn những loại nồi phù hợp với lượng thức ăn cần nấu - Ảnh: Internet

Với những bí quyết trên đây, các chị em nội trợ có thể tiết kiệm khá nhiều chi phí sử dụng bếp núc cho gia đình.