Tuyệt chiêu nấu sâm bí đao vừa rẻ vừa ngon mê ly, ai cũng nên thử

Nấu gì hôm nay 27/04/2021 08:29

Trong ngày hè oi bức, ngoài lựa chọn cho mình những đồ uống đóng chai sẵn, các chị em còn đua nhau tự tay nấu những món nước đơn giản. Trong đó, công thức nấu nước sâm bí đao đang là cụm từ được tìm kiếm khá nhiều.

Mới đây, một thành viên với tài khoản facebook “Thảo Lê Biên Hòa” đã chia sẻ trên một group chuyên về ẩm thực công thức nấu nước sâm bí đao rất đơn giản nhằm giúp các chị em có thể thực hiện ngay tại nhà.

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Chai nước sâm bí đao có màu rất đẹp sau khi nấu - Ảnh: FBNV

Để nấu được một nồi nước sâm bí đao. Chị em cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây. Đây là các nguyên liệu đơn giản, chị em có thể tìm mua ở các chợ hoặc siêu thị.

1. Nguyên liệu: 1 nồi nấu được 30 chai.

Đây là nguyên liệu để nấu với số lượng lớn, nên khi các chị em nấu cho gia đình mình thì căn chỉnh số lượng sao cho phù hợp với thành viên trong gia đình nhé.

+ 4 quả bí tươi

+ 200g táo khô và một ít táo cắt lát

+ Rễ tranh + mía lau + nhãn nhục

+ 3 miếng thục địa (miếng màu đen có vị thuốc bắc)

+ Bông cúc khô, lá dứa + 1 trái la hán quả

+ 1 kg đường phèn

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      Nguyên liệu nấu nước sâm bí đao gồm có: Bí đao, táo khô, rễ tranh, thục địa… - Ảnh: FBNV

Nguyên liệu sau khi sơ chế, rửa sạch thì cho tất cả vào nồi nấu cùng lúc. Riêng lá dứa, nước sôi 30 phút tắt bếp mới cho vào.

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Nguyên liệu được cho vào nồi đun sôi ít nhất một tiếng đồng hồ - Ảnh: FBNV

Sau khi nấu khoảng 1 tiếng đồng hồ thì các chị em cho nước nguội sau đó cất vào chai để tủ lạnh uống dần. 

 

Nước sâm bí đao là thức uống có rất nhiều công dụng, ngoài giúp giài khát trong mùa nắng nóng thì nước này có tác dụng làm đẹp da, phòng mụn nhọt, rôm sảy (em bé), chữa sốt nóng, háo khát do nhiệt…

Hi vọng với công thức nấu nước sâm bí đao đơn giản và nguyên liệu cũng dễ tìm thì các chị em đã có thể nấu cho những người thân yêu mình những ly nước sâm bí đao thật ngon với nhiều tình yêu và hạnh phúc nhé.

Còn chần chờ gì nữa, cuối tuần này mình hãy thử thực hiện ngay nhé cả nhà.

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