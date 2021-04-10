Xinh đẹp, nấu ăn cực đỉnh, cô nàng 9x được mệnh danh là 'nàng thơ' của các chàng trai

Cuối tuần rảnh rỗi, Thanh Trúc (sinh năm 1995) đều bỏ ra 3 tiếng để cặm cụi nấu nướng. Cô nàng đã tạo ra những tác phẩm đồ ăn vừa ngon miệng vừa ngon mắt, khiến hội chị em hết lời khen ngợi.

Ở độ tuổi 26, trong khi bạn bè thường có sở thích shopping, xem phim, du lịch... thì Thanh Trúc lại có niềm đam mê bất tận với nồi niêu, xoong, chảo. Có thể nói, nấu ăn là một nghệ thuật nhưng người nấu ăn không nhất thiết phải là nghệ nhân, được biết công việc của Thanh Trúc không hề liên quan tẹo nào đến bếp núc, cô nàng chỉ đơn giản là một nhân viên y tế thích nấu ăn. Nấu ăn không đơn thuần là sở thích, Thanh Trúc còn đặt cả tâm tư, tình cảm của mình vào việc nấu nướng để có thể tạo ra một bữa ăn thịnh soạn và phong phú cho cả nhà.

Những món ăn mà cô nàng chuẩn bị vô cùng đẹp mắt và công phu, không món nào trùng với món nào. Gia đình không đông người, nhưng vì yêu thích công việc việc sắp xếp trang trí món ăn, nên cô nàng đã bày biện bàn ăn hoành tráng không khác gì ngoài nhà hàng. Thanh Trúc đặt cả tâm tư, tình cảm của mình vào việc nấu nướng, để có thể tạo ra một bữa ăn thịnh soạn và phong phú cho cả nhà Nhiều người ngại nấu nướng vì phải thực hiện nhiều công đoạn nào là đi chợ mua nguyên liệu, sơ chế thực phẩm...nên đã chọn cách ra các hàng quán cho tiện lợi. Nhưng với Thanh Trúc thì khác, dù công việc có bận rộn đến đâu, cô nàng cũng dành khoảng thời gian cuối tuần để vào bếp, vừa có bữa ăn hợp vệ sinh lại gắn kết tình cảm gia đình.

Những món ăn của Thanh Trúc luôn được gia đình, bạn bè khen ngợi và ăn hết trong vòng "một nốt nhạc" khiến cô nàng không chỉ vui mà còn có động lực nấu nướng mỗi tuần. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cô nàng cũng dành khoảng thời gian cuối tuần để vào bếp Những món ăn ngon, đẹp mắt của Trúc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã tác động rất tích cực đến cộng đồng mạng. Album ảnh "Bữa cơm cùng gia đình" của cô nàng sau khi đăng lên đã nhận được nhiều lời khen, không chỉ thu hút phái đẹp, ngay cả các đấng mày râu cũng khen nức nở, nhiều anh chàng độc thân còn trêu ghẹo nhận vui "Đây là vợ tôi đấy các ông ạ". Thanh Trúc không phải foodblogger, càng không phải đầu bếp, chỉ là một nhân viên y tế bình thường, hàng ngày làm việc với thuốc và ống nghe, song cô nàng rất chịu khó bày biện, chế biến nhiều món độc lạ cho cả nhà cùng thưởng thức và dịp cuối tuần. Cô nàng cũng truyền được cảm hứng vào bếp cho các chị em ngại nấu nướng. Những món ăn ngon, đẹp mắt của Trúc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã tác động rất tích cực đến cộng đồng mạng Mỗi tuần cô nàng đều dành ra 3 tiếng để làm bạn với xoong, chảo Chân dung cô nhân viên y tế xinh đẹp thích nấu ăn Trúc cũng cho biết thêm, mặc dù có năng khiếu nấu nướng nhưng cô nàng vẫn rất yêu nghề làm nhân viên y tế của mình, nên sắp tới cũng không có ý định mở nhà hàng hay quán ăn để kinh doanh: "Bạn bè và gia đình cũng hay nói giỡn kêu mở quán, mà mình chỉ nấu ở nhà ăn cho vui vậy thôi, không có học nấu ăn gì hết nên không có ý định đó".

Đổi món với 'cá hấp bia' nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon Cá hấp là món ăn được rất nhiều tín đồ mê ẩm thực yêu thích bởi sự thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Gần đây, trên một group về nấu ăn, cư dân mạng được dịp "học lỏm" công thức làm món cá hấp bia hoàn toàn mới lạ từ cô nàng 9x Thu Uyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xinh-dep-nau-an-cuc-dinh-co-nang-9x-duoc-menh-danh-la-nang-tho-cua-cac-chang-trai-401299.html