Đơn giản mà thơm ngon khó cưỡng với 3 cách làm ruốc thịt tại nhà

Ruốc thịt là món ăn thơm ngon, chứa nhiều dưỡng chất có thể dễ dàng chinh phục được khẩu vị của rất nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Cách làm ruốc thịt không cầu kỳ mà rất dễ làm.

- Mì chính: 1 thìa cafe.

Khi chọn nguyên liệu cho món ruốc thịt, nên chọn thịt thăn hoặc thịt nạc mông (không dính phần mỡ). Miếng thịt tươi sẽ giúp làm được ruốc thịt ngon.

+ Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt

Rửa sạch miếng thịt và để cho ráo nước. Thái dọc thớ thịt thành những miếng vuông dày 3-4 cm. Miếng thịt không nên thái quá mỏng vì khi giã sợi thịt sẽ bị dai.

Miếng thịt không nên thái quá mỏng vì khi giã sợi thịt sẽ bị dai

Trần qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi và giúp miếng thịt sạch hơn. Chỉ cần trần sơ qua để miếng thịt không bị mất hết chất ngọt.

Ướp thịt cùng nước mắm, hạt tiêu trong chừng 30 phút. Tiếp theo, cho phần thịt này lên bếp và rang với lửa vặn lớn. Đảo liên tục trong quá trình rang để gia vị ngấm đều vào từng thớ thịt. Khi nước cạn gần hết, lấy thịt ra.

Bước 2: Giã thịt

So với xay bằng máy, giã tay là cách để ruốc thịt thu được ngon đúng chất truyền thống. Bỏ ra tí xíu thời gian nhưng bù lại ruốc sẽ thơm ngon nhiều hơn.

So với xay bằng máy, giã tay là cách để ruốc thịt thu được ngon đúng chất truyền thống

Khi giã, nên cho thịt vẫn còn đang nóng vào giã để thịt nhanh nhuyễn và thu được ruốc thịt mềm, đều hơn. Có thể chia làm 2 hoặc 3 mẻ đối với số lượng nhiều.

Bước 3: Sao ruốc

Đảo liên tục trong quá trình rang để sợi ruốc được tơi, đều

Trút toàn bộ phần ruốc vừa giã vào chảo và đem lên sao (rang) ở lửa vừa. Đảo liên tục trong quá trình rang để sợi ruốc được tơi, đều. Khi rang có thể cho thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn để làm sợi ruốc mềm, ăn sẽ ngậy và hấp dẫn hơn ruốc không bị khô.

Trong quá trình sao, có thể giã thêm lần nữa để thu được sợi ruốc như mong muốn. Sao ruốc đến độ khô vừa ý. Có thể để ruốc hơi ẩm hoặc rang thật khô giúp ruốc bông hơn và để được lâu hơn.

Cách bảo quản:

Chuẩn bị 1 lọ thủy tinh sạch và lau khô để bảo quản món ruốc. Đợi ruốc khô, trút tất cả vào lọ và bảo quản nơi khô ráo.

Nên làm sẵn 1 lọ ruốc thịt để phục vụ cho bữa ăn gia đình vừa ngon vừa sạch sẽ

Món ruốc mang đến rất nhiều những tiện ích, do đó, chúng ta hãy làm sẵn 1 lọ để phục vụ cho bữa ăn gia đình vừa ngon vừa sạch sẽ.

2. Cách làm ruốc thịt bò

Ruốc thịt bò với hương vị dai dai, ngon ngọt từ thớ thịt có thể được dùng để làm nhiều món khác như nộm, gỏi,… hoặc dùng như một món ăn vặt cực “hao mồi”. Sau đây là hướng dẫn cách làm ruốc bò tại nhà đảm bảo vệ sinh và chất dinh dưỡng của ruốc.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Thịt bò: 500 gram

Nước mắm: 3 thìa canh

Muối: 1 thìa canh

Mì chính, hạt tiêu, hạt nêm, sa tế, ớt bột.

Sả: 5 nhánh, tỏi: 200g

Nước: 1 chén

Lưu ý:

Để làm ruốc thịt bò ngon, sợi đẹp, không bị dai, cần phải chọn được thịt bò tươi ngon, có màu đỏ tươi, khi ấn tay vào thì có độ đàn hồi tốt. Chọn thịt bò có mùi hương rất đặc trưng. Không chọn miếng thịt không có mùi, đây là thịt bò già. Tuyệt đối không mua thịt bò đông lạnh để qua đêm.

Thịt bò tươi ngon, có màu đỏ tươi, khi ấn tay vào thì có độ đàn hồi tốt

Chọn những phần thịt ít gân sẽ giúp thu được ruốc thành phẩm không bị dai và dễ xé sợi. Không nên mua thịt bắp bò, tốt nhất nên mua phần thịt nạc vai hoặc thịt nạc thăn.

+ Các bước tiến hành

Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch thịt bò và dùng miếng gừng để chà, lọc bỏ sạch gân. Cắt thịt dọc theo thớ và cắt thành ô vuông dày khoảng 2cm.

Khía chéo miếng thịt bò để gia vị dễ thấm và ướp thịt với mắm, sả băm nhỏ, sa tế, ớt bột trong vòng 30 phút, cho đến khi dậy mùi thơm ngon.

Chế biến ruốc thịt bò

Với phần thịt đã ướp ngấm gia vị này, bạn cho vào nồi để hầm cùng với một chén nước và cho đến khi thịt chín mềm. Để thịt mau mềm hơn, bạn có thể sử dụng nồi áp suất.

Lưu ý: Trong quá trình hầm, nồi thịt sẽ nhiều nước lên hơn bởi thịt bò chứa nhiều nước. Hãy giữ lại nước hầm thịt, một lát khi sấy thịt sẽ dùng tới.

Vớt phần thịt đã chín ra để cho ráo nước và thớ thịt có thể săn lại. Khi thấy bề mặt thịt đã săn, cho thịt vào cối và dùng chày để giã tơi thành từng thớ. Xé thịt theo thớ thịt thành sợi. Nên tước sợi nhỏ để sợi ruốc mềm.

Cho phần thịt bò vừa được xé tới vào chảo và đảo đều tay

Lưu ý: Không nên cho thịt bò vào máy xay để làm tơi sợi thịt vì sẽ khiến sợi ruốc vụn và trông không đẹp mắt.

Bóc vỏ tỏi, đem băm nhuyễn và đem phi thơm. Cho phần thịt bò vừa được xé sợi vào chảo và đảo đều tay. Nêm gia vị vừa ăn.

Vặn lửa nhỏ và tiếp tục đảo cho đến khi chảo khô. Cho thêm vào chút nước hầm thịt bò và đảo đều tay để tránh cháy thịt.

Khi thịt khô, tắt bếp và đổ ra để thật nguội. Cho vào lọ và bảo quản ở nơi khô thoáng.

Yêu cầu thành phẩm:

Ruốc thịt bò có màu vàng nâu, khô và đậm đà hương vị. Sợi ruốc có độ dai và vị ngọt thịt.

Ruốc thịt bò

3. Cách làm ruốc thịt gà

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 400gr thịt lườn gà

- 3 thìa nước mắm ngon, 1 thìa mì chính

+ Cách làm ruốc thịt gà:

- Bước 1:

Rửa sạch thịt lườn gà, để ráo nước rồi đem thái miếng to thớ dài. Tương tự như cách làm ruốc thịt lợn, với gà khi thái miếng các bạn không nên thái miếng quá nhỏ. Miếng thịt được thái to 1 chút sẽ giúp món ruốc không bị khô bã, ngon hơn.

- Bước 2:

Bắc nước lên bếp đun sôi rồi cho thịt gà vào luộc cho chín tới thì vớt ra. Không cần luộc quá kỹ vì sẽ khiến phần thịt bị khô xác và bã. Nên luộc trong lửa nhỏ để có được miếng thịt mềm hơn.

Bắc nước lên bếp đun sôi rồi cho thịt gà vào luộc cho chín tới thì vớt ra

- Bước 3: Để cho thịt nguội bớt rồi đem xé nhỏ thành những miếng theo thớ dài. Cho vào cối giã nhuyễn. Tách các sợi thịt gà cho tơi ra. Để thu được ruốc gà tơi và bông mịn hơn, cách tốt nhất đó là nên tiếp tục xé nhỏ.

- Bước 4: Ướp thịt gà đã được làm tơi với 3 thìa nước mắm ngon, 1 thìa mì chính và đem trộn thật đều để thịt gà được ngấm gia vị sẽ đậm đà. Sau khoảng 20 phút bạn đem xao ruốc trên chảo.

Xao ruốc trên lửa vừa

Bước 5: Cho thịt vào 1 cái chảo khô và xao ruốc trên lửa vừa. Sau đó vặn nhỏ lửa dần. Kết hợp đảo liên tục để sợi ruốc được đều nhau và không bị vón cục. Khi thấy ruốc vừa đủ khô thì tắt bếp.

Đợi cho ruốc nguội hẳn mới cho vào lọ thủy tinh và bảo quản nơi khô ráo. Không nên cho ruốc còn đang ấm ấm đã bỏ vào lọ và đóng nắp ngay ruốc vì có thể dẫn đến bị ủ hơi nhanh hỏng.

Ruốc thịt gà

Với 3 cách làm ruốc thịt đơn giản vừa chia sẻ trên, bạn sẽ chẳng cần phải mua ngoài tiệm hoặc chợ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ruốc thịt với mùi thơm đặc trưng từ nguyên liệu quyện cùng gia vị nêm nếm theo khẩu vị để tạo nên món chà bông ngon khó cưỡng dùng kèm với xôi nóng, bánh mì hay cháo.