Cách nấu cà tím thơm ngon, đơn giản ngay tại nhà

Ngoài các loại rau củ như khoai tây, cà rốt, bí đỏ,…thì cà tím cũng là loại nguyên liệu được khá nhiều chị em nội trợ yêu thích và chọn lựa nấu thành các món ăn. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà cà tím còn có hương vị rất đặc biệt. Dưới đây là một số cách nấu cà tím ngon cho bạn tham khảo để bổ sung vào thực đơn bữa cơm gia đình. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

- Ớt và hành lá rửa sạch, thái nhỏ, còn tỏi thì bạn bóc vỏ rồi băm nhỏ hoặc cho vào máy xay nhuyễn.

- Đầu tiên, cà tím mua về, bạn đem rửa sạch và cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, rồi đem ngâm cà tím vào nước muối loãng để cà không bị thâm và rửa sạch lại với nước là được nhé.

- Tiếp đó, hòa tan 2 muỗng canh nước tương với 5 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê giấm balsamic và 1 muỗng cà phê đường vào chén nhỏ.

- Kế đến, tiến hành vớt cà tím ra để khô nước rồi xóc cà tím với ít bột bắp. Sau đó, đun nóng chảo dầu và cho cà tím vào chiên sơ qua rồi vớt ra để ráo dầu.

- Đến đây thì bạn bắt đầu phi thơm tỏi băm, đầu hành lá với ít dầu ăn, sau đó thêm 1 muỗng cà phê sốt ớt đậu cay vào đảo đều tay, rồi cho phần cà tím đã chuẩn bị vào xào cùng khoảng 1 phút.

- Sau đó, bạn chỉ việc đổ chén sốt đã pha ở trên vào, xào với lửa vừa đến khi sốt đặc sệt lại là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần bày trí cà tím xào tỏi ra đĩa, rắc thêm hành lá thái nhỏ và ớt tươi lên trên là có thể thưởng thức ngay rồi đấy.

Cách làm cà tím xào tỏi này sẽ hơi cay, vị cay và ấm nồng của món ăn sẽ giúp làm ấm bụng, thích hợp cho thực đơn bữa cơm vào những ngày lạnh.

Cà tím xào tỏi thơm ngon ấm nóng, ăn kèm với cơm thì ngon miễn bàn!

Cách nấu canh với cà tím và xương thịt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cà tím 3 quả

Xương heo 200gr

Hành lá 10 gr

Tía tô 10 gr

Đậu hũ 2 miếng

Ngải cứu 5 gr

Hạt nêm 1 muỗng cà phê

Muối 1 ít

Dầu ăn 100ml

Nguyên liệu thơm ngon cho món canh dinh dưỡng!

Các bước tiến hành thực hiện

Trước tiên, xương thịt mua về, bạn đem rửa sạch với nước muối loãng và cắt khúc vừa ăn. Lưu ý là bạn nên rửa xương heo thật sạch bằng nước muối pha loãng trước khi loại bỏ chất bẩn trong xương, bởi nếu không làm sạch xương heo khi luộc thì chất bẩn sẽ bám chặt vào xương và làm cho canh không được ngon.

Kế đến, đun sôi nước và bỏ phần xương đã được cắt khúc vào trụng sơ qua trong khoảng 2 phút, rồi vớt xương ra để ráo.

Tiến hành bắc nồi lên bếp, rồi lần lượt cho xương heo, 700ml nước và 1/2 muỗng cà phê muối vào hầm trong khoảng 30 phút.

Trong lúc chờ hầm xương thì bạn nên đem cà tím đi rửa sạch, cắt bỏ cuống rồi cắt thành khúc nhỏ đem ngâm vào chậu nước muối pha loãng cho cà không bị thâm. Sau đó bạn tiến hành vớt cà tím ra để ráo nước và cho vào chảo xào sơ qua 2 phút để khi nấu canh cà có mùi thơm hơn.

Hành lá, ngải cứu, tía tô rửa sạch rồi cắt nhỏ.

Đậu hũ bạn cắt miếng vừa ăn rồi chiên vàng đều cả 2 mặt. Sau khi đậu hũ nguội thì cắt đôi thành miếng vừa ăn.

Chiên vàng đậu hũ đều cả 2 mặt rồi cắt thành những miếng vừa ăn!

Đến đây, khi sườn đã hầm chín mềm thì bạn cho cà tím vào đảo đều, tránh đảo quá mạnh tay sẽ khiến cà bị nát, đến khi cà chín mềm thì cho đậu hũ đã chín vàng vào chung. Nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm và đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp.

Cuối cùng, bạn chỉ việc cho hành lá, tía tô, ngải cứu vào nồi canh là có thể thưởng thức ngay rồi đấy.

Thành phẩm

Món canh cà tím nấu xương thành phẩm là phải có mùi thơm của các loại rau. Phần nước canh ngọt từ xương hầm cùng những miếng cà tím và đậu hũ. Chắc chắn sẽ mang lại một hương vị mới cho bữa cơm gia đình bạn trong những ngày cuối tuần này đấy.

Canh cà tím nấu xương vừa dinh dưỡng lại siêu bắt vị!

Cách nấu món cà tím xào thịt

Nguyên liệu chuẩn bị

2 quả cà tím

100g thịt nạc vai

Gừng

2 tép tỏi

2 cây hành lá

Cách làm cà tím xào thịt heo

Cà tím sau khi mua về, bạn cắt thành miếng vừa ăn rồi cho vào chậu ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Tỏi và hành lá sơ chế rồi băm nhỏ, gừng gọt sạch vỏ và một phần cắt sợi, một phần băm nhỏ.

Cắt cà tím thành miếng vừa ăn và ngâm với nước muối pha loãng!

Thịt heo khi mua về đem rửa sạch rồi băm nhỏ và đem cùng với chút muối, rượu và gừng băm nhỏ, trộn đều và để yên trong khoảng 10 phút cho thấm gia vị.

Tiếp theo, bạn tiến hành làm nóng chảo rồi phi thơm ít tỏi, rồi cho thịt heo vào xào đến khi thấy thịt chuyển sang màu trắng thì múc ra bát riêng.

Cũng trên chiếc chảo này, bạn chờ dầu nóng thì cho cà tím đã ráo nước vào chiên sơ khoảng 2-3 phút thì vớt ra. Sau đó, bạn tiếp tục cho cà vào nồi nước đang sôi luộc khoảng 3 phút rồi vớt ra để ráo. Đây là bí quyết giúp cà tím khi xào có săn bóng và không bám nhiều dầu trong quá trình nấu.

Sau đó, tiếp tục phi thơm tỏi với dầu ăn và cho gừng cắt sợi vào xào săn. Sau đó, cho cà tím cùng thịt băm vào xào đều tay trong khoảng 3 phút thì nêm 1 muỗng đường, ½ muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng hạt nêm.

Cuối cùng, bạn chỉ việc rắc thêm một ít hành lá cắt nhỏ lên trên là đã hoàn thành rồi đấy.

Các bước tiến hành xào hành tím cùng thịt bằm!

Trên đây là tổng hợp một số cách nấu cà tím thơm ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà! Hy vọng với những công thức mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ có thêm những món tủ thơm ngon, hấp dẫn mới, để bữa cơm gia đình thêm phong phú và hạnh phúc hơn nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!