Cách làm cà tím xào tỏi thơm ngon hấp dẫn, chuẩn hao cơm tại nhà!

Cà tím là một loài cây thuộc họ Cà, có quan hệ họ hàng gần gũi với cà chua, khoai tây, cà dừa, cà pháo và có nguồn gốc ở miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka.

Cà tím vốn là một loại rau quả quen thuộc nhưng không quá được ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu biết cách chế biến và kết hợp với các nguyên liệu, hương vị từ loại quả vốn kén người ăn này sẽ khiến bạn bật ngửa về độ thơm ngon đấy. Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc một công thức chế biến món ăn thơm ngon hấp dẫn từ cà tím - đó chính là món cà tím xào tỏi - món ngon, bắt vị với những nguyên liệu dân dã, chắc chắn sẽ không khiến các chị em thất vọng đâu. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Cụ thể, quả cà tím được kiểm chứng là có chứa nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời, cùng với đồng, mangan, vitamin B-6, thiamine, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Ở nhiều nước nói chung và Việt Nam nói riêng, cà tím được đánh giá rất cao nhờ những công dụng hữu ích, còn “hơn” cả thuốc tây mà nó sở hữu.

Chính vì vậy, việc bổ sung cà tím vào thực đơn mỗi ngày chẳng khác nào “thần dược” giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cơ thể: bảo vệ tim mạch, phòng ngừa bệnh thiếu máu, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và tóc, chữa chứng hay quên, giảm cholesterol xấu trong máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm khỏe mắt,...

Đặc biệt, cà tím là một nguồn cung cấp các hợp chất phenolic hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào nếu chúng tích tụ với số lượng lớn, đồng thời, khi kết hợp hàm lượng giàu chất xơ, cà tím là 'chiến binh' hàng đầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, trực tràng,...

Quả là một nguồn thực phẩm “thần kỳ” phải không nào?! Các chị em chần chừ gì mà không thêm ngay loại nguyên liệu bổ dưỡng này vào thực đơn của gia đình, cùng với công thức chế biến siêu đậm đà và đơn giản được chia sẻ dưới đây nào?!

Cách làm cà tím xào tỏi thơm ngon, đậm vị, ăn là mê tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã cho món cà tím xào tỏi thơm ngon!

Cà tím 2 quả

Ớt 2 quả

Tỏi 4 tép

Hành lá 4 nhánh

Dầu hào 2 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm cà tím xào tỏi chuẩn ngon với công thức siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế cà tím và các nguyên liệu xào cùng!

- Đầu tiên, cà tím mua về, bạn đem rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn, với độ dày khoảng 1/2 lóng tay.

- Lưu ý, để cà tím không bị thâm đen, sau khi cắt xong, bạn đem cà ngâm ngay vào nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút, rồi vớt ra để ráo là được.

- Hành lá thì bạn nhặt bỏ rễ và lá héo, sau đó rửa sạch, để ráo rồi cắt nhỏ ra.

- Còn tỏi thì bạn bóc bỏ vỏ, rửa sạch và băm nhỏ.

- Cuối cùng là ớt, bạn chỉ cần cắt bỏ cuống, rửa sạch và băm nhỏ ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Trụng cà tím

Bạn chỉ cần trụng qua khoảng 2 phút là đạt nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp ở lửa vừa và thêm 500ml nước cùng 1 muỗng canh muối vào nấu sôi.

- Khi nước sôi, thì bạn cho hết phần cà tím đã được sơ chế vào trụng trong khoảng 2 phút, rồi vớt ra để ráo là đạt nhé.

Bước 3: Xào cà tím

Quy trình xào cà tím với tỏi chuẩn ngon, hấp dẫn!

- Trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa vừa. Khi thấy dầu nóng thì bạn cho hết số tỏi băm, ớt băm vào phi vàng thơm lên.

- Kế đến, khi tỏi đã thơm, bạn lần lượt nêm thêm các gia vị là 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm và 2 muỗng canh nước lọc vào, tiến hành đảo đều rồi cho cà tím vào đảo thêm 2 phút nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, rồi thêm hành lá vào và tắt bếp.

- Đến đây thì bạn chỉ cần bày món ăn ra đĩa và rắc thêm chút tiêu xay cho dậy mùi thơm là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Cà tím xào tỏi thơm ngon, đậm vị, ăn kèm với cơm trắng là hết ý!

Món cà tím xào tỏi với hương thơm nức mũi cùng visual bắt mắt, hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ nếm được ngay những miếng cà tím mềm thơm, ngọt ngon, hòa quyện cùng tỏi ớt thơm thơm, cay cay, chuẩn thơm ngon bắt vị, chắc chắn sẽ làm xiêu lòng mọi thực khách ngay từ lần đầu thưởng thức nhé.

Mẹo chọn mua cà tím tươi ngon

- Bạn nên chọn những trái cà tím có vỏ căng bóng màu tím đậm, đều màu và bề mặt vỏ ít sần sùi.

- Đồng thời nên chọn những quả cầm lên thấy chắc tay, ấn nhẹ vào thì thấy cà hơi mềm, cuống còn xanh, đây là những trái mới thu hoạch và chưa bị già nên ăn sẽ mềm, ngọt hơn.

- Ngược lại, tránh chọn những quả bị héo hoặc bị cứng, vỏ sần sùi và nhạt màu, vì những quả này thường là cà tím đã để lâu ngày hoặc bị già, khi chế biến sẽ làm giảm độ mềm ngon của thành phẩm.

Trên đây là công thức làm món cà tím xào tỏi chuẩn thơm ngon, đậm vị tại nhà. Với món xào vừa bắt vị, hao cơm, lại có công thức chế biến siêu đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Món ăn dân dã này chỉ cần kết hợp với chén cơm trắng nóng hổi thôi là đã đủ “đô” đốn tim mọi thực khách rồi đấy! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!