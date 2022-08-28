Cách làm cà tím xào thịt thơm ngon hấp dẫn, chuẩn đưa cơm cho bữa cơm gia đình!

Cà tím là một loài cây thuộc họ Cà, có quan hệ họ hàng gần gũi với cà chua, khoai tây, cà dừa, cà pháo và có nguồn gốc ở miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka.

Cà tím và thịt bò vốn là những nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, nhưng bạn đã bao giờ thử qua sự kết hợp giữa hai nguyên liệu thân quen này chưa? Nếu chưa thì hương vị này chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đến ngỡ ngàng đấy! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món cà tím xào thịt bò mang hương vị độc lạ, ăn là mê này ngay nhé!

Cụ thể, quả cà tím được kiểm chứng là có chứa nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời, cùng với đồng, mangan, vitamin B-6, thiamine, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Ở nhiều nước nói chung và Việt Nam nói riêng, cà tím được đánh giá rất cao nhờ những công dụng hữu ích, còn “hơn” cả thuốc tây mà nó sở hữu.

Chính vì vậy, việc bổ sung cà tím vào thực đơn mỗi ngày chẳng khác nào “thần dược” giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cơ thể: bảo vệ tim mạch, phòng ngừa bệnh thiếu máu, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và tóc, chữa chứng hay quên, giảm cholesterol xấu trong máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm khỏe mắt,...

Đặc biệt, cà tím là một nguồn cung cấp các hợp chất phenolic hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào nếu chúng tích tụ với số lượng lớn, đồng thời, khi kết hợp hàm lượng giàu chất xơ, cà tím là 'chiến binh' hàng đầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, trực tràng,...

Bên cạnh những công dụng tuyệt vời từ cà tím, chúng ta cũng không thể không nhắc đến thịt bò - siêu thực phẩm được thực khách mọi nơi yêu thích!

Thịt bò

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, trong 100g thịt bò có chứa khoảng 28g protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác.



Thịt bò - loại thịt đỏ dinh dưỡng được ưa chuộng!

Ngoài lượng chất đạm cao, thịt bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Tóm lại, cả cà tím và thịt bò đều là siêu thực phẩm với giá trị dinh dưỡng cùng những công dụng tuyệt vời cho người thưởng thức. Chính vì vậy, các chị em nhất định phải thêm những nguyên liệu “quý báu” này vào thực đơn của gia đình nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cà tím xào thịt bò chuẩn ngon và dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm cà tím xào thịt bò thơm ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cà tím xào thịt bò ăn là ghiền!

Thịt bò 300 gr

Cà tím (3 trái cà) 300 gr

Hành lá 1 nhánh

Tía tô 1 nhánh

Tỏi 1/2 củ

Xì dầu 1 muỗng canh

Dầu ăn 2.5 muỗng canh

Muối/ tiêu xay 1 ít

Các bước tiến hành làm cà tím xào thịt bò chuẩn ngon và dinh dưỡng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế cà tím cùng các gia vị đi kèm!

- Đầu tiên, thịt bò mua về, bạn đem rửa sạch với nước, sau đó để ráo và cắt thành các lát mỏng vừa ăn là được.

- Hành lá và lá tía tô thì bạn đem rửa sạch rồi cắt nhỏ ra nhé.

- Còn với cà tím thì bạn rửa sạch, bổ đôi rồi cắt thành các miếng vừa ăn, sau đó đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 5 phút cho cà không thâm và vớt ra để ráo là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp thịt bò

Bạn nhớ để ướp trong khoảng 20 phút cho thịt bò thấm đều gia vị nhé!

- Với phần thịt bò đã được làm sạch và cắt lát ở trên, bạn cho vào tô và tiến hành ướp cùng 1 muỗng canh xì dầu, tỏi đã băm nhỏ, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay và 1/2 muỗng canh dầu ăn.

- Trộn đều các nguyên liệu và để ướp trong khoảng 20 phút cho thịt bò thấm đều gia vị là được.

Bước 3: Xào cà tím với thịt

Quy trình các bước làm cà tím xào thịt bò chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, khi dầu nóng lên thì bạn cho tỏi băm vào phi vàng thơm lên.

- Tiếp đó, bạn cho hết phần thịt bò đã ướp vào xào sơ qua trong khoảng 2 phút cho thịt bò săn lại bạn tắt bếp, rồi múc thịt bò ra tô riêng.

- Kế đó, vẫn trên chiếc chảo đã xào thịt bò, bạn cho cà tím vào xào cùng 1/4 muỗng cà phê muối.

- Sau đó, bạn đậy nắp (vung) lại và đợi khoảng 3 - 5 phút trên lửa nhỏ cho cà mềm nhừ.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc mở nắp ra, cho hành lá và tía tô đã cắt nhỏ vào, rồi đảo qua một lần nữa là có thể tắt bếp rồi.

- Đến đây thì bạn chỉ cần bày cà tím xào thịt bò ra đĩa, trang trí thêm tí cà rốt cho đẹp mắt là có thể mời gia đình cùng thưởng thức rồi nhé.

Thành phẩm

Cà tím xào thịt bò thơm ngon đậm vị!

Món cà tím xào thịt bò thơm ngon hấp dẫn với những miếng cà tím ngọt thanh, dậy mùi đặc trưng, hòa quyện cùng thịt bò mềm ngọt đậm đà hương vị, món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì bao nhiêu cũng hết nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cà tím tươi ngon

- Bạn nên chọn những trái cà tím có vỏ căng bóng màu tím đậm, đều màu và bề mặt vỏ ít sần sùi.

- Đồng thời nên chọn những quả cầm lên thấy chắc tay, ấn nhẹ vào thì thấy cà hơi mềm, cuống còn xanh, đây là những trái mới thu hoạch và chưa bị già nên ăn sẽ mềm, ngọt hơn.

- Ngược lại, tránh chọn những quả bị héo hoặc bị cứng, vỏ sần sùi và nhạt màu, vì những quả này thường là cà tím đã để lâu ngày hoặc bị già, khi chế biến sẽ làm giảm độ mềm ngon của thành phẩm.

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Trên đây là công thức làm món cà tím xào thịt bò thơm ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà. Với món xào vừa dinh dưỡng, bắt vị mà cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!