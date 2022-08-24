2 cách làm bánh trung thu rau câu nhân flan chuẩn thơm ngon, núng nính cho một mùa trung thu trọn vẹn!

Mỗi năm có bao ngày lễ, nhưng với các bạn nhỏ, Trung Thu lúc nào cũng có một vị trí nhất định. Mỗi năm tới dịp này, bé nào cũng háo hức đếm từng ngày để được rước lồng đèn, phá cỗ và thưởng thức đủ loại bánh trung thu thơm ngon. Năm nay, các chị em có thể nhân đôi niềm vui cho các hoàng tử, công chúa của mình thêm một vị bánh trung thu vô cùng hấp dẫn mới - bánh trung thu rau câu nhân flan thơm ngon khó cưỡng! Chắc hẳn các bé sẽ thích lắm đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm bánh trung thu rau câu nhân flan hấp dẫn này nhé!

- Tiếp đó, bạn chuẩn bị một tô lớn khác, rồi cho vào 1 lít nước cùng hỗn hợp rau câu vừa trộn, sau đó khuấy đều cho đến khi đường tan và để ngâm khoảng 1 tiếng là được nhé.

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị một chiếc chén rồi cho lần lượt các nguyên liệu là 10gr bột rau câu giòn, 140gr đường và 1/8 muỗng cà phê muối vào rồi tiến hành trộn đều.

Bước 2: Pha bột rau câu

Công đoạn pha hỗn hợp bột rau câu với bột milo và sữa đặc!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị 2 cái nồi, một nồi cho vào 3 gói bột milo, nồi còn lại thì cho vào 3 muỗng canh sữa đặc.

- Kế đến, bạn múc rau câu vào 2 nồi, mỗi nồi 5 - 6 vá canh là được.

Bước 3: Nấu và đổ khuôn rau câu lần 1

Tiến hành đổ luân phiên rau câu sữa và rau câu milo vào khuôn bánh!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc 2 nồi rau câu vừa chuẩn bị ở bước trên lên bếp, rồi tiến hành khuấy đều liên tục trên lửa vừa cho đến khi hỗn hợp sôi và rau câu tan hoàn toàn.

- Tiếp đến, bạn cho thêm vào mỗi nồi 1 muỗng cà phê tinh chất vani, rồi lại khuấy đều thêm 1 lần nữa là hoàn tất nhé.

- Sau đó, bạn tiến hành đổ khoảng 1 muỗng canh rau câu sữa vào khuôn như hình rồi để yên khoảng 2 - 3 phút cho đông. Sau đó, bạn tiếp tục đổ thêm 1 muỗng canh rau câu milo lên trên.

- Cứ tiến hành đổ luân phiên như vậy cho đến khi phần rau câu đạt 1/3 chiều cao của khuôn là đạt nhé.

Bước 4: Đổ khuôn rau câu lần 2

Khi đổ đầy khuân xong, bạn nhớ đem bánh bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh nhé!

- Đến đây, khi thấy lớp rau câu đông lại, bạn dùng tăm nhọn khứa vài đường lên mặt như hình.

- Kế đó, bạn cho thêm khoảng 1/2 muỗng canh rau câu lên trên mặt bánh, sau đó cho bánh flan vào giữa. Giữ yên cho lớp rau câu săn lại để cố định bánh flan.

- Cuối cùng, bạn đổ đầy phần khuôn bánh với 1 lớp rau câu nữa, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh cho bánh đông lại là hoàn tất nhé.

Thành phẩm

Bánh trung thu rau câu socola nhân bánh flan chuẩn đẹp ngon bắt mắt!

Bánh trung thu rau câu socola nhân bánh flan hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên với nhiều tầng màu hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần vỏ ngoài mềm thơm, giòn sần sật, cùng nhân bánh flan béo ngậy, hấp dẫn, đảm bảo bé nào cũng thích mê nhé!

2. Bánh Trung Thu rau câu cà phê nhân bánh flan

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm bánh trung thu rau câu cà phê nhân bánh flan!

Bột rau câu giòn 8 gr

Bánh flan 4 cái

Cà phê hòa tan đen 1/2 muỗng cà phê

Đường 180 gr

Muối 1/8 muỗng cà phê

Nước 800 ml

Dụng cụ cần thực hiện: nồi, chén, vá canh, khuôn bánh trung thu,...

Các bước tiến hành làm bánh trung thu rau câu cà phê nhân bánh flan

Bước 1: Pha bột rau câu

Công đoạn pha và ngâm bột rau câu!

Bạn lần lượt cho vào nồi 8gr bột rau câu giòn và 800ml nước, sau đó tiến hành khuấy đều cho bột rau câu tan hết và để ngâm rau câu trong khoảng 30 - 45 phút là được nhé.

Bước 2: Pha cà phê

Hòa tan bột cà phê với nước nóng!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho vào chén 1/2 muỗng cà phê bột cà phê hòa tan cùng 15ml nước sôi, sau đó khuấy đều cho cà phê tan nhé.

Bước 3: Nấu và đổ khuôn rau câu lần 1

Khuấy tan đều rau câu cùng nước cốt cà phê!

- Đầu tiên, bạn bắc nồi rau câu lên bếp, rồi lần lượt thêm vào 180gr đường và 1/8 muỗng cà phê muối.

- Tiến hành khuấy đều liên tục trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp sôi, đường và bột rau câu tan hết là được.

- Khi thấy nước rau câu trong hoàn toàn, bạn tiếp tục cho thêm phần nước cà phê đã chuẩn bị vào và khuấy đều hỗn hợp trên lửa nhỏ từ 2 - 3 phút cho hòa quyện nhé.

- Đến đây thì bạn cần đặt khuôn bánh trung thu vào 1 khay nước đá lạnh, sau đó múc rau câu vào 1/3 khuôn, rồi đợi từ 5 - 8 phút cho rau câu săn mặt lại là đạt.

Bước 4: Đổ khuôn rau câu lần 2

Công đoạn thêm nhân vào tạo hình cho bánh!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, sau 5 - 8 phút chờ rau câu săn lại, bạn dùng tăm xăm lỗ lên trên mặt rau câu đã đông để khi đổ lớp thứ 2 rau câu sẽ dính lại và không bị tách lớp.

- Kế đó, bạn đặt bánh flan lên trên rồi múc hỗn hợp rau câu vào đầy khuôn như hình, sau đó để yên trong khoảng 30 phút cho rau câu đông hoàn toàn là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh trung thu rau câu cà phê nhân bánh flan với độ cân bằng ngọt đắng tuyệt hảo!

Bánh trung thu rau câu cà phê nhân bánh flan vừa lạ vừa quen với vị đắng nhẹ của cà phê, hòa quyện cùng vị béo béo của bánh flan, sự cân bằng ngọt đắng ở mức cân bằng tuyệt đối, mang đến một hương vị thơm ngon khó cưỡng, nếm thử là thích ngay! Với món bánh này, không chỉ các bé thích mà các thành viên người lớn trong gia đình cũng mê đắm đấy nhé!

Trên đây là 2 công thức làm bánh trung thu rau câu nhân flan vừa ngọt mát lại độc ngon hấp dẫn. Nếu bạn đang phân vân chưa biết chuẩn bị món quà bất ngờ gì để tăng thêm niềm vui cho bé trong dịp lễ Trung Thu này, thì đây có thể là một lựa chọn lý tưởng đấy nhé! Chúc các chị em thử sức thành công nhé!