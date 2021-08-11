Bánh trung thu hoạt hình, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu

Nấu gì hôm nay 11/08/2021 06:00

Bước nặn bánh tạo hình khá đơn giản, các bé có thể cùng tham gia làm bánh với người lớn. Bánh dễ thương nhiều màu sắc các bạn nhỏ sẽ rất hào hứng và thích thú.

Công thức làm bánh trung thu hoạt hình nhân đậu xanh cho các bé dịp trăng rằm. 

Bánh trung thu hoạt hình, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 1

Màu thực phẩm của wilton là hãng nổi tiếng nhiều chef bánh cả trong và nước ngoài đang dùng, lượng dùng cực ít nên các mẹ yên tâm dùng làm bánh cho bé nhé.

Nhân bánh đậu xanh

 

200g đậu xanh

150g đường

60g dầu ăn

35g mạch nha

50g bột bánh dẻo

 

Sên nhân

 

- Ngâm đậu trong nước ấm 1 giờ rồi nấu với nước đến khi nhừ nát

- Bột bánh dẻo hòa với 30g dầu ăn gọi là hỗn hợp bột dầu

- Đậu sau khi nấu xong xay chung với đường và 30g dầu ăn còn lại, bỏ ra chảo chống dính, cho thêm mạch nha và bắt đầu sên,

- Đảo đều liên tục hỗn hợp trên lửa nhỏ tránh vón, khét đáy. Khi sên gần xong đảo thấy nặng tay, hỗn hợp khá sệt thì cho phần bột dầu vào. Sau khi cho bột dầu phần nhân sên càng nặng và đặc chuẩn bị kết thúc quá trình sên.

- Nhân sên đạt sẽ rất mềm, mịn và dẻo nhưng không dính tay. Thử nhân bằng cách: khi nhân còn nóng lấy một phần nhỏ và vo tròn, nếu nhân giữ nguyên hình dáng, có thể đứng thẳng, không bị chảy mềm nhão là nhân đạt.

- Dàn phần nhân vừa sên ra mâm để nguội, thi thoảng nên đảo đều để mặt nhân không bị khô.

- Sau khi nguội chia nhân thành các viên 60g vo tròn.

 

Phần vỏ

 

140g nước đường ngô hàn quốc (thường có bán trong các siêu thị)

40g dầu ăn

220g bột mì

1 giọt nhỏ màu thực phẩm (mình dùng của hãng wilton)

- Trộn đều nước đường, dầu ăn và màu thực phẩm. Có thể chia thành nhiều phần, mỗi phần pha một màu để thành phẩm thêm sinh động.

- Cho bột mì vào cuối cùng, trộn đến khi thành một khối đồng nhất.

- Chia thành các viên 20g, dàn mỏng ra bọc thật kín quanh viên nhân rồi vo tròn

- Dùng các phần bột màu sắc khác nhau tạo mắt, mũi , tai cho nhân vật

Nướng bánh

- Bật lò trước 10 phút, xếp bánh có lót giấy nến lên khay nướng. Nướng bánh 150-165 độ trong 8-10 phút. Nhiệt đồ tuỳ lò do mỗi lò có thanh nhiệt và nguồn điện khác nhau, độ nóng khác nhau. Bỏ ra xịt nước đợi nguội rồi tiếp tục nướng lần 2 hạ 5 độ so với nướng lần 1.

 

Thế là xong rồi đó, nên để 2-3 hôm sau phần dầu từ nhân ngấm ra vỏ mềm ăn sẽ ngon hơn. Bánh mới nướng thường rất cứng và khô.

 

Bánh trung thu hoạt hình, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 2

Nướng xong bánh rồi thì chờ nguội đóng hộp đem tặng thôi nào ❤️

Bánh trung thu hoạt hình, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 4

Một số họa tiết bé, mảnh như mắt, mồm nhân vật có thể dùng tăm chấm màu thực phẩm màu đen vẽ lên, nhanh và tiện hơn nặn những viên bột siêu bé 

Bánh trung thu hoạt hình, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 5

Cả vườn thú trên đĩa này

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Fb Hằng Lê

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