Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng

Nấu gì hôm nay 08/08/2021 09:28

Đây là món ăn ngon, dễ làm, thơm mùi lá mắc mật chấm cùng sốt me chua chua ngọt ngọt thích hợp cho tất cả các thành viên trong gia đình, mọi người cùng thử nha.

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 1

 

Nguyên liệu:

 

-Thịt ba chỉ: 1kg

-Lá mắc mật

-Sốt ướp thịt: Tỏi, hành, sả, đường nâu, dầu hào, nước mắm, ngũ vị hương, ớt bột .

-Sốt chấm me: nước mắm, nước cốt me, tỏi, đường, tương ớt, ớt bột.

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 2

Nguyên liệu làm tịt nướng

 

Cách làm:

 

1. Ướp thịt

- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

- Mắc mật tuốt lá, rửa sạch lá để ráo.

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 3

Thịt thái vừa ăn, má mắc mật rửa sạch để ráo

 

- Phần sốt ướp

+ Tỏi, hành, sả bóc vỏ đập dập thái nhỏ.

+ Cho phần tỏi, hành, sả vào máy xay thêm 2 thìa đường nâu, 2 thìa dầu hào, 1 thìa nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 thìa ớt bột rồi xay nhuyễn thành phần sốt sệt sệt để ướp thịt.

- Cho thịt vào âu to rồi thêm phần sốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 3-4 tiếng.

 

- Phần nước sốt me

+Nước cốt me mua lọ bán sẵn về chỉ thêm 1/2 chén nước sôi vào lọc hết hạt là dùng được.

+Tỏi băm nhỏ.

+Cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi rồi cho phần nước cốt me vào chảo thêm 1/2 bát nước lọc, tiếp theo nêm 2 thìa mắm, 1 thìa đường, 1 thìa tương ớt và 1/2 thìa ớt bột vào chảo, đun nhỏ lửa tới khi phần sốt sệt lại là được.

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 4

Sốt me chua ngọt

 

2. Nướng thịt

 

-Thịt sau khi đã ướp thì lấy ra chuẩn bị xiên, khi xiên xen kẽ thịt với lá mắc mật ( cứ 1 miếng thịt lại 2 chiếc lá).

-Sau đó cho phần thịt đã xiên vào nồi chiên không dầu nướng 180 độ trong khoảng 10 phút, sau đó lấy ra trở mặt thịt, phết chút mật ong lên rồi tiếp tục nướng 180 độ trong 5 phút nữa là hoàn thành, thịt mềm chín đều mà không bị khô hay cháy quá.

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 5

Xiên thịt

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 6

Sử dụng nồi chiên không dầu để nướng thịt

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 7

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 8

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 9

 

Thịt nướng mắc mật chấm sốt me - chua chua ngọt ngọt, đưa cơm vô cùng - Ảnh 10

Món ngon thành phẩm có màu nâu cánh gián đẹp mắt, thơm lừng mùi lá mắc mật, vị đậm đà chua ngọt... chấm với nước sốt me thật đã miệng. Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: FB Thu Uyên

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