Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ

Nấu gì hôm nay 08/08/2021 05:00

Cách làm thịt heo quay chay với công thức rút gọn thuận tiện hơn mà vẫn giữ được độ ngon, ngậy, béo. Thành phẩm làm ra có kết cấu và màu sắc rất giống 'hàng thật'.

 

Để món chay không bị nhàm chán - thậm chí còn ngon hơn món mặn chị em hãy bắt tay vào thịt heo chay giòn bì dai dai, béo ngậy lại thơm lừng và siêu bắt mắt này nhé.

 

Nguyên liệu:

 

- Bột gạo tự pha với nước cốt dừa.

- Bột năng.

- Sườn chay.

- Vỏ bánh mì.

- Bột ngũ vị hương và dầu điều.

 

Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ - Ảnh 1 

 

Cách làm:

Bánh mì đem cắt dọc rồi lấy hết phần ruột bánh mì ra, cán cho phẳng phần vỏ bánh mì, cắt bớt 2 đầu. Rồi bỏ vào khuôn hình chữ nhật.

Sườn non heo cắt thành miếng dày 1.5cm và đem ngâm vào nước. Sau đó vắt khô nước và bỏ vào trong tô và ướp gia vị với chút hạt nêm, nước tương trong thời gian 15 phút để ngấm gia vị.

Hòa 2 muỗng canh dầu điều và 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương.

Đổ nước cốt dừa vào nồi, thêm vào bột năng vào rồi dùng đũa khuấy đều sau đó bắc nồi lên bếp bật bếp khuấy đều tay để tạo thành hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp.

Phết phần mỡ heo vừa làm lên trên mặt trong bánh mì, tiếp tục đặt lên đó miếng sườn non heo chay chiên vàng, tiếp tục cho thêm một lớp mỡ mỏng nữa. Cuối cùng sắp lên một lớp sườn non chay.

Đặt khay vào trong nồi hấp, hấp khoảng 20 phút. Sau đó lấy ra để nguội.

Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ - Ảnh 2

"Thịt heo" đã nguội, mang ra phết dầu điều nè.

  

Sau khi hấp chín, bạn nên cắt thớ và bọc lại bằng màng bọc và cho vào tủ lạnh, mỗi lần cần dùng, bạn chỉ cần mang ra cắt và chiên, rất tiện. Heo quay chay để 1 ngày trong tủ lạnh mới đem chiên sẽ ngon hơn.

 

Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ - Ảnh 3

Cắt từng miếng bọc màng bọc thực phẩm để dễ bảo quản hơn.

  

Không cần rã đông trước khi chiên. Rã đông làm bánh mì và bột sẽ bị nhão. Bạn có thể chiên bằng nồi chiên không dầu 220 độ 20 phút 2 mặt sau đó cắt nhỏ chiên thêm 10 phút. Hoặc bạn có thể chiên bằng chảo dầu nguyên tảng, sau đó cắt nhỏ để chiên lại cho giòn, cách này khá tốn công nhưng siêu ngon, giống 80% miếng heo thật.

 

Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ - Ảnh 4

Chiên lần 1, thịt đã giòn 2 mặt.

  

 

Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ - Ảnh 5

 

Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ - Ảnh 6

Chiên lần 2 để từng miếng heo quay giòn hơn.

 

Mùa Vu Lan tháng 7: Làm thịt heo quay chay vừa ngon vừa bổ - Ảnh 7

Heo quay chay với bánh hỏi và đậu hũ chiên.

 

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn ảnh: Fb Cindy

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