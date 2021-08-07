Công thức làm bánh xèo tôm thịt thơm lừng, giòn rụm - ăn vào là mê chữ ê kéo dài

- Bột bánh xèo: 400g

- Nước cốt dừa: 200ml

- Bia: 330ml

- Nước lọc: 400ml

- Thịt lợn: 250g

- Tôm: 300g

- Giá đỗ:200g.

-Cà rốt: 1 củ

-Dầu hào, nước mắm, tiêu, ớt, chanh, rau sống ăn kèm, hành lá, bánh đa cuốn ăn kèm

- Hành khô: 1 củ

- Tỏi: 1 củ to.

Cách làm:

- Cho 400g bột bánh xèo ra âu. Cho gói bột nghệ sẵn trong túi bột vào. Đổ nửa lon bia, 200ml nước cốt dừa, 400ml nước lọc vào trộn đều. Hỗn hợp bột tan hết để nghỉ 30 phút.

- Thịt, tôm sơ chế làm sạch. Ướp tôm và thịt với 1 chút tiêu, nước mắm, dầu hào để khoảng 15 phút cho ngấm. Sau đó bắc chảo cho 1 chút dầu rồi cho hành củ phi thơm, tiếp đến cho thịt vào xào sơ. Tôm làm tương tự.

- Cắt nhỏ hành lá cho vào hỗn hợp bánh xèo khuy ấy đều, cho nốt 1/2 lon bia còn lại vào.

Đổ bánh xèo

Cho 1 chút dầu vào cho thật nóng chảo, sau đó cho hỗn hợp bánh xèo vào láng thật mỏng. Tiếp đến cho giá đỗ, thịt lợn, tôm vào giữa bánh.

Đậy vung lại tầm 30 giây cho bánh chín, sau đó mở vung ra. Đợi khi bánh chín vàng mặt dưới, khi viền bánh bắt đầu tróc ra khỏi chảo thì ta lật đôi bánh lại.

Lưu ý: đổ vỏ bánh, càng mỏng thì bánh càng giòn lâu, ít ngấm dầu ăn không bị ngấy.

Pha nước chấm bánh xèo

- Nạo 1 nửa củ cà rốt thành hình sợi, sau đó cho ít muối vào trộn đều.

- Tỏi bóc vỏ, đập dập, ớt thái nhỏ.

- Cho 150ml nước vào tô lớn, cho 4 thìa canh mắm, 2 thìa canh đường, nước cốt 1 quả chanh khuấy đều. Tiếp đến cho cà rốt sợi vào, tiếp đến cho tỏi ớt băm nhỏ.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fb Thắm Gà