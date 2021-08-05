Mẹ đảm mách chị em cách làm bánh mỳ hoạt hình siêu cute khiến các bé mê tít

Bánh mỳ mềm thơm, ăn đã miệng cùng với tạo hình vô cùng đáng yêu, vừa ngon miệng lại đẹp mắt khiến nhiều người trầm trồ, khám phá bí quyết xem có gì hay ho không nhé!
Nguyên liệu:
- 270gr bột mì 13
- 30gr bột mì số 8
- 20gr sữa bột
- 3gr men
- 40gr đường
- 1 quả trứng gà
- 150ml sữa tươi không đường
- 35gr bơ
Cách làm:
- Trộn tất cả trừ bơ, nhồi tới khi bột thu thành 1 khối
- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo được màng mỏng
- Cho ít dầu vào âu lớn, xoa đều và cho bột vào ủ lần 1 tầm 45-60 phút tuỳ nhiệt độ.
- Khi bột nở gấp đôi, ấn xẹp bột và tạo hình tuỳ thích.
- Ủ tầm 45 phút hoặc bột nở 70% thì làm nóng lò 180 độ
- Cho bánh vào nướng 180 độ - 25 phút, nếu muốn giữ màu thì 150 độ - 35 phút.
- Vậy là xong rồi. Các bạn nếu tạo hình thú thì thêm 'make up' cho các bánh bằng socola hoặc bằng màu thực phẩm nhé.
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Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm