Mẹ đảm mách chị em cách làm bánh mỳ hoạt hình siêu cute khiến các bé mê tít

- 20gr sữa bột

- 3gr men

- 40gr đường

- 1 quả trứng gà

- 150ml sữa tươi không đường

- 35gr bơ

1001 tạo hình bánh mỳ siêu đáng yêu của mẹ Quỳnh Phạm khiến các bé thích mê.

Cách làm:

- Trộn tất cả trừ bơ, nhồi tới khi bột thu thành 1 khối

- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo được màng mỏng

- Cho ít dầu vào âu lớn, xoa đều và cho bột vào ủ lần 1 tầm 45-60 phút tuỳ nhiệt độ.

- Khi bột nở gấp đôi, ấn xẹp bột và tạo hình tuỳ thích.

- Ủ tầm 45 phút hoặc bột nở 70% thì làm nóng lò 180 độ

- Cho bánh vào nướng 180 độ - 25 phút, nếu muốn giữ màu thì 150 độ - 35 phút.

- Vậy là xong rồi. Các bạn nếu tạo hình thú thì thêm 'make up' cho các bánh bằng socola hoặc bằng màu thực phẩm nhé.

Bành mỳ Hello Kitty

Bánh mì gấu Pooh

Bánh mỳ ếch xanh

Bánh mỳ hổ

Bánh mỳ voi xanh biết bay

Bánh mỳ gấu trắng đón noel

Bánh mì vịt Donal - Daisy

Bánh mì gấu trúc

Bánh mì chú voi Dumbo biết bay

Bánh mì gấu Pooh đón noel

Bánh mì gấu trắng

Bánh mì Nhím

Bánh mì gấu mẹ vĩ đại

Bánh mì báo đốm bếu

Bánh mì ếch ộp

Bánh mì Totoro

Bánh mì gấu Koala

Bánh mỳ Doremon

Bánh mì hổ

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm