Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon

Nấu gì hôm nay 02/08/2021 18:00

Làm bánh luôn là một “thú vui tao nhã”, đặc biệt là trong mùa dịch này những chiếc bánh quy thơm ngon sẽ làm bạn đỡ stress vì phải ở nhà liên tục, con trẻ thì thích tít mắt còn chồng thì tấm tắc khen ngon.

Nếu không còn “hứng thú” với những loại bánh quy giòn thông thường, các nàng hãy thử làm ngay món bánh quy “Brownie quái vật” mềm, dẻo này của anh chàng đẹp trai Quang Hiển Nguyễn trong hội Yêu Bếp, vừa ngộ nghĩnh vừa thơm ngon.

Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 1
Bánh quy 'Brownie quái vật' mềm dẻo thơm ngon và ngộ nghĩnh

Nguyên liệu:

- 40g bột mì đa dụng

- 10g bột cacao không đường (rây mịn)

- 40g đường trắng

- 20g đường nâu

- 30g bơ lạt 

- 120g socola loại 70% (thái nhỏ)

- 20g socola vụn hoặc cacao nibs

- 1 quả trứng gà lớn

- 1 muỗng cà phê bột nở

- ½ muỗng cà phê muối

- ½ muỗng cà phê chiết xuất vani

Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 2
Phải chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ mới 'vào cuộc' được nha mọi người

Cách làm:

- Làm nóng lò ở 170℃ và lót tấm chống dính/ giấy nến lên khay

- Rây và trộn đều bột mì, bột cacao, bột nở và muối trong một chiếc bát vừa

- Cho bơ và socola đã thái nhỏ vào nồi đun cách thủy sau đó khuấy đều cho đến khi mịn

- Trộn trứng, đường, vani trong một chiếc bát lớn, dùng máy đánh trứng hoặc phới lồng đánh cho đến khi hỗn hợp bông, chuyển sang màu vàng nhạt. Giảm tốc độ đánh cùng lúc đổ hỗn hợp socola và bơ ở trên vào và đánh thêm 1 phút.

- Tiếp tục cho hỗn hợp bột vào và trộn cho đến khi vừa hòa quyện thì fold vụn socola vào.

- Cho hỗn hợp bột đã hoàn thành vào tủ lạnh, để khoảng 20-30 phút

- Múc bột ra khuôn và bắt đầu tạo hình (nên tráng nhẹ muỗng múc bột bằng dầu ăn để chống dính)

- Đặt bánh vào lò (mỗi bánh cách nhau 5-6cm) và nướng trong 13 phút, chú ý lật mặt bánh cho bánh chín đều. 

- Đợi bánh nguội và vẽ mắt lên bánh (có thể dùng socola hạt nút trắng để làm lòng trắng mắt, socola đen đun chảy để làm lòng đen mắt)

- Bảo quản bánh trong hộp kín để ở nhiệt độ phòng 1-2 ngày.

Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 3
Đánh trứng, đường, vani đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt
Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 4
Cho hỗn hợp bơ và socola đã đun mịn vào đánh cùng
Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 5
Trộn bột vào cùng
Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 6
Cho socola vụn hoặc ca cao nibs vào sau đó để ngăn mát tủ lạnh
Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 7
Sau một hồi tạo hình, nướng và vẽ mắt cho bánh chúng ta đã có thành quả như thế này
Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 8
Bánh quy 'Brownie quái vậy' đặc biệt bởi độ thơm ngon, mềm dẻo, thêm vào đó là có hình dáng ngộ nghĩnh mà trẻ con rất thích 
Biến cuộc sống nhàm chán ở nhà trở nên thú vị, ‘ngọt lịm’ với món bánh quy ‘Brownie quái vật’, trẻ thì thích chồng thì khen ngon - Ảnh 9
Các nàng có thể cho bánh vào hộp quà và gửi tặng những người mình thương yêu, một món quà đáng yêu và thơm ngon
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