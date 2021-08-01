Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần

Nấu gì hôm nay 01/08/2021 18:00

Cách làm giá đỗ đơn giản lại hiệu quả, chỉ một nắm hạt đỗ cùng chút thời gian, chị em sẽ có ngay mẻ giá đỗ mập mạp, ú nần và trắng tỉnh rồi.

Làm giá đỗ từ vỏ hộp sữa

+ Bước 1: Ngâm 1 nắm tay đậu xanh nguyên vỏ trong nước ấm 8 tiếng. Đến lúc vỏ hơi nứt nứt là được, sau đó để ráo nước.

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 1

Ảnh: FB Thanh Hường

 

+ Bước 2: Cắt mỏm nhỏ bình sữa 200ml, súc sạch, đút hạt đậu nứt nứt bên trên vào! Đặt nằm yên vào góc bếp. Lưu ý để chỗ kín và ít ánh nắng.

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 2

Ảnh: FB Thanh Hường

+ Bước 3: Hằng ngày sáng - chiều - tối mỗi bữa đổ nước đầy hộp 5 phút, rồi lại trút nước ra. Khoảng 3 ngày liên tục.

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 3

Ảnh: FB Thanh Hường

 

+ Bước 4: Dùng kéo cắt dọc theo chiều hộp sữa, "thu hoạch" giá đỗ. 

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 4

Ảnh: FB Thanh Hường

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 5

Chỉ cần một chút công sức bỏ ra là chị em có ngay giá đỗ ngon sạch để chế biến rồi. Ảnh: FB Thanh Hường

Làm giá đỗ bằng túi lưới

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 6

Bước 1: Ngâm đỗ sau 8 tiếng, ta vớt ra, rửa lại cho hết nước vàng, nhặt lại một lần nữa các hạt sạn hoặc hạt đỗ hỏng nổi lên. FB Nguyễn Bích Đào

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 7

Bước 2: Sau khi ngâm đỗ, ta chia đỗ vào từng túi lưới rồi thít miệng túi lại, đậy nắp chậu lên, để chỗ tối, khoảng 10 đến 12 tiếng sau sẽ bắt đầu cho giá uống nước. FB Nguyễn Bích Đào

 

 Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 8

 

Bước 3: Một ngày chỉ cần cho giá uống nước 2 lần, mỗi lần 15-20 phút bằng cách cho nước máy sạch hoặc nước đã qua bình lọc vào xoong hoặc chậu, ngập bọc giá như thế này. FB Nguyễn Bích Đào

 

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 9

Lưu ý: Cho giá uống nước xong là phải đổ sạch nước, không được để lại, dễ gây úng giá. FB Nguyễn Bích Đào

   

Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần - Ảnh 10

Sau 2 đêm là bạn đã có thể thu hoạch được mẻ giá đỗ ngon, mập, trắng ngần rồi đó. Chúc các bạn thành công. FB Nguyễn Bích Đào 

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