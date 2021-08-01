Cách làm giá đỗ 'mập ú ù', chị em tận dụng ngay vỏ hộp sữa, túi lưới nhỏ là có thực phẩm ăn cả tuần

+ Bước 1: Ngâm 1 nắm tay đậu xanh nguyên vỏ trong nước ấm 8 tiếng. Đến lúc vỏ hơi nứt nứt là được, sau đó để ráo nước.

Ảnh: FB Thanh Hường

+ Bước 2: Cắt mỏm nhỏ bình sữa 200ml, súc sạch, đút hạt đậu nứt nứt bên trên vào! Đặt nằm yên vào góc bếp. Lưu ý để chỗ kín và ít ánh nắng.

Ảnh: FB Thanh Hường

+ Bước 3: Hằng ngày sáng - chiều - tối mỗi bữa đổ nước đầy hộp 5 phút, rồi lại trút nước ra. Khoảng 3 ngày liên tục.

Ảnh: FB Thanh Hường

+ Bước 4: Dùng kéo cắt dọc theo chiều hộp sữa, "thu hoạch" giá đỗ.

Ảnh: FB Thanh Hường

Chỉ cần một chút công sức bỏ ra là chị em có ngay giá đỗ ngon sạch để chế biến rồi. Ảnh: FB Thanh Hường

Làm giá đỗ bằng túi lưới

Bước 1: Ngâm đỗ sau 8 tiếng, ta vớt ra, rửa lại cho hết nước vàng, nhặt lại một lần nữa các hạt sạn hoặc hạt đỗ hỏng nổi lên. FB Nguyễn Bích Đào

Bước 2: Sau khi ngâm đỗ, ta chia đỗ vào từng túi lưới rồi thít miệng túi lại, đậy nắp chậu lên, để chỗ tối, khoảng 10 đến 12 tiếng sau sẽ bắt đầu cho giá uống nước. FB Nguyễn Bích Đào

Bước 3: Một ngày chỉ cần cho giá uống nước 2 lần, mỗi lần 15-20 phút bằng cách cho nước máy sạch hoặc nước đã qua bình lọc vào xoong hoặc chậu, ngập bọc giá như thế này. FB Nguyễn Bích Đào

Lưu ý: Cho giá uống nước xong là phải đổ sạch nước, không được để lại, dễ gây úng giá. FB Nguyễn Bích Đào

Sau 2 đêm là bạn đã có thể thu hoạch được mẻ giá đỗ ngon, mập, trắng ngần rồi đó. Chúc các bạn thành công. FB Nguyễn Bích Đào