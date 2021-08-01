Học ngay món cà tím thơm ngon độc lạ này để bữa cơm gia đình “hoành tráng” hơn đồng thời có thể lấy le với hội chị em bếp núc.

Ngoài cà tím xào, luộc, nướng thì bạn biết làm món gì với loại thực phẩm này nữa? Nếu còn “khiêm tốn” trong cách chế biến cà tím thì chị em hãy cùng học ngay công thức làm cà tím siêu sáng tạo của người đẹp Hong Hue trong hội Yêu Bếp, đảm bảo ngon “chảy nước miếng”.

Nguyên liệu:

- Cà tím (số lượng tùy theo nhu cầu gia đình)

- Bột năng (đủ để xóc đều lượng cà tím)

- Lá tía tô (thái nhỏ)

- Lá lốt (thái nhỏ)

- Nấm hương (thái nhỏ)

- Cà chua (thái nhỏ)

- Hành tím (thái lát)

- Thịt heo (băm đều)

- Dầu ăn, xì dầu, tương cà, bột nêm

Cách làm:

*Phần cà

- Sơ chế cà, cắt cà thành hình bông hoa sau đó đem ngâm nước muối trong thời gian 30 phút

- Vớt cà ra thau và bắt đầu xóc đều với bột năng

- Đun dầu ăn, đợi dầu nóng cho cà vào chiên đến khi thấy cà nổi lên và phần bột ngả màu vàng thì tắt bếp, vớt ra để ráo dầu

*Phần nước sốt thịt

- Phi hành rồi cho nấm, cà chua, thịt heo vào và đảo đều

- Cho thêm bột nêm, xì dầu, tương cà và 2 bát nước vào đun đến khi sôi thì tắt bếp

- Cho một ít nước vào chậu bột xóc cà tím còn dư khi nãy, khuấy đều sau đó trộn vào nồi sốt đun đến khi sánh

- Tiếp theo cho lá lốt và tía tô vào đun đến khi nước sốt sôi trở lại thì tắt bếp

Phần làm nước sốt này rất quan trọng để có được món cà chiên sốt thịt hoàn hảo

Hoàn thành: Rưới sốt thịt lên phần cà đã chiên và thưởng thức.

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