'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết làm bánh mì mè đen Hàn Quốc bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản

Với những nguyên liệu dễ tìm dễ mua cộng thêm công thức làm cực đơn giản, hãy học cô nàng Bình Minh trong hội yêu bếp núc để dễ dàng có được mẻ bánh mì mè đen thơm ngon chuẩn vị Hàn Quốc như sau nhé!

- 2 quả trứng

- 25gr mè đen

- 150ml sữa tươi không đường

- 30gr bột mì số 11

- 150gr bột năng

Nếu không có túi bắt kem để tạo hình bánh bạn có thể sáng tạo bằng cách dùng bao ni lông như chủ thớt

Cách làm

-Cho bơ, đường, sữa vào nồi và bắt lên bếp (để lửa nhỏ)

-Khi bơ và đường tan, cho bột mì vào, khuấy đều đến khi hỗn hợp đặc lại thì tắt bếp

-Chia bột năng ra 3 phần và cho lần lượt vào hỗn hợp trên để thao tác nhào bột được dễ dàng hơn (nhào sao cho bột càng mịn càng dẻo thì bánh càng ngon)

-Đánh đều 2 quả trứng rồi cho vào hỗn hợp bột đã nhào, sau đó xay bằng máy xay sinh tố để bột được nhuyễn mịn

-Khi bột đã nhuyễn mịn, cho mè đen vào

-Cho bột bánh đã hoàn thành vào túi bắt kem để dễ tạo hình (nếu không có túi bắt kem có thể dùng bao ni lông, cột chặt và cắt một khoảng nhỏ ở đầu bao là được)

-Lót một lớp giấy nến vào khay nồi chiên không dầu rồi tiến hành nặn bột bánh lên đó, dùng tay ướt nhấn vào mặt từng chiếc bánh sau đó bắt đầu nướng

*Điều chỉnh nồi chiên không dầu: Lần 1 (180 độ, 10 phút); Lần 2 (lật lại mặt bánh) (180 độ, 15 phút)

Nặn bột vào nồi chiên không dầu và bắt đầu nướng thôi nè

Tada - và đây là thành quả ...